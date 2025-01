Girassóis em movimento: o acolhimento voluntário que faz a vida florescer em pessoas com HIV

Para além de dezembro, mês que marca a campanha de enfrentamento ao HIV/Aids e outras ISTs no Brasil, o trabalho em Fortaleza segue nos 12 meses do ano. Entre todos os tipos de doação que podem existir, voluntários disponibilizam todos os dias uma das mais nobres: a doação de tempo

Uma casinha amarela decorada com girassóis em uma esquina do bairro Parangaba assiste ao fluxo intenso de veículos na avenida João Pessoa. Florida e simpática, a residência convida os mais curiosos a descobrirem o que acontece ali.

“Viva a vida” é a frase que recepciona quem entra, seja para buscar ajuda ou para conhecer o trabalho voluntário e o acolhimento que fazem a diferença na vida de pessoas que vivem com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) "Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. O vírus é capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. É um retrovírus classificado na subfamília dos Lentiviridae e é uma Infecção Sexualmente Transmissível. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids) ocorre em estágios mais avançados da infecção por esse vírus." em Fortaleza.

Entre as buzinas e sons do comércio ao redor, Cidade Negra canta: “No coração de quem faz a guerra / nascerá uma flor amarela / como um girassol”. É o som do carro de Nazaret Sales, que incorpora essa filosofia em seu dia a dia como presidenta da Associação de Voluntários do Hospital São José (AVHSJ).

Dezembro vermelho marca a campanha de enfrentamento ao HIV/Aids e outras ISTs no Brasil, mas em Fortaleza o trabalho segue nos 12 meses do ano. Entre todos os tipos de doação que podem existir, os voluntários da AVHSJ disponibilizam todos os dias um dos mais nobres: a doação de tempo.

Foto: Karyne Lane/O POVO Maria de Nazaret Sales é presidenta da AVHSJ e atua como voluntária desde 2018. De 15 em 15 dias, vai até o HSJ e realiza a escuta ativa com pacientes do hospital — especialmente os desacompanhados, com diagnóstico recente ou que estão em cuidados paliativos

A associação foi fundada em 1993, no auge da epidemia de HIV/Aids no Ceará, quando o Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ) era a única unidade de saúde no Estado que prestava atendimento às pessoas acometidas pelo vírus — numa época em que o tratamento era praticamente inexistente.

Àquela altura, a equipe de serviço social reuniu voluntários para criar um grupo que realizasse trabalhos de atenção e cuidado aos pacientes internados em situação de extrema exclusão e vulnerabilidade.

“O HSJ é um dos hospitais mais humanizados que nós temos na Capital, ele ganha muitas vezes do hospital particular. Mas saímos dos muros dele e hoje temos como missão lutar pela garantia de direitos humanos e de dignidade daqueles que enfrentam violações e opressões decorrentes do HIV/Aids. Nossos projetos envolvem acolhimento, promoção de adesão ao tratamento, apoio alimentar, além de ações preventivas através de palestras gratuitas sobre ISTs”, conta Nazaret.

Foto: Karyne Lane/O POVO "Viva a vida" é a frase que recepciona quem entra na sede da Associação de Voluntários do Hospital São José

De ameaça à saúde pública, o impacto do HIV tornou-se controlável e teve uma redução nas últimas décadas. Desde então, testagem eficaz, tratamento, prevenção e medicamentos pré e pós-exposição distribuídos gratuitamente via Sistema Único de Saúde (SUS) foram alguns dos avanços que ajudaram a mudar essa realidade.

O Brasil, aliás, lidera a resposta global há mais de 40 anos: foi o primeiro país a oferecer tratamento gratuito e disponibiliza diferentes ferramentas para prevenir, diagnosticar, tratar e informar sobre o vírus da imunodeficiência humana.

Em 2024, segundo estimativas do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids) no Brasil, 96% dos brasileiros que vivem com HIV conheciam seu diagnóstico.

Pessoas usuárias de PrEP no Brasil (2018-2024)

Embora positivo, o dado contrasta com a informação também elencada pela entidade de que, globalmente, dos 39,9% de pessoas que vivem com HIV, 9,3 milhões não recebem tratamento.

Esse cenário mostra como a falta de acesso a informações de saúde, medicamentos e apoio ainda é forte. Por trás desses números estão grupos marginalizados como a comunidade LGBTQIA+, mulheres e meninas — pessoas afetadas mais violentamente e de maneira desigual.

O relatório “A urgência do agora: a Aids em uma encruzilhada” aponta que “como o estigma e a discriminação contra comunidades marginalizadas criam barreiras aos serviços vitais de prevenção e tratamento, populações-chave como profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens e pessoas que injetam drogas representam uma proporção maior (55%) de novas infecções globalmente em comparação a 2010 (45%)”.



Foto: Karyne Lane/O POVO Na mesa de recepção, alguns preservativos e folhetos informativos ficam à disposição de quem chega

Conhecer o diagnóstico e iniciar o tratamento são os primeiros passos de uma caminhada maior: contribuir para quebrar a cadeia de transmissão do HIV através da informação e diminuição do preconceito. Esse, segundo Nazaret, é um caminho coletivo.



“São 30 anos de muitos protagonistas. Dona Mirtes (a fundadora) revolucionou o cuidado, o acolhimento e a humanidade com as pessoas que vivem com HIV no Ceará. Ela não só é um exemplo de luta, como é uma excelente mestra no amor, no amar e no ensinar os outros a amar”, reflete a voluntária.

Em média, 1.200 pessoas são atendidas por mês pela entidade, que oferece um acolhimento completo: atendimentos psicológico, nutricional e de assistência social gratuitos, oficinas terapêuticas e de promoção da autoestima, rodas de conversa, entre outras atividades.

Foto: Karyne Lane/O POVO A sede é aconchegante como um lar. A entrada estava vazia em virtude do período de festas natalinas, quando a reportagem foi até lá

Boa parte dessas ações acontece na sede da Parangaba. No interior da AVSHJ há várias salas, dentre elas a que funciona como brechó solidário. O movimento é intenso, com clientela diversa.

Durante a visita d’O POVO+, duas funcionárias do shopping Parangaba, que funciona ao lado, foram até lá garimpar algumas peças.

As roupas e calçados são doações que os voluntários recebem e vendem por valores simbólicos — é possível encontrar itens de vestuário infantil, moda feminina e masculina, bolsas e outros por R$ 2 e até R$ 10.

Foto: Karyne Lane/O POVO No interior da AVSHJ há várias salas, dentre elas a que funciona como brechó solidário. O movimento é intenso, com clientela diversa. Durante a visita d'O POVO, duas funcionárias do shopping Parangaba, que funciona ao lado, foram até lá garimpar algumas peças

A Casa de Retaguarda Clínica (CRC), na Parquelândia, próximo ao HSJ, é outro ponto de encontro da associação e espaço de apoio fundamental para quem precisa.

Ela é um projeto da AVHSJ que funciona desde 2004 com a função de abrigar pessoas com HIV vindas do Interior ou de bairros distantes, encaminhadas pelo próprio hospital e que não têm onde ficar enquanto aguardam atendimento.

Desde sua criação, já foram atendidas milhares de pessoas que passam por lá diariamente para tomar um banho, fazer uma refeição ou dormir.