"Nordeste Insurgente", documentário sobre a Confederação do Equador, estreia no O POVO+ nesta segunda-feira, 24

Há dois séculos, um dos momentos históricos mais marcantes na construção do Nordeste acontecia de forma despercebida por parte majoritária do Brasil. Denominado Confederação do Equador, o movimento tinha como mote a insatisfação com a coroa portuguesa - pois, apesar de declarada a independência nacional, ainda mantinha controle e influência em todo o País.

Foto: O POVO "Nordeste Insurgente", novo filme-documentário do O POVO reconta os movimentos, com destaque ao Ceará, que fortaleceram a Confederação do Equador

Originadas em Pernambuco, as ações contrárias ao extremismo de Dom Pedro I se espalharam pelos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco e Ceará. Esse movimento é tratado em Nordeste Insurgente, o novo documentário do O POVO+, plataforma de streaming do Grupo de Comunicação O POVO.

A obra traz uma releitura sobre a Confederação do Equador e destaca a participação cearense no movimento em prol da implantação da República no Brasil.

"A Confederação era um modelo parecido com o modelo federativo, com presidente e estados, só que durou pouco tempo. A coroa abafou essa rebelião com força e violência. Aqui nós tínhamos um Nordeste em insurgência, que queria dizer ao imperador que ele devia cair e o Brasil se tornar uma República", explica o editor-adjunto do Núcleo de Imagem do O POVO, Demitri Túlio.

O filme traz captações em Icó, Quixeramobim, Crato, Aracati e Fortaleza, além de falas de historiadores, memorialistas e professores. Assinando a direção e o roteiro de "Nordeste Insurgente" em parceria com a colunista do O POVO Luana Sampaio, Demitri diz que o filme surge para "derrubar esse mito de Nordeste 'independente'".

Foto: Divulgação/OPOVO Nordeste Insurgente, novo documentário do O POVO+

Segundo ele, não existia um movimento de separação da região do restante do Brasil, mas, sim, um "desejo de substituição da Monarquia pela República, impulsionado por movimentos similares globais e liderado pela elite econômica e comercial desses estados". Com o Nordeste em rebelião, as agitações fizeram a parte sul do País considerar a região e voltar-se a ela com novos olhares.

"Eu gosto de chamar de revolução porque foi uma tentativa realmente de fazer uma revolução republicana, eles chegaram a tomar o poder por 74 dias, queriam uma Constituição, condenavam moralmente a escravidão, o que à época é um considerável avanço", explica o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Marcus Carvalho, em entrevista ao O POVO em janeiro de 2024.





Um novo olhar

Nos 200 anos do movimento revolucionário, celebrados em 2024, O POVO realizou uma série de reportagens especiais em recordação ao marco histórico. Weber Porfírio, membro do Grupo Sociedade de Estudos do Brasil Oitocentista da Universidade Federal do Ceará, comentou que a revolta no Ceará durou 54 dias e que não foi "homogênea".

"Em alguns casos, vilas das mesmas províncias ficaram umas contra as outras: de um lado, as que aderiram ao movimento; do outro, as favoráveis ao imperador", mencionou à época do bicentenário.

Editor-chefe do Núcleo de Imagem do O POVO, Chico Marinho reforça a proposta de dar um novo olhar às motivações que levaram nomes como Tristão Gonçalves, Azevedo Bolão, Feliciano Carapinima, Pessoa Anta, Pereira Filgueiras e Padre Mororó a se unirem. São lideranças intelectuais e militares que foram personagens desse movimento e hoje dão nome às avenidas e ruas da Capital.

Trailer do filme Nordeste Insurgente

"Nessa nova produção, estamos dando luz ao que justamente apresenta o título do filme: 'Nordeste Insurgente'. Aqui, os revoltosos daquela época não queriam um Nordeste independente, separado, que era o que se entendia sobre as justificativas. Mas, na realidade, esses movimentos revoltosos estavam defendendo a implantação de uma República", explica.

Os produtos audiovisuais originais do O POVO possuem a concepção de "ir sempre além" dos temas escolhidos para conduzir os filmes e não "se limitar em apenas narrar o fato". "Em nosso catálogo audiovisual temos a nossa produção original e temos as de parceiros. Esses projetos autorais carregam o DNA do O POVO, do jornalismo executado na Redação", elabora Chico Marinho.

Ficha técnica

Direção e Roteiro: Demitri Túlio e Luana Sampaio

Produção: Mariana Lopes

Direção de fotografia: Fco Fontenele

Assistência de fotografia: Julio Caesar e Samuel Setúbal

Coordenação de pós-produção, edição e mixagem: Raphael Góes

Montador e designer de som: Abdiel Anselmo

Correção de cor e grade: Raphael Góes

Motion Design: Rodrigo Vasconcelos