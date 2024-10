Distância de André para Evandro diminui pela metade na véspera do 2º turno, diz média de pesquisas

Foram divulgadas, neste sábado, 26, as últimas pesquisas das eleições de 2024. São os últimos recortes antes dos eleitores irem às urnas. Ferramenta que compila estes resultados, o Agregador de Pesquisas O POVO revelou estabilidade e tendências de diminuição de vantagens, mesmo em disputas “definidas”.

A competição em Fortaleza, por exemplo, está cada dia mais acirrada. A média móvel das últimas pesquisas destas eleições mostrou uma diminuição da distância entre o percentual de André Fernandes (PL), líder numérico, e Evandro Leitão (PT). Enquanto na última terça-feira, 22, a diferença entre os dois era de 4 pontos percentuais, neste sábado, 26, foi de 2 p.p. Cálculo considera brancos e nulos.

Ao todo, 20 levantamentos foram divulgados neste segundo turno em Fortaleza. Como as pesquisas desta última semana mostraram empate técnico, a margem entre os concorrentes diminuiu na média móvel. O acirramento ocorre desde o início do segundo turno.

O Agregador de Pesquisas O POVO compilou e analisou os dados de 135 levantamentos neste segundo turno. Foi feita uma média ponderada, com pesos diferentes para os institutos de pesquisa. Em seguida, veio a média móvel, que considerou os últimos cinco dias, por isso a comparação com a última terça, 22. São apontadas oscilações positivas ou negativas, ou seja, as tendências da eleição. Saiba mais sobre a metodologia no fim da matéria.

Em Aracaju e João Pessoa, há folga; Natal mantém disputa acirrada

Quatro capitais do Nordeste disputam segundo turno. Em Aracaju e João Pessoa, as últimas pesquisas reforçaram um favoritismo, respectivamente, de Emília Correa (PL) e Cícero Lucena (PP).

O segundo caso é mais estável. Em Aracaju, a distância entre os concorrentes passou de 22,1 para 19,5 p.p. Continua uma boa folga para Correa, mas há uma leve tendência de oscilação positiva de Luiz Roberto (PDT) - ainda que tardia. João Pessoa, por outro lado, seguiu com a mesma distância entre os opositores: 22,6 p.p, em relação à última terça.

A disputa em Natal, ainda que não tanto quanto Fortaleza, está acirrada. A tendência de crescimento de Natália Bonavides (PT) se concretizou nesta última semana e ela manteve uma proximidade do líder Paulinho Freire (União Brasil). Passou de 6,3 p.p para 5,2 p.p, pouca diferença no período, mas grande se considerado o início do segundo turno. O crescimento dela se deu a partir do último dia 21.

Foram divulgadas 22 pesquisas na cidade, neste segundo turno, que representam bem a tendência de crescimento de Natália. Você pode conferir cada uma delas abaixo:

Distância entre opositores diminui em BH e São Paulo

A tendência de acirramento também ocorreu em Belo Horizonte e São Paulo. Belém e Porto Alegre por outro lado, apresentam cenários de aumento na distância entre os candidatos neste segundo turno, segundo a média das pesquisas. No Sul, o prefeito Sebastião Melo (MDB) deve se reeleger com facilidade, contra a petista Maria do Rosário. No Norte, Igor Normando (MDB) sai na dianteira do bolsonarista Elder Mauro (PL).

Outra reeleição tende a ocorrer em São Paulo. A campanha de Guilherme Boulos (Psol) corre contra o tempo e conseguiu, na média das pesquisas, diminuir a distância de 14,3 a 12,6 pontos percentuais. No entanto, a margem ainda é grande e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) deve ser reconduzido ao cargo.

A capital paulista foi a que mais apresentou pesquisas neste segundo turno: 24. Confira cada uma delas, individualmente, no gráfico abaixo:

Belo Horizonte tem um dos cenários mais embolados destas eleições. O bolsonarista Bruno Engler (PL) venceu o primeiro turno, mas foi instantaneamente superado pelo atual prefeito Fuad Noman (PSD) nesta segunda etapa. Agora, a disputa parece, de novo, estar em modificação. Engler viu a distância entre ele e Noman diminuir de 8,5 a 7.2 pontos percentuais na média das pesquisas.

Foram 22 pesquisas em Belo Horizonte, coletadas pelo Agregador do O POVO. Os institutos mostram bem a crescente de Engler. Confira abaixo:



Para entender os dados acima sobre as Eleições 2024

O Agregador de Pesquisas O POVO leva em consideração todas as consultas eleitorais realizadas desde 31 de maio de 2024. A ferramenta monitora e analisa as tendências registradas nas principais cidades brasileiras. Em Fortaleza, 27 pesquisas já foram realizadas até 25 de setembro.

Ao reunir todas elas, o Agregador de Pesquisas O POVO busca proporcionar uma visão contínua das tendências eleitorais. Para isso, é aplicada uma média móvel ponderada que permite que as variações diárias e de diferentes institutos sejam niveladas, oferecendo uma tendência mais fiel ao longo do tempo.

A média móvel ponderada é influenciada diretamente pelos pesos dos institutos e a quantidade de pesquisas realizadas em cada dia, assegurando que as flutuações momentâneas não distorçam a percepção geral das intenções de voto.

Leia mais O POVO lança Agregador de Pesquisas eleitorais. Entenda como funciona

Inicialmente a média móvel é calculada com uma distância de dez dias, para suavizar as variações diárias nas intenções de voto e o volume de pesquisas publicadas. À medida em que a eleição se aproxima, o distância da média móvel é reduzida para cinco dias. Essa mudança é feita para refletir mais rapidamente as alterações nas intenções de voto que tendem a ocorrer nesse período final.

Para evitar incorrer em distorções ou vieses, a equipe especializada em cobertura política e eleitoral do O POVO classificou os institutos realizadores de pesquisas, atribuindo pesos diferentes para cada um, considerando seu grau de credibilidade e acerto em eleições anteriores.

