Jazz & Blues realiza edição em fevereiro

Foto: Paula Geórgia Fernandes/Divulgação Claudio Mappa, contrabaixista, e Cleivan Paiva, violonista, guitarrista, compositor e arranjador

Programação alternativa à folia do Carnaval no Ceará, o Festival Jazz & Blues chega, em 2026, à 27ª edição. Realizado em Guaramiranga, o evento deste ano irá homenagear Rosa Passos, Beto Guedes, Cleivan Paiva e Moacir Bedê.

Nomes de destaque na produção musical, os quatro artistas também integram a agenda de shows do festival que ocorre dos dias 14 a 17 deste mês. Retornando à cidade do Maciço de Baturité, Rosa Passos se apresenta no Teatro Municipal de Guaramiranga no sábado, 14, às 20 horas.

Com o show “Suíte Brasileira”, a artista baiana marca a abertura do Festival Jazz & Blues, que traz na programação gratuita, além dos shows, oficinas e apresentações culturais.

Na segunda-feira, 16, o multi-instrumentista cearense Moacir Bedê celebra sua trajetória que soma 40 anos na música com um show especial junto a convidados na Escadaria da Igreja Matriz, a partir das 16 horas.

Na mesma data e local, Beto Guedes apresenta o espetáculo musical “Página 43”. O evento faz parte da programação de aniversário de 50 anos de “A Página do Relâmpago Elétrico”, primeiro álbum de estúdio do mineiro.

Encerrando a edição de 2026 do Festival Jazz & Blues, o piauiense Cleivan Paiva leva o show “Craterdam - 70 anos de Cleivan Paiva” para o espaço montado na Igreja da Gruta, em uma apresentação matinal que inicia às 9 horas.

Além dos homenageados, o 27º Festival Jazz & Blues também terá shows de Glauber Nocrato, Adauto Farias, Fauzi Beydoun, Mário Nogueira, Soraia Novais, Tâmara Lacerda, Ranier Oliveira e outros nomes.

