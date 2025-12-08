Para além das tabelas convencionais, a Central de Dados O POVO+ busca, a partir de um conceito simples, observar de forma contínua as oscilações que levaram à queda de Ceará e Fortaleza no Brasileirão 2025. A ideia é quantificar o impacto imediato de cada resultado: vitória, empate ou derrota no estado geral da equipe

Na busca por um entendimento sobre o desempenho das equipes para além das tabelas convencionais, a Central de Dados O POVO+ criou uma espécie de “termômetro” que observa, de forma contínua, as oscilações que levaram à queda de Ceará e Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro 2025. A ideia parte de um conceito simples, que é quantificar, de forma linear, o impacto imediato de cada resultado: vitória, empate ou derrota no estado geral da equipe.

O modelo não substitui estatísticas oficiais, mas complementa as análises, criando uma linha temporal contínua. Isso permite observar momentos em que o time cresce de forma sustentável ou, ao contrário, entra em espirais negativas que não aparecem com a mesma clareza na tabela da competição. E isso aconteceu tanto com Ceará quanto com Fortaleza na atual temporada.

A metodologia é simples, mas poderosa:

Vitória: +3 pontos

+3 pontos Empate: 0 ponto

0 ponto Derrota: –3 pontos

A cada partida, somam-se (ou subtraem-se) os pontos desse modelo ao acumulado anual, formando curvas que mostram momentos de alta, estabilidade ou crise. Não se trata de pontuação oficial de campeonato, mas de um indicador capaz de revelar padrões não evidentes quando se observa apenas as tabelas tradicionais.

O que o termômetro revela sobre o Ceará

Quando aplicado ao Ceará, percebe-se que o clube alvinegro começou o Campeonato Brasileiro 2025 de forma positivas sobretudo nas primeiras rodadas. Da rodada 13 em diante, porém, o clube passou a acumular mais derrotas e empates do que vitórias, o que fez com que seu desempenho até ficasse estável, só que na parte de baixo.

O ponto de piora do Vovô ocorreu principalmente nas últimas cinco rodadas, quando acumulou quatro derrotas e apenas um empate. Os reveses jogou o clube na zona de rebaixamento justamente no período mais crítico do campeonato.

O desempenho do Ceará ao longo do Brasileirão 2025



​

O que o termômetro revela sobre o Fortaleza

Já o Fortaleza, por sua vez, amargou resultados negativos desde o começo da Série A do Brasileirão. Com excessão das três primeiras rodadas, quando o clube teve uma vitória e dois empates, o Tricolor se manteve sempre com resultados negativos a mais do que positivos. Isto é, com mais derrotas do que vitórias.

Da rodada 8 até a rodada 28, o Leão percorreu ladeira abaixo na competição, chegando a ficar com -30 pontos na soma do nosso termômetro. Depois disso, o clube chegou a esboçar uma reação nas últimas rodadas, quando embalou quatro vitórias seguidas. A sequência, porém, foi interrompida com pela derrota para o Botafogo na última partida da competição, a qual decretou sua queda.

O desempenho do Fortaleza ao longo do Brasileirão 2025

​

Metodologia

A elaboração desta reportagem utilizou bases de dados disponíveis no site Transfermarkt, na seção dedicada ao Campeonato Brasileiro 2025. As informações foram extraídas por meio de um script desenvolvido na plataforma de inteligência artificial Perplexity e executado no Google Colab. Após a coleta, os dados foram exportados em formato CSV e organizados e tratados no Google Planilhas.

Com o objetivo de garantir transparência e reprodutibilidade, a Central de Dados O POVO+ disponibiliza botões de download em cada gráfico apresentado na reportagem. Dessa forma, o leitor pode acessar e baixar diretamente as bases utilizadas nas visualizações.