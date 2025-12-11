Festival Cais reúne arte e bem-estar em prol do músico Danilo Guilherme

Foto: Luiz Alves/reprodução Expoente da década de 1990, músico Danilo Guilherme trabalhou na banda Cidadão Instigado

No domingo, 14 de dezembro, acontece o Festival Cais, que proporciona atividades culturais e de bem-estar em prol da campanha beneficente para o músico e cantor Danilo Guilherme.

Realizado na Casa Cais, das 14h às 21 horas, o evento propõe uma tarde de ações integradas, que reúne oficinas de artes, gastronomia, terapias holísticas e integrativas, feira de artes e apresentações musicais.

O evento, além de promover o bem-estar por valores acessíveis, tem como escopo arrecadar fundos para o tratamento de saúde do cantor Danilo Guilherme, diagnosticado com a doença neurodegenerativa Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Um dos nomes estabelecidos na cena musical de Fortaleza dos anos 1990, Danilo Guilherme já integrou a banda Cidadão Instigado, trabalhou com os artistas e produtores Fernando Catatau e Liminha e, recentemente, levou seu trabalho para a Alemanha.

Durante uma turnê na Europa com a banda Danchá, no final de 2024, o artista recebeu o diagnóstico. Desde então, apesar de ainda estar no estágio inicial da doença, o músico já teve parte da sua musculatura atingida.

“Os sintomas atingiram principalmente sua fala, deglutição, força muscular dos membros superiores e o movimento dos dedos das mãos. Daí todo esse movimento para arrecadar recursos, pois ele não consegue trabalhar, já que, além de uma rotina intensa de protocolos, não consegue tocar violão e cantar, sendo essa a sua profissão”, explica Germana Guilhermme, irmã do compositor.

Apesar das mudanças na rotina, ao ser questionada sobre o estado de espírito do músico ao lidar com a doença, Germana afirma:

“Ele está tendo uma capacidade muito grande de olhar de frente para o que está acontecendo com ele, sabendo qual é a gravidade, mas também tendo um grande entendimento de que o movimento, os cuidados, a disciplina fazem a diferença. No momento, a doença está praticamente estável, apesar dos sintomas limitantes, ele consegue ter uma vida funcional e cuidar do próprio corpo”.

Mesmo com o prognóstico positivo, o dispêndio no tratamento da doença segue sendo alto e, para arcar com os custos, a família do músico está realizando desde julho deste ano a campanha “Tocando em Frente”.

A ELA é causada pela degeneração de neurônios motores, que perdem a capacidade de transmitir impulsos nervosos. Como consequência, a doença provoca paralisia e perda gradual da força e coordenação musculares.

Sem cura, a Esclerose Lateral Amiotrófica tem como sintomas a dificuldade de respirar e engolir, contrações musculares, alteração de voz e dicção, perda de peso e outros sintomas.

O tratamento para a doença pode ser feito com medicamentos capazes de desacelerar os sintomas da ELA, prolongando a vida do paciente, além de fisioterapia e outras medidas ortopédicas e de reabilitação.

Além do acompanhamento do neurologista, pneumologista e o apoio do SUS com um medicamento de uso diário, desde o início do tratamento o músico também tem recebido terapias integrativas.

Entre estas, estão massagens terapêuticas, protocolos ayurvédicos, biorressonância, protocolos de desintoxicação, práticas de meditação e caminhadas diárias.

“Sabemos que a medicina convencional é fundamental em qualquer tratamento de saúde. No entanto, em casos de doenças como a ELA, a medicina convencional ainda não tem todas as respostas. Nesse sentido, as terapias integrativas são complementares e têm demonstrado resultados eficazes na estabilização da doença, a partir do momento em que têm uma abordagem mais holística, que trata não apenas dos sintomas, mas das causas”, conta Roberta Braga, esposa de Danilo.

Daniel Groove, Lorena Nunes e Hugo de Leon compõem programação musical do Festival Cais

Em consonância com as práticas de saúde integrativas que vêm beneficiando o músico, o Festival Cais também tem em seu objetivo proporcionar experiências similares ao público.

Ao longo da tarde, serão nove terapeutas que atenderão das 14h às 19 horas, em diferentes locais da casa, oferecendo 12 tipos de terapias holísticas.

Já as seis oficinas oferecidas acontecem no Salão Principal, em horários diversos, com exceção da Oficina de Pão Sem Glúten, que acontecerá no alpendre da Casa Cais.

“As terapias e as oficinas acontecerão simultaneamente para aumentar a diversidade de atividades que podemos oferecer, de modo que quem não se interesse por uma oficina específica possa se interessar por outra ou por um cuidado terapêutico”, explica Roberta, uma das organizadoras do evento.

A participação no evento pode ser garantida através de combos, que reúnem diferentes atividades, ou na inscrição de modalidades individuais.

“Como é um evento beneficente em prol da saúde do Danilo, pensamos que essa via solidária deve ser de mão dupla, de maneira que todas as terapias e oficinas trabalham a saúde do corpo, mente ou espírito e estão sendo oferecidas por um valor solidário, facilitando assim a possibilidade de a pessoa olhar para si”, diz Roberta.

Como mestre de cerimônias da noite, o dramaturgo e diretor de teatro Ricardo Guilherme irá conduzir a programação artística, que conta com os artistas Del Brando e Marisol Albano, que apresentam o show “O Som da Timbaúba”.

Na vertente musical, também se apresentam Daniel Groove, Lorena Nunes, Márcio Muamba, Márcio Resende, Hugo d’Leon e Lucas Marques.

No total, o Festival reúne mais de 40 colaboradores e terá, de forma contínua ao longo da tarde, uma feira de artes e um brechó de roupas.

Festival Cais -Edição Solidária Danilo Guilherme