Documentário sobre Mestras da Cultura está no catálogo do O POVO+

Disponível no O POVO+ o documentário Mestras apresenta cinco mulheres cearenses nomeadas Mestras da Cultura. Pelas vivências e experiências, elas atuam como guardiãs do patrimônio cultural do Estado

Disponível no O POVO+ o documentário Mestras apresenta cinco mulheres cearenses nomeadas Mestras da Cultura. Pelas vivências e experiências, elas atuam como guardiãs do patrimônio cultural do Estado
"Vejo o documentário como uma contribuição para o reconhecimento e preservação da cultura local, instigando a reflexão sobre o papel das mestras como guardiãs de saberes fundamentais para a nossa memória coletiva", assim descreve Ana Patrícia dos Santos, diretora do documentário "Mestras", em cartaz no O POVO+.

A obra apresenta cinco mulheres cearenses que atuam como Mestras da Cultura. Elas compartilham as próprias vivências e, juntas, assumem a função de guardiãs do patrimônio cultural do Estado.

Entre as entrevistadas estão: Dina Martins, vaqueira e aboiadora; Expedita, reconhecida pelo trabalho com as danças e tradições do grupo de dança de São Gonçalo da Comunidade de Croatá. Também estão inseridas a mestra Ana Soares, única mulher rabequeira conhecida no Ceará; Raimundinha Bilro, reconhecida pelo trabalho na renda de bilro; e a artesã Lúcia Pequeno

As Mestras da Cultura

"Fiquei profundamente impressionada com a força, a resiliência e a generosidade delas. Cada mestra possui uma história de vida intensa, cheia de desafios, mas mantém as tradições com amor e dedicação. Foi surpreendente perceber como, apesar de todas as dificuldades, elas continuam transmitindo saberes de maneira tão natural e inspiradora", ressalta Patrícia.

De acordo com a profissional, construir uma narrativa coesa nos 76 minutos de duração do filme foi um dos grandes desafios, principalmente porque as cinco mestras dominam diferentes linguagens artísticas e culturais.

Raimundinha Bilro é uma das mestras contempladas no documentário(Foto: Opovo )
Foto: Opovo Raimundinha Bilro é uma das mestras contempladas no documentário

As particularidades de cada região e atividade foram consideradas no desenvolvimento da trama, com o intuito de garantir que todas fossem retratadas com autenticidade e que as filmagens pudessem registrar momentos espontâneos sem interferir na rotina.

"Nosso foco sempre foi respeitar e valorizar a vida e o trabalho de cada mestra. Buscamos construir uma narrativa que mostrasse a força delas, sem cair em estereótipos, e que transmitisse a importância do papel dessas mulheres na preservação cultural. Cada cena foi pensada para mostrar tanto o talento quanto a dedicação e a paixão que elas têm pelo que fazem", relembra a diretora.

Visibilizar vozes do Interior do Ceará

Roteirista e crítico de cinema do O POVO, Arthur Gadelha explica que o documentário conta com uma equipe descentralizada que busca escutar de perto pessoas de relevância para o entendimento da cultura popular do Estado.

"Quando você pensa no papel desse filme na preservação da memória cultural do Ceará, há algo também além da cultura tradicional que ele retrata. O filme, como obra audiovisual, também oferece um registro estético muito distante do que está cristalizado no senso comum de como se parece o interior cearense", comenta Arthur.

"Vemos um sertão verde e muito vivo, o sol, as estradas, o céu, tudo é filmado com muito carinho, construindo uma nova memória da nossa terra para a posteridade", complementa.

Mestra Dina Martins posa com equipe do documentário 'Mestras'(Foto: Divulgação)
Foto: Divulgação Mestra Dina Martins posa com equipe do documentário 'Mestras'

Para Demitri Túlio, editor-adjunto do Núcleo de Audiovisual do O POVO, a chegada do filme ao acervo do O POVO+ soma possibilidades para novas produções em localidades além da Capital.

"A vinda de 'Mestras' para o nosso catálogo é um primeiro passo da curadoria do streaming para trazer também vozes do interior do Ceará", aponta.

O jornalista acrescenta que ampliar o olhar sobre a produção audiovisual do Estado é uma forma de fazer com que o assinante ganhe perspectivas para se aproximar dos conhecimentos tradicionais. "A gente se aproxima com notícias e reportagens, mas também podemos enxergar isso com filmes".

Já em relação à receptividade do público, a diretora Ana Patrícia dos Santos espera que possa dar visibilidade ao conteúdo audiovisual produzido no Estado.

"Espero que o público se emocione, se inspire e valorize o trabalho dessas mulheres. Ao mesmo tempo, é importante reiterar a força do cinema do interior cearense, em especial o de Meruoca, que vem, cada vez mais, ganhando força e espaço", elabora.

