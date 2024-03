Diário de bordo: acompanhe os bastidores da viagem à zona de disputa entre Ceará e Piauí

Relato da reportagem do O POVO apresenta bastidores da viagem que percorreu 700 quilômetros de estrada pela Serra da Ibiapaba, no território contestado, em dezembro de 2023

Por cinco dias, mantive um diário de bordo da viagem que a equipe do O POVO fez à região da Serra da Ibiapaba, no final de dezembro de 2023, as praças das cidades já enfeitadas para o Natal e por todo canto as luzes anunciando que o ano tinha se encerrado.

Nesse intervalo, percorremos 700 quilômetros de estradas por dez municípios, todos na zona de litígio entre Ceará e Piauí, que pelejam por uma área de 3 mil km² numa queda de braço secular.

As entradas do relato se sucedem entre a anotação ligeira e uma tentativa de abarcar o quadro a partir dos poucos elementos de que dispunha no começo, de entender a disposição para ficar ou para partir.



Foto: AURÉLIO ALVES Francisco das Chagas de Souza, 48 anos, vive em Poranga, na área de litígio entre Ceará e Piauí

Diário de bordo

Clique nas imagens para conferir os relatos da equipe de reportagem