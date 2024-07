MRV Engenharia lidera setor de construtoras pela quinta vez no Top of Mind

Anuário Datafolha Top of Mind reúne as marcas mais lembradas pelos cearenses em diversas categorias

A MRV Engenharia alcançou a liderança pelo quinto ano consecutivo na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, que reúne as marcas mais lembradas pelos cearenses em diversas categorias. Neste ano, 8,4% dos entrevistados mencionaram a empresa quando questionados sobre qual marca vem primeiro à mente ao se falar em construtoras.

No entanto, o percentual atual foi ligeiramente inferior ao do ano passado, de 8,7%. Entre as 16 edições do levantamento realizadas entre 2004 e 2024, a MRV começou a ser mencionada no Top of Mind em 2010, com 1% das citações dos entrevistados, e, desde então, o seu maior índice de lembrança ocorreu em 2020, quando alcançou 12% das respostas e conquistou a liderança pela primeira vez.

MRV Engenharia alcançou a liderança pelo quinto ano consecutivo

O diretor-comercial e de crédito da operação Nordeste da MRV, Alessandro Almeida, informou que enxerga o resultado como fruto de um eventual impacto positivo que a construtora tem gerado na vida de pessoas que buscam realizar o “sonho da casa própria”. “Focamos em trazer para público opções de imóveis que atendam às suas necessidades e estamos colhendo os frutos disso.”

Em 2023, a construtora atendeu mais de 50 mil clientes, o que gerou um volume de vendas 52% maior do que o ano anterior e um crescimento de 82% no valor geral de vendas (VGV). Entretanto, os valores não foram detalhados pela companhia. “Trata-se, na nossa avaliação, de um número gigantesco, resultado de fatores como a maior diversidade de produtos”, segundo Alessandro.

Foto: Jordana Pearce Lima/MRV Em 2023, a MRV atendeu mais de 50 mil clientes

O diretor da companhia disse que ela busca aproveitar, ainda, oportunidades advindas do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, o qual levou ao lançamento de três produtos recentes em Fortaleza, os quais considerou estratégicos, com 200 unidades à venda no bairro Bom Jardim, 576 unidades na Barra do Ceará e 272 unidades no Cocó.

O mercado imobiliário cearense foi avaliado em um momento positivo pelo especialista da MRV, em meio a um ano que sinaliza redução nas taxas de juros – denominada Taxa Selic, que encontra-se a 10,50% ao ano atualmente –, o que tende a alavancar o poder de compra dos clientes. “Será um ano em que vamos realizar importantes investimentos”, pontuou Alessandro.

Pesquisa é detalhada no Anuário do Ceará 2024-2025

“Teremos vários lançamentos na MRV, que totalizam mais de R$ 500 milhões em VGV, com uma expectativa de venda de mais de 1.700 unidades em vários bairros da cidade (Fortaleza), (...) contribuindo para que o ciclo virtuoso da indústria da construção civil seja ainda mais positivo”, acrescentou o diretor-comercial.

Alessandro detalhou, também, que as campanhas e ações de relacionamento da construtora – as quais envolvem influências externas, como as cantoras Maiara e Maraísa – são focadas em um eixo principal, que é o cliente. “É ele o norteador de toda a nossa estratégia. Buscamos entregar a melhor experiência em toda a sua jornada de compra.”

Além da MRV, as construtoras Marquise (4,2%), Mota Machado (3,7%), Colméia (2,2%), Queiroz Galvão (1,8%), Construtop (1,5%) e Diagonal (1,1%), entre outras com percentuais menores, foram citadas pelos entrevistados em 2024. Na categoria, a maior vencedora de todas as edições é a Mota Machado, com oito vitórias.

MRV é líder absoluta entre público A e B em 2024

Já no recorte da pesquisa entre o público A e B, a MRV Engenharia seguiu na liderança isolada neste ano, dispondo de 11% das respostas do grupo, seguida pela Marquise (4,7%), Colméia (4,5%), Mota Machado (3,4%), Odebrecht (2,2%), Tenda (2%), Moura Dubeux e Queiroz Galvão (ambas com 1,9%).

Beach Park é o parque turístico número 1 do Top of Mind



Beach Park foi eleito o parque turístico mais lembrado pelo segundo ano consecutivo

Foto: Igor de Melo/Beach Park Para alcançar resultados de sucesso, o Beach Park tem trabalhado em várias frentes de comunicação.

Na década de 1980, uma barraca de praia cearense deu origem ao empreendimento que hoje é considerado o melhor parque aquático das Américas. Localizado na praia do Porto das Dunas, a 17 quilômetros de Fortaleza, o Beach Park se consagrou e, pelo segundo ano consecutivo, foi eleito o parque turístico mais lembrado no Anuário Datafolha Top of Mind.

Neste ano, o Beach Park foi citado por 29% dos entrevistados no levantamento, quando questionados sobre qual marca vem primeiro à mente ao se falar em parque turístico. Além disso, uma parcela de 23,8% dos entrevistados não soube dizer o nome de nenhuma marca na categoria, um pouco maior do que o montante de 22,4% em 2023.

A pesquisa possui duas edições nesse segmento – em 2023 e 2024 –, e o Beach Park ficou no pódio de forma isolada em ambas, destacando-se como o maior vencedor entre parques turísticos. No último ano, a marca teve um índice de respostas ainda maior do que o atual, alcançando 35,4%.

Beach Park ocupa pódio em todas as edições

Os parques turísticos Cocó (21,3%), Rachel de Queiroz (3,4%), iPark (2,9%), Jericoacoara (2%), Ecopoint (1,7%), Beira-Mar Park (1,4%), Itapark (1,1%) e Universal Park (1%) também foram lembrados. No recorte do público A e B, o Beach Park registrou 40,8% das menções na pesquisa em 2024 e 41,8% em 2023, alcançando a liderança nas duas edições.

Segundo a diretora de marketing, conteúdo e mídia do Beach Park, Clarisse Linhares, o resultado do Top of Mind qualifica a trajetória de sucesso do parque. “Isso mostra que estamos no caminho certo, avançando sempre na direção que planejamos. Todas as premiações são importantes, mas essa, que vem da população cearense, é ainda mais especial.”

Foto: Camila de Almeida/Beach Park O Beach Park foi citado por 29% dos entrevistados no levantamento neste ano.

Para alcançar resultados de sucesso, o Beach Park tem trabalhado em várias frentes de comunicação, desde a publicidade – online e offline – até com a participação de influenciadores, no intuito de criar conexão com as pessoas. “Nosso papel como marca é mostrar que somos esse refúgio de alegria”, disse em nota.

“A cada dois anos, pelo menos, temos uma novidade. A mais recente é a ‘Volta da Moreia’, um dos brinquedos que marcaram a infância e a adolescência de muita gente. Outra estratégia é o investimento na nossa equipe, promovendo treinamento constante para que a hospitalidade e a qualidade do serviço continuem sendo nossas marcas registradas”, complementou.

Beach Park lidera entre público A e B

A área sustentável é, também, um dos focos da companhia, que segue práticas de gestão socioambientais e de governança, baseando-se nos princípios ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, em inglês) e nos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O Beach Park conta, ainda, com quatro resorts, restaurantes, lojas, uma rádio e outros espaços além do parque aquático. A integração de todas essas áreas é vista como um grande desafio por Clarisse. Em nota, o empreendimento comentou que o maior desafio é construir um destino de viagem único, "perfeito para férias em família".

Guanabara é líder absoluta entre empresas de ônibus no Top of Mind



Uma parcela de 14,7% das pessoas citou a companhia neste ano

Foto: Francisco Rabelo Falcão Guanabara ficou na liderança absoluta em todas as 16 edições do levantamento.

Com mais de 2 mil opções de destinos pelo país, a Guanabara consagrou-se como a empresa de ônibus mais lembrada pelos entrevistados de forma espontânea no Anuário Datafolha Top of Mind. Uma parcela de 14,7% das pessoas citou a companhia neste ano, mantendo-a na liderança absoluta em todas as 16 edições do levantamento, entre 2004 a 2024.

O maior índice de respostas para a Guanabara foi em 2020, atingindo 23,3%, enquanto o menor foi em 2006, com 5,9%. A organização teve variações significativas no período, estabilizando-se entre 13,4% e 16,5% a partir de 2022. Além disso, 22,6% dos entrevistados não mencionaram o nome de alguma empresa de ônibus em 2024.

Guanabara ficou na liderança absoluta em todas as edições

A companhia destacou sua “credibilidade há mais de 30 anos” como um fator que a levou a ser a mais lembrada no Estado, citando a modernidade da frota de ônibus, capacitação dos colaboradores, expansão da rede de atendimento, inovação tecnológica e investimentos em campanhas e ações junto a clientes.

“As campanhas principais são o ‘Bora Já Guanabara’, com foco nas tarifas promocionais ofertadas pela empresa, e o ‘Pega o Guanabara e Vem’, tendo como âncora o cantor Wesley Safadão, tratando da unificação do grupo Guanabara como marca única no segmento rodoviário no Brasil”, explicou em nota.

Guanabara lidera entre público A e B

Além da Guanabara, as empresas Sindiônibus (6,1%), Fortaleza (5,6%), Vitória (5,4%), Viação São José (4,7%), Via Urbana (4,6%), Etufor (4,1%), Vega (3,7%), São Benedito (2,7%), Siará Grande (2,4%), Maraponga (2,3%), Dragão do Mar (1,6%), Santa Maria (1,4%), Aliança (1,2%), Santa Cecília (1,2%) e Fretcar (1%) foram lembradas.

Especificamente entre o público A e B do Top of Mind, a Guanabara também manteve a liderança em todas as 16 edições da pesquisa, registrando um percentual de 22% das respostas em 2024. O menor índice registrado no grupo foi em 2013, com 6,7%, enquanto o maior foi em 2020, alcançando 34,5%.



Fiat e Chevrolet dividem a liderança entre as marcas de carro do Top of Mind



Neste ano, 22,5% das pessoas lembraram da Fiat, enquanto 19,4% citaram a Chevrolet

Foto: Matheus Urenha/Fiat O gerente regional da Fiat no Nordeste, Juliano Fuchimi, pontuou um excelente desempenho no Ceará devido à qualidade dos produtos, ao legado da marca de quase 50 anos e à confiança dos cearenses.

Qual marca vem primeiro à mente ao se falar em carro? Para a maioria dos entrevistados da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, a resposta é a mesma há três anos consecutivos: Fiat e Chevrolet. Neste ano, 22,5% das pessoas lembraram da Fiat, enquanto 19,4% citaram a Chevrolet. A situação de empate técnico ocorreu devido à margem de erro.

Foto: Divulgação/Chevrolet O gerente de marketing regional da Chevrolet, Ernst Friedheim, pontuou que o resultado positivo é fruto de uma construção de médio e longo prazo da marca.

As marcas são as maiores líderes da categoria, com vitórias em todas as três edições do levantamento até o momento, nos anos de 2022, 2023 e 2024. Em seguida, está a Volkswagen, que venceu nos dois primeiros anos. Além disso, uma em cada dez pessoas, aproximadamente, não soube informar o nome de alguma marca de carro neste ano.

Nas entrevistas, as respostas que citaram nomes de carros também foram contabilizadas nos percentuais das respectivas marcas. No caso da Fiat, por exemplo, houve menção de 0,8% e de 0,6% ao Uno e ao Siena, respectivamente. Já o Celta, Onix, Corsa e Prisma variaram de 0,2% a 1,7% nas menções específicas da Chevrolet em 2024.

Fiat e Chevrolet acumulam liderança na categoria

Em 2023, a Fiat acumulou um percentual de respostas de 22,1%, ao passo que a Chevrolet ficou com 20,8%. Já em 2022 a Fiat estava com 18,7% e a Chevrolet com 20,1%. No recorte do público A e B em 2024, a Fiat foi citada por 25,6% dos entrevistados e a Chevrolet por 18,4%, consagrando-se como as maiores vencedoras do grupo também.

Foto: Studio Cerri/Fiat Gerente da Fiat destacou o veículo Strada como um sucesso tanto no Ceará quanto no Brasil, mas não detalhou os números.

O gerente regional da Fiat no Nordeste, Juliano Fuchimi, pontuou um excelente desempenho no Ceará devido à qualidade dos produtos, ao legado da marca de quase 50 anos e à confiança dos cearenses. A marca possui 23,9% de ‘market share’ – percentual de mercado – no Estado, superior à participação a nível nacional, de 20,8%, no acumulado do ano.

Juliano destacou o veículo Strada como um sucesso tanto no Ceará quanto no Brasil, mas não detalhou os números. Apesar disso, o gerente citou crescimento das vendas e da satisfação dos clientes da Fiat, atrelando à melhoria de atendimento nas concessionárias e à ampliação dos canais de atendimento, bem como à implementação de ações inovadoras de varejo.

Fiat e Chevrolet ocupam primeira posição entre A e B

Por outro lado, o gerente de marketing regional da Chevrolet, Ernst Friedheim, pontuou que o resultado positivo é fruto de uma construção de médio e longo prazo da marca. “Mais do que vendas, a Chevrolet é uma marca que se destaca graças à qualidade de seus produtos, e o cliente reconhece isso”, acrescentou.

“Estamos deixando de ser uma tradicional fabricante de veículos para nos tornar uma plataforma de inovação em mobilidade, incluindo todos na jornada para um futuro totalmente elétrico e que respeita o meio ambiente. Além disso, mais do que nunca, nossa visão de futuro zero emissão, zero acidente e zero congestionamento ganha ainda mais importância”, disse Ernst.



Foto: Divulgação/Chevrolet Em 2023, a Chevrolet acumulou um percentual de respostas de 20,8%.

Mais notícias de Economia