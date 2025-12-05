Logo O POVO+
Entre clássicos e novidades, o panetone é essencial para a mesa da ceia de Natal
Entre clássicos e novidades, o panetone é essencial para a mesa da ceia de Natal

Eles não são unanimidade, mas também não podem faltar na mesa do Natal. Chefs da Cidade garantem que, experimentando um artesanal, não há quem resista ao sabor
Na foto, os panetones doces da confeitaria Doce Gula. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS Na foto, os panetones doces da confeitaria Doce Gula. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

“Natal sem panetone não é Natal”, assim afirma Brunno Malheiros, chef e fundador da Cheiro do Pão, padaria artesanal cearense que conquistou, em 2025, os títulos de 2º Melhor Panetone de Chocolate e 4º Melhor Panetone Clássico na competição internacional Panettone World Championship (PWC).

Massa doce originalmente italiana, o alimento ganhou o gosto dos brasileiros e é um dos pratos tradicionais e essenciais da mesa de Natal. Similar a um bolo, o panetone hoje possui diversas formas de apresentação e uma variedade de recheios e coberturas que buscam agradar todos os paladares.

“Muitas pessoas assumem não gostar do panetone devido à experiência do produto industrial, esse que possui a essência de panetone (um tipo de mistura de aromatizantes artificiais), que é um produto químico e não representa, de fato, as notas de aroma que o panetone tradicional deve ter”, argumenta o cozinheiro.

Brunno revela que, ao experimentarem os panetones feitos artesanalmente, os clientes mudam de ideia, compartilham com a família e constroem novas memórias com o alimento. “Conseguimos converter o pensamento de muitos e levar um novo sabor às suas ceias de Natal”.

(Foto: Davi Maia/Divulgação)Padaria Molino, na Aldeota, reiventa a ceia de Natal com panetones de qualidade (Foto: Davi Maia/Divulgação)Padaria Molino, na Aldeota, reiventa a ceia de Natal com panetones de qualidade
(Foto: Davi Maia/Divulgação)Mini panetone trufado da Molino Padaria Artesanal (Foto: Davi Maia/Divulgação)Mini panetone trufado da Molino Padaria Artesanal

Fundada em 2022, a Molino Padaria Artesanal também segue com a proposta de oferecer produtos artesanais e de alta qualidade aos consumidores. Localizado na Aldeota, o estabelecimento, que se classifica como o com “melhor croissant” de Fortaleza, se baseia na produção em fermentação natural e conta com menu de Natal pensado desde os menores detalhes.

“Percebemos ao longo do tempo que, em dezembro, muitas pessoas afirmavam gostar de ‘tudo’ na loja e queriam algo especial para presentear os entes queridos. Então, a partir do ano passado, a gente iniciou com os produtos presenteáveis: biscoitos, mini brownie, macaron, cookies, bombons… Sabor e qualidade em uma embalagem bonita, tudo isso com a garantia do padrão de qualidade da Molino”, detalha Gabriela Walraven, sócia-proprietária da Molino.

Apaixonada por gastronomia, Gabriela não deixa de destacar a presença do panetone entre os pedidos mais solicitados pelos clientes. “Aqui a gente brinca que quem não gosta de panetone é porque ainda não experimentou o nosso. De fato, aquele comprado em mercados possui um sabor mais forte, mais artificial e que nem todo mundo gosta. Quando é feito um panetone de forma correta, desde a fermentação longa até a combinação de sabores típicos do panetone, isso gera um alimento mais leve e equilibrado”, conta.

Assim como o chef Brunno, a empresária reafirma que, para o cliente mudar sua opinião sobre o panetone, é necessário consumir o alimento de excelência artesanal. Quem também assegura uma produção de panetones de qualidade é a Doce Gula, estabelecimento localizado na Cidade dos Funcionários que, a cada período festivo, se reinventa, não apenas na decoração do espaço, mas nos produtos e insumos.

(Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-12-2025: Comes&Bebes de doces natalinos. Na foto, os doces da confeitaria Doce Gula. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-12-2025: Comes&Bebes de doces natalinos. Na foto, os doces da confeitaria Doce Gula. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
“Este ano, trouxemos opções um pouco diferentes do habitual. A versão de chocolate amargo deixa a receita menos doce e com sabor mais marcante. Já o de caramelo salé, a grande novidade do nosso Natal de 2025, possui um leve toque salgado unido à crocância dos biscoitos amanteigados de canela”, elenca a chef Silvia Vasconcelos.

Também proprietária da confeitaria, Silvia explica que o uso do processo de fermentação natural, resultando em uma massa macia e aerada, junto à aromatização de baunilha “é uma característica inerente ao panetone”.

“O que muda são os recheios, que podem ser os mais diversos. Frutas, geléias e até versões salgadas combinam muito bem com a base da receita”, diz. Frisando a importância de ter o panetone na mesa da ceia natalina, Silvia indica reunir receitas de família e do dia a dia aos clássicos do período para reinventar o momento com os entes.

“Funciona como uma assinatura que muda de casa em casa. E isso, a identidade de cada família, é o mais especial. Nessa época de tantos encontros e celebrações, partir o panetone é como cortar um bolo em dia de festa, porém de forma mais intimista. É um doce que a gente come reunido com outras pessoas”, conclui a chef.

Onde comprar panetone em Fortaleza

Doce Gula

  • Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 20h; domingo, das 8h às 17h
  • Onde: avenida Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários
  • Encomendas e mais informações: (85) 3271-2680, (85) 3271-2030 e (85) 98651-3278
  • Instagram: @docegulaconfeitaria_

Molino Padaria Artesanal

  • Horário de funcionamento: diariamente, das 7h30 às 20 horas
  • Onde: rua Torres Câmara, 314 - Aldeota
  • Encomendas: (85) 98217-1522
  • Instagram: @molinoparariaartesanal
  • Disponível no Ifood

Cheiro do Pão

  • Horário de funcionamento: diariamente, das 8h30 às 18h30
  • Onde: rua Júlio Azevedo, 399 - Papicu
  • Encomendas e mais informações: (85) 99921-3333
  • Instagram: @cheirodopao

Doceville

  • Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 9h às 18h
  • Onde: rua Nunes Valente, 1929 - Meireles
  • Encomendas e mais informações: (85) 3046-7777 e (85) 98919-9981
  • Instagram: @doceville
  • Disponível no Ifood

Noélia Doces & Salgados

  • Horário de funcionamento diversificado
  • Onde: unidades nos shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Del Paseo, North Shopping, Jóquei e Iguatemi
  • Encomendas e mais informações: (85) 3036-7650, (85) 3771-9036, (85) 3239-2739 e noeliadocesesalgados.com.br
  • Instagram: @noeliadocessalgados
  • Disponível no Ifood

Bom do Trigo

  • Horário de funcionamento: diariamente, das 6h às 21h30
  • Onde: Sul (rua Luiza Miranda Coelho, 1555 - Luciano Cavalcante) e Eusébio (avenida Eusébio de Queiroz, 2290 - Tamatanduba, Eusébio)
  • Encomendas e mais informações: (85) 99738-0076 e (85) 99738-0040
  • Instagram: @bomdotrigo
  • Disponível no Ifood

Padaria Costa Mendes

  • Horário de funcionamento: diariamente, das 6h às 22 horas
  • Onde: Montese (rua Professor Costa Mendes, 609 - Montese), Aldeota (avenida Barão de Studart, 777 - Aldeota) e Vila União (rua Raul Cabral, 103 - Vila União)
  • Encomendas e mais informações: (85) 3121-7171
  • Instagram: @padariacostamendes
  • Disponível no Ifood

Empório Brownie

  • Horário de funcionamento diversificado
  • Onde: unidades nos shoppings Iguatemi, Del Paseo, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Jóquei, Benfica e Parangaba
  • Encomendas e mais informações: (85) 98811-5211 e www.emporiobrownie.com.br/
  • Instagram: @emporiobrownie
  • Disponível no Ifood

Programa Pause

No Programa Pause, o chef Brunno Malheiros, fundador da Cheiro do Pão, e Gabriela Walraven, sócia da Molino Padaria Artesanal, destacam as novidades e como manter a tradição do panetone no Natal.

