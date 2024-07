Farias Brito e Ari de Sá são os colégios mais lembrados pelos cearenses

Enquanto o Farias Brito acumulou 14 vitórias nas 16 edições do Anuário Datafolha Top of Mind, o Ari alcançou cinco vezes o primeiro lugar

Os colégios Farias Brito e Ari de Sá dividem a liderança como as marcas mais lembradas pelos cearenses no quesito escolas pelo quinto ano, na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, realizada em Fortaleza nos dias 15 a 22 de fevereiro deste ano.

Enquanto o Farias Brito (FB) acumulou 14 vitórias nas 16 edições da pesquisa, o Ari alcançou cinco vezes o primeiro lugar. Neste ano, 10,5% dos entrevistados citaram o FB quando questionados qual o primeiro colégio que vem à mente e 9%, o Ari.

O Ari de Sá atribuiu o resultado positivo à construção da marca feita há 24 anos. Crédito: João Filho Tavares

Apesar da diferença percentual entre os dois em 2024, há uma situação de empate técnico devido à margem de erro do levantamento, de quatro pontos para mais ou para menos, mesmo após a realização de um teste estatístico de proporção para desempate.

Farias Brito é o maior vencedor das 16 edições da categoria

Os colégios 7 de Setembro (7,2%), Christus (5%), Liceu (2,1%), Tiradentes (2%), Castro Alves (1,4%), Salomé Bastos (1,4%), Master (1,4%) e Colégio Militar (1%) vieram na sequência, mas 8,6% dos entrevistados não souberam informar o nome de alguma escola.

Em 2006, foi criado o Sistema Ari de Sá de Ensino (SAS). Crédito: João Filho Tavares

O Ari de Sá atribuiu o resultado positivo à construção da marca feita há 24 anos, “com muito trabalho, dedicação e seriedade, que tem gerado excelentes resultados”, citou em nota. “Sempre procuramos utilizar as mídias para nossas campanhas.”

“Nos últimos anos agregamos os veículos digitais em nossas publicidades, o que vem gerando um excelente ‘recall’ para nossa marca.” O colégio disse, ainda, que acompanha as novas tendências do mercado sem abandonar as mídias tradicionais, fazendo um mix entre elas.

Leia mais Especial do Anuário 2024-2025: Sobral, Granja, Nova Russas e Fortim são destaque na gestão municipal

Anuário Datafolha Top of Mind revela as marcas que marcam a memória dos cearenses

Anuário do Ceará é lançado com edição alusiva aos 70 anos da UFC nesta segunda-feira, 1º Sobre o assunto Especial do Anuário 2024-2025: Sobral, Granja, Nova Russas e Fortim são destaque na gestão municipal

Anuário Datafolha Top of Mind revela as marcas que marcam a memória dos cearenses

Anuário do Ceará é lançado com edição alusiva aos 70 anos da UFC nesta segunda-feira, 1º

Em 2006, foi criado o Sistema Ari de Sá de Ensino (SAS), uma plataforma educacional para alcançar novos públicos. Dez anos depois, foi fundada a Faculdade Ari de Sá (FAS), com cursos presenciais e de ensino a distância.

Ao longo dos últimos 20 anos, o Farias Brito manteve percentuais estáveis na pesquisa. Crédito: João Filho Tavares

Ao longo dos últimos 20 anos, o Farias Brito manteve percentuais estáveis na pesquisa, cujo seu menor índice registrado foi no ano de 2011, com 5,5%, e o maior foi em 2016, com 17,9%. O Ari teve o menor percentual em 2004, com 3,1%, e o maior em 2020, com 12%.

Com 89 anos de mercado, o FB informou que tem investido mais em mídias e em tecnologia. “Damos grande importância a compartilhar as conquistas do Farias Brito, porque elas correspondem à realização dos sonhos de nossos alunos e de seus familiares”, citou em nota.

Anuário do Ceará 2024-2025

“Educar é um trabalho de parceria, e o Farias Brito preza muito a relação família-escola, (...) temos mantido uma comunicação atenta às novas demandas e aos anseios de nossos estudantes e de seus familiares”, disse a organização, que possui seis sedes escolares.

O FB disse ter, também, uma variedade de atendimento ao público, indo desde crianças em gestação, com o centro materno-infantil FB Baby Plus, a estudantes universitários, com o FB Uni, e ao público na maturidade, com o FB Sênior.

Farias Brito e Ari de Sá são mais lembrados entre público A e B

No recorte do público A e B, a situação foi praticamente semelhante, com Farias Brito (16%) e Ari de Sá (14,7%) na liderança. O FB ganhou em todas as 16 edições dessa categoria, de 2004 a 2024, ao passo que o Ari acumulou sete vitórias no período.



Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Vale citar que o Liceu foi o único colégio público citado na pesquisa

“Unifor é patrimônio de todos os cearenses”, diz reitor da instituição que lidera menções no Estado





A Unifor foi fundada na década de 1970 pelo industrial Edson Queiroz. Crédito: Ares Soares/Unifor

“Hoje a Unifor é, fundamentalmente, um patrimônio de todos os cearenses,” declarou o reitor da Universidade de Fortaleza, Randal Martins Pompeu. A afirmação veio em meio à instituição ser reconhecida, pelo oitavo ano consecutivo, como a marca mais lembrada do Ceará no quesito faculdades, de acordo com a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind.

Entre os entrevistados, 19,2% citaram a Unifor como a primeira marca que vem à mente quando se fala em faculdades, seguida pela Universidade Federal do Ceará (12,9%), UniAteneu (7,3%), Universidade Estadual do Ceará (6,6%), Centro Universitário Estácio (6%), Maurício de Nassau (5,2%), Farias Brito (3%), entre outras.

A universidade já conquistou nove lideranças ao longo de 16 edições da categoria, de 2004 a 2024, ante 12 conquistas da Universidade Federal do Ceará. O menor percentual de entrevistados que mencionaram a Unifor foi de 15,4% em 2011, enquanto o maior foi de 23,6% em 2021, mantendo-se em patamares estáveis ao longo dos anos.

Unifor é a segunda maior vencedora de todas as edições da categoria

“A Unifor se sobressai e tem sua marca consolidada na mente dos cearenses por estar sempre atenta às tendências e transformações sociais e do mundo do trabalho. Ao longo dos seus 51 anos de existência, a Unifor tem mantido o espírito inquieto, muito necessário para quem deseja estar atualizado com as novas realidades”, segundo Randal.

A Unifor foi fundada na década de 1970 pelo industrial Edson Queiroz e, de lá para cá, procura promover o desenvolvimento socioeconômico, educacional e cultural do Estado. Em 2024, a instituição focou em reforçar as áreas de internacionalização, empregabilidade, pesquisa, tecnologia, inovação, ensino a distância e qualidade do ensino, conforme o reitor.

20,1% dos entrevistados entre o público A e B mencionaram a UFC. Crédito: Jr. Panela/UFC

Já no recorte do público A e B, com 147 entrevistas, a Unifor dividiu o pódio com a Universidade Federal do Ceará (UFC). Quando questionados, 25,4% dos entrevistados lembraram da Unifor e 20,1% mencionaram a UFC. A situação de empate técnico ocorreu devido à margem de erro da pesquisa, de oito pontos percentuais para este público.

A Federal acumulou, no entanto, 14 vitórias ao longo das 16 edições da pesquisa nesse recorte, enquanto a Unifor dispôs de 11 lideranças. O menor percentual de entrevistados na categoria A e B que mencionaram a UFC foi de 6,3% em 2016, enquanto o maior foi de 39,6% em 2007. Na Unifor, foi de 16,5% em 2011 e 32,6% em 2021.

No público A e B, a Unifor dividiu o pódio com a UFC

De acordo com a secretária de comunicação e marketing da UFC, Kamila Fernandes, não é de hoje que a UFC se consolidou como uma das maiores e mais importantes universidades do País, formando cerca de 120 mil pessoas e reunindo mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação, além das ações de extensão e de projetos de pesquisa.

“Para além dos números, sem dúvida o compromisso permanente com a formação de profissionais do mais alto nível, com o desenvolvimento científico, com a inovação e, especialmente, com a transformação social fizeram da UFC uma instituição querida e respeitada por toda a sociedade cearense ao longo dessas sete décadas”, afirmou.

No recorte do público A e B, a UFC ocupa o pódio neste ano. Crédito: Viktor Braga/UFC

Os canais de comunicação da UFC, neste sentido, têm sido ampliados e produzidos com uma linguagem mais simples, direta e leve, no intuito de que cada vez mais pessoas conheçam o que é produzido na instituição, acrescentou a secretária da universidade que promove, também, campanhas periódicas para o público interno e externo.

“Todas as campanhas são realizadas apenas nos canais de comunicação da própria universidade, sem divulgação em meios privados,” detalhou Kamila, da UFC. Enquanto isso, a elaboração da comunicação da Unifor fica a cargo da diretoria de comunicação, marketing e comercial, que já tem desenvolvido uma campanha nova para o próximo processo seletivo.



A Unifor já conquistou nove lideranças ao longo de 16 edições da categoria. Crédito: Ares Soares/Unifor

Mais notícias de Economia