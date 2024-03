A voz está com E.L.A.S

Séculos de luta feminista nos ajudaram a perceber a impossibilidade de falar por todas as mulheres. A compreensão da interseccionalidade do ser-mulher nos coloca em uma ambiguidade tênue entre a experiência universal de dores e felicidades do feminino e a singularidade de vivências ramificadas em raça, etnia, religiosidade, nacionalidade, sexualidade e tantas outras possibilidades da existência humana.

Por isso, a segunda temporada do especial E.L.A.S assume a postura do infindável e propõe: não conseguimos falar por ou com todas, mas temos o privilégio de criar um espaço de diálogo em que todas são bem-vindas. Em cinco episódios, O POVO+ convida mulheres para falar sobre maternidade, trabalho, amor, corpo e menopausa, na tentativa de apresentar essas experiências como ponto de partida para uma roda de conversa digital embasada por dados, empatia, compreensão e verdadeira reflexão sobre o viver da outra.

Serão cinco entrevistas principais acompanhadas de artigos de opinião (três em cada episódio), dados relacionados ao tema e o convite desejoso de adesão das leitoras do OP+ para a nossa ágora digital, a partir de enquetes e o uso da área de comentários das reportagens.

Foto: FCO FONTENELE Equipe responsável pela segunda temporada da reportagem especial E.L.A.S 2 entre editoras, repórter, fotógrafa e designers: Em pé Camila Pontes (designer), Cristiane Frota (designer), Fátima Sudário e Amanda Araújo (editoras); - (sentadas) Regina Ribeiro (editora), Catalina Leite (repórter) e Fernanda Barros (fotógrafa)

Essa temporada expande-se da primeira, na qual a temática principal foi a liberdade de envelhecer, para abraçar vozes sobre outras questões pertinentes à existência feminina (e humana). A produção do E.L.A.S é totalmente feminina: concebido pela editora do OP+ Regina Ribeiro, e coordenado por ela ao lado da editora do OP+ Fátima Sudário, o conteúdo do especial é assinado pela repórter Catalina Leite, com fotografias da fotojornalista Fernanda Barros e arte da designer Camila Pontes e da editora de Design Cristiane Frota.

Portanto, mais do que uma boa leitura, desejamos um ótimo diálogo para nós!

Cinco mulheres e muitas discussões

