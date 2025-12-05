Entre clássicos e novidades, o panetone é essencial para a mesa da ceia de Natal

Foto: FERNANDA BARROS Na foto, os panetones doces da confeitaria Doce Gula. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

“Natal sem panetone não é Natal”, assim afirma Brunno Malheiros, chef e fundador da Cheiro do Pão, padaria artesanal cearense que conquistou, em 2025, os títulos de 2º Melhor Panetone de Chocolate e 4º Melhor Panetone Clássico na competição internacional Panettone World Championship (PWC).

Massa doce originalmente italiana, o alimento ganhou o gosto dos brasileiros e é um dos pratos tradicionais e essenciais da mesa de Natal. Similar a um bolo, o panetone hoje possui diversas formas de apresentação e uma variedade de recheios e coberturas que buscam agradar todos os paladares.

“Muitas pessoas assumem não gostar do panetone devido à experiência do produto industrial, esse que possui a essência de panetone (um tipo de mistura de aromatizantes artificiais), que é um produto químico e não representa, de fato, as notas de aroma que o panetone tradicional deve ter”, argumenta o cozinheiro.

Brunno revela que, ao experimentarem os panetones feitos artesanalmente, os clientes mudam de ideia, compartilham com a família e constroem novas memórias com o alimento. “Conseguimos converter o pensamento de muitos e levar um novo sabor às suas ceias de Natal”.

Fundada em 2022, a Molino Padaria Artesanal também segue com a proposta de oferecer produtos artesanais e de alta qualidade aos consumidores. Localizado na Aldeota, o estabelecimento, que se classifica como o com “melhor croissant” de Fortaleza, se baseia na produção em fermentação natural e conta com menu de Natal pensado desde os menores detalhes.

“Percebemos ao longo do tempo que, em dezembro, muitas pessoas afirmavam gostar de ‘tudo’ na loja e queriam algo especial para presentear os entes queridos. Então, a partir do ano passado, a gente iniciou com os produtos presenteáveis: biscoitos, mini brownie, macaron, cookies, bombons… Sabor e qualidade em uma embalagem bonita, tudo isso com a garantia do padrão de qualidade da Molino”, detalha Gabriela Walraven, sócia-proprietária da Molino.

Apaixonada por gastronomia, Gabriela não deixa de destacar a presença do panetone entre os pedidos mais solicitados pelos clientes. “Aqui a gente brinca que quem não gosta de panetone é porque ainda não experimentou o nosso. De fato, aquele comprado em mercados possui um sabor mais forte, mais artificial e que nem todo mundo gosta. Quando é feito um panetone de forma correta, desde a fermentação longa até a combinação de sabores típicos do panetone, isso gera um alimento mais leve e equilibrado”, conta.

Assim como o chef Brunno, a empresária reafirma que, para o cliente mudar sua opinião sobre o panetone, é necessário consumir o alimento de excelência artesanal. Quem também assegura uma produção de panetones de qualidade é a Doce Gula, estabelecimento localizado na Cidade dos Funcionários que, a cada período festivo, se reinventa, não apenas na decoração do espaço, mas nos produtos e insumos.

“Este ano, trouxemos opções um pouco diferentes do habitual. A versão de chocolate amargo deixa a receita menos doce e com sabor mais marcante. Já o de caramelo salé, a grande novidade do nosso Natal de 2025, possui um leve toque salgado unido à crocância dos biscoitos amanteigados de canela”, elenca a chef Silvia Vasconcelos.

Também proprietária da confeitaria, Silvia explica que o uso do processo de fermentação natural, resultando em uma massa macia e aerada, junto à aromatização de baunilha “é uma característica inerente ao panetone”.

“O que muda são os recheios, que podem ser os mais diversos. Frutas, geléias e até versões salgadas combinam muito bem com a base da receita”, diz. Frisando a importância de ter o panetone na mesa da ceia natalina, Silvia indica reunir receitas de família e do dia a dia aos clássicos do período para reinventar o momento com os entes.

“Funciona como uma assinatura que muda de casa em casa. E isso, a identidade de cada família, é o mais especial. Nessa época de tantos encontros e celebrações, partir o panetone é como cortar um bolo em dia de festa, porém de forma mais intimista. É um doce que a gente come reunido com outras pessoas”, conclui a chef.

Onde comprar panetone em Fortaleza

Doce Gula

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 20h; domingo, das 8h às 17h

segunda a sábado, das 9h às 20h; domingo, das 8h às 17h Onde: avenida Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários

avenida Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários Encomendas e mais informações: (85) 3271-2680, (85) 3271-2030 e (85) 98651-3278

(85) 3271-2680, (85) 3271-2030 e (85) 98651-3278 Instagram: @docegulaconfeitaria_

Molino Padaria Artesanal

Horário de funcionamento: diariamente, das 7h30 às 20 horas

diariamente, das 7h30 às 20 horas Onde: rua Torres Câmara, 314 - Aldeota

rua Torres Câmara, 314 - Aldeota Encomendas: (85) 98217-1522

(85) 98217-1522 Instagram: @molinoparariaartesanal

@molinoparariaartesanal Disponível no Ifood

Cheiro do Pão

Horário de funcionamento: diariamente, das 8h30 às 18h30

diariamente, das 8h30 às 18h30 Onde: rua Júlio Azevedo, 399 - Papicu

rua Júlio Azevedo, 399 - Papicu Encomendas e mais informações: (85) 99921-3333

(85) 99921-3333 Instagram: @cheirodopao

Doceville

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 9h às 18h

segunda-feira a sábado, das 9h às 18h Onde: rua Nunes Valente, 1929 - Meireles

rua Nunes Valente, 1929 - Meireles Encomendas e mais informações: (85) 3046-7777 e (85) 98919-9981

(85) 3046-7777 e (85) 98919-9981 Instagram: @doceville

@doceville Disponível no Ifood

Noélia Doces & Salgados

Horário de funcionamento diversificado

Onde: unidades nos shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Del Paseo, North Shopping, Jóquei e Iguatemi

unidades nos shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Del Paseo, North Shopping, Jóquei e Iguatemi Encomendas e mais informações: (85) 3036-7650, (85) 3771-9036, (85) 3239-2739 e noeliadocesesalgados.com.br

(85) 3036-7650, (85) 3771-9036, (85) 3239-2739 e noeliadocesesalgados.com.br Instagram: @noeliadocessalgados

@noeliadocessalgados Disponível no Ifood

Bom do Trigo

Horário de funcionamento: diariamente, das 6h às 21h30

diariamente, das 6h às 21h30 Onde: Sul (rua Luiza Miranda Coelho, 1555 - Luciano Cavalcante) e Eusébio (avenida Eusébio de Queiroz, 2290 - Tamatanduba, Eusébio)

Sul (rua Luiza Miranda Coelho, 1555 - Luciano Cavalcante) e Eusébio (avenida Eusébio de Queiroz, 2290 - Tamatanduba, Eusébio) Encomendas e mais informações: (85) 99738-0076 e (85) 99738-0040

(85) 99738-0076 e (85) 99738-0040 Instagram: @bomdotrigo

@bomdotrigo Disponível no Ifood

Padaria Costa Mendes

Horário de funcionamento: diariamente, das 6h às 22 horas

diariamente, das 6h às 22 horas Onde: Montese (rua Professor Costa Mendes, 609 - Montese), Aldeota (avenida Barão de Studart, 777 - Aldeota) e Vila União (rua Raul Cabral, 103 - Vila União)

Montese (rua Professor Costa Mendes, 609 - Montese), Aldeota (avenida Barão de Studart, 777 - Aldeota) e Vila União (rua Raul Cabral, 103 - Vila União) Encomendas e mais informações: (85) 3121-7171

(85) 3121-7171 Instagram: @padariacostamendes

@padariacostamendes Disponível no Ifood

Empório Brownie

Horário de funcionamento diversificado

Onde: unidades nos shoppings Iguatemi, Del Paseo, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Jóquei, Benfica e Parangaba

unidades nos shoppings Iguatemi, Del Paseo, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Jóquei, Benfica e Parangaba Encomendas e mais informações: (85) 98811-5211 e www.emporiobrownie.com.br/

(85) 98811-5211 e www.emporiobrownie.com.br/ Instagram: @emporiobrownie

@emporiobrownie Disponível no Ifood

Programa Pause

No Programa Pause, o chef Brunno Malheiros, fundador da Cheiro do Pão, e Gabriela Walraven, sócia da Molino Padaria Artesanal, destacam as novidades e como manter a tradição do panetone no Natal.