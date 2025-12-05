Entre clássicos e novidades, o panetone é essencial para a mesa da ceia de Natal

“Natal sem panetone não é Natal”, assim afirma Brunno Malheiros, chef e fundador da Cheiro do Pão, padaria artesanal cearense que conquistou, em 2025, os títulos de 2º Melhor Panetone de Chocolate e 4º Melhor Panetone Clássico na competição internacional Panettone World Championship (PWC).
Massa doce originalmente italiana, o alimento ganhou o gosto dos brasileiros e é um dos pratos tradicionais e essenciais da mesa de Natal. Similar a um bolo, o panetone hoje possui diversas formas de apresentação e uma variedade de recheios e coberturas que buscam agradar todos os paladares.
“Muitas pessoas assumem não gostar do panetone devido à experiência do produto industrial, esse que possui a essência de panetone (um tipo de mistura de aromatizantes artificiais), que é um produto químico e não representa, de fato, as notas de aroma que o panetone tradicional deve ter”, argumenta o cozinheiro.
Brunno revela que, ao experimentarem os panetones feitos artesanalmente, os clientes mudam de ideia, compartilham com a família e constroem novas memórias com o alimento. “Conseguimos converter o pensamento de muitos e levar um novo sabor às suas ceias de Natal”.
Fundada em 2022, a Molino Padaria Artesanal também segue com a proposta de oferecer produtos artesanais e de alta qualidade aos consumidores. Localizado na Aldeota, o estabelecimento, que se classifica como o com “melhor croissant” de Fortaleza, se baseia na produção em fermentação natural e conta com menu de Natal pensado desde os menores detalhes.
“Percebemos ao longo do tempo que, em dezembro, muitas pessoas afirmavam gostar de ‘tudo’ na loja e queriam algo especial para presentear os entes queridos. Então, a partir do ano passado, a gente iniciou com os produtos presenteáveis: biscoitos, mini brownie, macaron, cookies, bombons… Sabor e qualidade em uma embalagem bonita, tudo isso com a garantia do padrão de qualidade da Molino”, detalha Gabriela Walraven, sócia-proprietária da Molino.
Apaixonada por gastronomia, Gabriela não deixa de destacar a presença do panetone entre os pedidos mais solicitados pelos clientes. “Aqui a gente brinca que quem não gosta de panetone é porque ainda não experimentou o nosso. De fato, aquele comprado em mercados possui um sabor mais forte, mais artificial e que nem todo mundo gosta. Quando é feito um panetone de forma correta, desde a fermentação longa até a combinação de sabores típicos do panetone, isso gera um alimento mais leve e equilibrado”, conta.
Assim como o chef Brunno, a empresária reafirma que, para o cliente mudar sua opinião sobre o panetone, é necessário consumir o alimento de excelência artesanal. Quem também assegura uma produção de panetones de qualidade é a Doce Gula, estabelecimento localizado na Cidade dos Funcionários que, a cada período festivo, se reinventa, não apenas na decoração do espaço, mas nos produtos e insumos.
“Este ano, trouxemos opções um pouco diferentes do habitual. A versão de chocolate amargo deixa a receita menos doce e com sabor mais marcante. Já o de caramelo salé, a grande novidade do nosso Natal de 2025, possui um leve toque salgado unido à crocância dos biscoitos amanteigados de canela”, elenca a chef Silvia Vasconcelos.
Também proprietária da confeitaria, Silvia explica que o uso do processo de fermentação natural, resultando em uma massa macia e aerada, junto à aromatização de baunilha “é uma característica inerente ao panetone”.
“O que muda são os recheios, que podem ser os mais diversos. Frutas, geléias e até versões salgadas combinam muito bem com a base da receita”, diz. Frisando a importância de ter o panetone na mesa da ceia natalina, Silvia indica reunir receitas de família e do dia a dia aos clássicos do período para reinventar o momento com os entes.
“Funciona como uma assinatura que muda de casa em casa. E isso, a identidade de cada família, é o mais especial. Nessa época de tantos encontros e celebrações, partir o panetone é como cortar um bolo em dia de festa, porém de forma mais intimista. É um doce que a gente come reunido com outras pessoas”, conclui a chef.
Onde comprar panetone em Fortaleza
Programa Pause
No Programa Pause, o chef Brunno Malheiros, fundador da Cheiro do Pão, e Gabriela Walraven, sócia da Molino Padaria Artesanal, destacam as novidades e como manter a tradição do panetone no Natal.