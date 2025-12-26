Com títulos nacionais, protagonismo continental e presença em decisões internacionais, os clubes brasileiros marcaram o ano de 2025 com grande destaque. Dos troféus às estatísticas, a Central de Dados O POVO+ faz um retrato do ano que levou clubes nacionais ao centro das principais competições do calendário mundial

O ano de 2025 consolidou o futebol brasileiro entre as principais forças do calendário global de clubes. Em um ciclo marcado por presença marcante em decisões continentais e atuações expressivas em torneios internacionais, clubes brasileiros têm retomado seu sucesso e protagonismo em diferentes frentes.

No cenário doméstico, a Série A do Campeonato Brasileiro terminou com o Flamengo campeão, conquistando seu nono título nacional. Dias antes, o Mengão também havia se tornado o maior campeão brasileiro em Copas Libertadores da América, ao superar o Palmeiras para alcançar a quarta taça.

Na Copa do Brasil, o Corinthians ergueu o troféu após derrotar o Vasco da Gama na decisão por 2 a 1 no agregado das duas partidas finais, conquistando o tetracampeonato da competição e garantindo vaga na fase de grupos da Libertadores de 2026.

A participação em competições internacionais atingiu um novo patamar com a inédita da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, com 32 clubes. Quatro equipes brasileiras (Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo) representaram o País, com todos chegando às fases de mata-mata. O Chelsea foi o grande campeão.

Outra competição internacional em que o Brasil teve destaque foi a continental Copa Sul-Americana. Na decisão, porém, o Atlético Mineiro ficou com o vice ao perder nos pênaltis para o Lanús, da Argentina.

Abaixo, confira as principais estatísticas levantadas pela Central de Dados O POVO+ em cada uma das competições. Por meio de gráficos, é possível ver os números de jogos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados e sofridos por cada uma das equipes participantes.

É possível ver ainda a seleção dos melhores jogadores nessas disputas a partir da nota média do Sofascore, uma das principais e mais populares plataformas de tecnologia e estatísticas esportivas do mundo.

As estatísticas da Série A do Campeonato Brasileiro

A Série A do Brasileirão é a disputa mais longa do ano no calendário do futebol nacional. Foram 380 jogos, 959 gols anotados e uma disputa frenética ponto a ponto em todas as posições, da primeira à última rodada.

O Flamengo sagrou-se campeão, consolidando equilíbrio ofensivo e defensivo, com uma das maiores sequências sem derrota, além de vitórias expressivas como 8 a 0 sobre o Vitória.

Principais estatísticas dos clubes no Brasileirão 2025

As estatísticas da Copa Libertadores da América 2025

A edição 66 da Copa Libertadores da América teve novamente uma grande protagonismo brasileiro, com Flamengo e Palmeiras chegando à final disputada em Lima, no Peru. No confronto decidido por um gol de Danilo no segundo tempo, o Flamengo venceu por 1 a 0 e conquistou seu quarto título da Libertadores, tornando-se assim o maior vencedor brasileiro no torneio.

Principais estatísticas dos clubes na Copa Libertadores da América 2025

As estatísticas da Copa do Brasil de 2025

A Copa do Brasil teve sua decisão disputada entre Corinthians e Vasco da Gama. Em duas partidas intensas, o Corinthians construiu sua vantagem no segundo jogo no Maracanã, vencendo por 2 a 1 no agregado e assegurando o título. Ao todo, o torneio reuniu 92 clubes de todo o País em 155 partidas, evidenciando a dimensão do campeonato de maior alcance entre os clubes brasileiros.

Principais estatísticas dos clubes na Copa do Brasil

As estatísticas da Copa do Mundo de Clubes da Fifa

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa em formato ampliado foi um dos principais eventos internacionais de 2025. Embora o título tenha ficado com o Chelsea, os clubes brasileiros tiveram participação expressiva ao avançarem à fase eliminatória da competição, confirmando competitividade diante de adversários de diferentes continentes.

Entre eles, o Fluminense foi o que chegou mais longe, alcançando a semifinal e encerrando sua campanha entre os quatro melhores do torneio.

Principais estatísticas dos clubes na Copa do Mundo de Clubes da Fifa

As estatísticas da Copa Sul-Americana de 2025

A Copa Sul-Americana, segundo torneio continental em importância na América do Sul, terminou com o título do Lanús, da Argentina, após vencer o Atlético Mineiro por pênaltis após empate sem gols no tempo normal da final realizada em Assunção. Além do Galo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória foram os outros brasileiros na disputa continental.

Principais estatísticas dos clubes na Copa Sul-Americana de 2025

Seleção de cada uma das competições

Veja a seguir a seleção dos melhores jogadores de cada uma das competições analisadas nesta reportagem, elaborada a partir da média das notas do Sofascore ao longo do torneio. O índice é uma avaliação numérica automatizada de desempenho individual, calculada jogo a jogo por um algoritmo que processa centenas de ações em campo em tempo real.

As notas, que geralmente variam de 3 a 10, partem de uma base de 6,5 para todos os atletas e são ajustadas conforme a participação do jogador na partida. Ações ofensivas e defensivas relevantes, como gols, assistências, finalizações, desarmes e passes decisivos, elevam a pontuação, enquanto faltas, cartões e erros impactam negativamente o resultado final.

Seleção das maiores notas no Sofascore na Série A do Campeonato Brasileiro 2025



Metodologia

A elaboração desta reportagem utilizou bases de dados disponíveis no site Sofascore, na seção dedicada a cada um dos campeonatos analisados em 2025: Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América, Série A do Campeonato Brasileiro e Copa do Mundo de Clubes Fifa. As informações foram extraídas por meio de um webscraping executado pelo Google Colab. Após a coleta, os dados foram exportados em formato CSV.

Com o objetivo de garantir transparência e reprodutibilidade, a Central de Dados O POVO+ disponibiliza botões de download em cada gráfico apresentado na reportagem. Dessa forma, o leitor pode acessar e baixar diretamente as bases utilizadas nas visualizações.