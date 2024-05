Vojvoda 233 jogos: o técnico mais longevo e vitorioso da história do Fortaleza

Desde maio de 2021 à frente do Tricolor, o treinador argentino acumula títulos, campanhas históricas e conquistou o coração dos torcedores. Juan Pablo Vojvoda se torna o técnico com mais jogos pelo Leão

De acordo com o dicionário, a palavra "lealdade" aglomera diversos significados: "que honra seus compromissos com retidão e responsabilidade", "sinceridade", "dedicação". Para a torcida do Fortaleza, há um sinônimo bem claro disso: Juan Pablo Vojvoda.

Nascido em General Baldissera, pequeno povoado argentino de menos de 3 mil habitantes, na província de Córdova, o "hermano" rodou o mundo por conta do futebol, mas foi na Avenida Senador Fernandes Távora, 200, no bairro Pici, onde se encontrou.

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Treinador não esconde os momentos de emoção à frente do Fortaleza

Assim como em um casamento, Vojvoda e Fortaleza vivem altos — bem destacados — e baixos — que fortalecem o vínculo. Nesta quarta-feira, 29 de maio, uma marca importante desta relação será estabelecida. Ao passar pelo corredor de acesso entre o vestiário e o gramado da Arena Castelão, o "Profe" se tornará o técnico com mais jogos oficiais à frente do Leão.

Diante do Sportivo Trinidense, em mais uma "noite de Copa", ele chegará ao seu duelo de número 233 pelo time tricolor. O recordista até então era Moésio Gomes, que acumulou 232 partidas e é um dos grandes nomes da história leonina como jogador e treinador.

O número é, de fato, expressivo. Mas também é verdade que "recorde" não é surpresa no vocabulário de Vojvoda no Tricolor de Aço. Ao longo dos anos, até se tornou frequente.

Os números de Vojvoda no time do Fortaleza

Chuva e goleada no início da Era Vojvoda

Se hoje o Fortaleza vive noites mágicas de torneios continentais e figura entre os principais clubes do País se deve muito à dedicação de Vojvoda desde o seu início de trabalho no clube. Anunciado no dia 4 de maio de 2021, o então "argentino desconhecido", que acumulava bons trabalhos no Unión La Calera-CHI, Talleres-ARG e Defensa y Justicia-ARG, chegou com a missão de fazer um bom ano pelo time.

Sua estreia, ao contrário do "glamour" de jogos internacionais, foi disputada no estilo mais "raiz" possível: na noite de 12 de maio daquele ano, no Estádio Raimundão, em Caucaia, começava a "Era Vojvoda" com uma goleada por 6 a 1 diante do Crato, pelo Campeonato Cearense.

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda atinge número recorde de jogos como treinador do Fortaleza

O jogo, que ocorreu debaixo de forte chuva, contou até com narração improvisada do presidente do Leão, Marcelo Paz, após uma queda de energia. Apesar dos percalços, este dia, sem dúvidas, mudou a história do clube do Pici.

Nem o torcedor mais otimista imaginaria que, menos de sete meses depois, o Fortaleza estaria classificado para a Copa Libertadores, a principal competição de clubes do continente.

Naquele ano, a equipe do Pici virou destaque nacional devido a uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro baseada em "personalidade para jogar" — frase sempre dita pelo argentino aos seus comandados antes dos jogos.

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Técnico Vojvoda em entrevista coletiva do Fortaleza no Pici

Com baixo investimento e um esquema tático fora do lugar comum, o Tricolor alcançou um quarto lugar na Série A e garantiu vaga inédita na 'Liberta'. Além disso, ainda disputou as semifinais da Copa do Brasil, sendo o terceiro lugar do torneio naquela temporada.

Ao fim do ano, Vojvoda foi procurado por clubes brasileiros e do exterior, mas a primeira prova de lealdade foi dada e ele preferiu seguir no Pici para a temporada de 2022.

Títulos de Vojvoda no comando do Tricolor

Lealdade testada

Em seu segundo ano em solo cearense, o argentino teve um primeiro semestre perfeito. Além de levantar mais um título estadual — o segundo em dois anos —, o técnico ainda foi campeão invicto da Copa do Nordeste. Na Libertadores, por sua vez, deu a volta por cima após um início ruim e conseguiu avançar no "grupo da morte", formado por River Plate-ARG, Colo-Colo-CHI e Alianza Lima-PER.

No Brasileirão, porém, as coisas não iam bem. Naquela temporada, o time leonino encerrou o primeiro turno da competição sendo o lanterna na tabela. A diretoria mesmo sendo pressionada, decidiu acreditar em Vojvoda e o manteve no cargo.

Foto: AURÉLIO ALVES Vojvoda. Fortaleza x Vitória na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste

O resultado: uma arrancada histórica que fez o Leão ser o primeiro clube da história a não ser rebaixado mesmo após ser lanterna no 1º turno da Série A. Para coroar, o clube ainda garantiu vaga na Pré-Libertadores do ano seguinte.

Após o fim do calendário futebolístico, o argentino voltou a receber propostas quase "irrecusáveis", mas, novamente, a lealdade foi provada. Vojvoda acreditou no Fortaleza — assim como o Fortaleza acreditou nele — e renovou até o fim de 2024.

Competições em que o técnico argentino comandou o Fortaleza

Do penta à final da Sul-Americana

Em 2023, as expectativas eram altas. Depois de viver dois anos inesquecíveis, a torcida tricolor almejava um grande objetivo no primeiro semestre: o tão sonhado pentacampeonato estadual. Vojvoda, tendo um elenco mais qualificado em relação aos anos anteriores, atendeu ao pedido.

Com doses de emoção na grande final diante do rival Ceará, o técnico levou o Leão do Pici ao quinto título cearense consecutivo e escreveu, mais uma vez, seu nome na história centenária do clube.

Paralelamente a isso, a e equipe foi desclassificada na pré-Libertadores para o Cerro Porteño, do Paraguai. A eliminação, no entanto, possibilitou uma ida à Copa Sul-Americana. No torneio, um desempenho brilhante em campo e recordes batidos jogo após jogo.

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Treinador tem bons números no comando do time do Pici

Durante a campanha, o Tricolor despachou San Lorenzo, Palestino, Estudiantes de Mérida, Libertad, América-MG e Corinthians. Ao todo, foram seis "noites de Copa" vividas no Castelão, com uma sendo mais especial que a outra, até o dia 28 de outubro.

Em Maldonado, no Uruguai, o Fortaleza entrou em campo para o duelo mais importante da sua história, a final da Sul-Americana. No fim, o resultado não foi o esperado: derrota nos pênaltis para a tradicional LDU, do Equador, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Comandante argentino conduziu o Fortaleza à final da Sul-Americana de 2023

O título continental chegou perto de ficar ao lado tricolor e, por isso, seria injustiça condenar um trabalho por conta de uma final. Vojvoda, inclusive, relatou "dor" após o vice-campeonato, mas afirmou diversas vezes que o "orgulho" era maior e que o clube voltará a uma decisão continental nos próximos anos.

"Isso da Sul-Americana fica na minha cabeça, o orgulho de chegar na decisão também, mas precisamos lutar para conseguir um título. Não sei se vai acontecer esse ano, mas vamos lutar para que aconteça. É um projeto, em algum momento o Fortaleza vai dar esse título ao seu torcedor", disse em coletiva no dia 17 de janeiro de 2024.

Principais feitos de Vojvoda à frente do Tricolor



Página virada e a volta por cima

A dificuldade de superar uma perda de uma competição tão relevante é gigante. Porém, o futebol é um dos poucos esportes que dá a oportunidade de dar a volta por cima em um curto espaço de tempo.

Portanto, Vojvoda e a diretoria tricolor alinharam suas ideias e começaram a planejar o ano de 2024. Neste período, inclusive, o técnico ainda recusou uma proposta da seleção chilena e prorrogou seu contrato com o Leão até o fim de 2025.

Foto: Thiago Gadelha / AFP Técnicos Vojvoda e Diego Martínez no jogo Fortaleza x Boca Juniors, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024

Com novos reforços, o elenco foi formado e, apesar de não conquistar o hexacampeonato estadual, o clube segue preenchendo a cartilha de crescimento.

Neste ano, o Fortaleza duelou contra o poderoso Boca Juniors e pode se orgulhar de não perder para os "hermanos". No Castelão, uma goleada por 4 a 2 foi aplicada. Na mítica Bombonera, um empate heroico em 1 a 1.

No último domingo, 26, mais um grande resultado: goleada no Sport em solo pernambucano e ida à final da Copa do Nordeste garantida. Na decisão, vai encarar o CRB-AL almejando seu terceiro título da competição regional.

Leia mais Vojvoda: aquele cara que todo mundo gosta

'Habla, profesor!': Vojvoda abre o jogo em exclusiva Sobre o assunto Vojvoda: aquele cara que todo mundo gosta

'Habla, profesor!': Vojvoda abre o jogo em exclusiva

Professor até fora das quatro linhas

Se os feitos de Vojvoda à beira do campo são expressivos, as atitudes fora dele são ainda maiores. Querido por todos que fazem o Fortaleza, o técnico não é chamado de "argentino mais amado do Brasil" à toa.

Gentil, dedicado e educado, Juan Pablo virou referência no Pici e é respeitado por funcionários, comissão, jogadores, dirigentes. Lá, ele está em casa. Desde que desembarcou na capital cearense, o comandante acumula diversas experiências por aqui.

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Vojvoda carrega o apelido de

As aventuras partem do simples meme "Abre o portone" até uma final de Sul-Americana. Em mais de 1.000 dias à frente do clube, Vojvoda viajou com funcionários até Canindé para pagar promessas, viveu noites mágicas de torneios continentais, levantou taças, recebeu homenagem em mosaicos, quebrou incontáveis tabus, foi criticado, elogiado, mas, acima de tudo, valorizado. São anos de uma relação que agrega tanto ao "hermano" quanto ao clube.

A verdade é que o casamento entre Vojvoda e Fortaleza tem muito mais a ensinar do que aquilo que se vê dentro de campo. É uma aula de lealdade, confiança e, acima de tudo, acreditar, sempre.