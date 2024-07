Conheça o perfil dos eleitores de Fortaleza bairro por bairro

Mapeamento preparado pelo O POVO+ mostra como é composto o eleitorado fortalezense nas categorias de gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil e raça/cor. Com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é possível perceber as particularidades de cada localidade da capital cearense

Entender quem são as pessoas que vão decidir o futuro do executivo e do legislativo dos municípios brasileiros é crucial para candidatos e partidos interessados. Diante disso, O POVO+ tem analisado os mais recentes dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para esmiuçar o eleitorados a nível local, estadual e nacional. Neste episódio, vamos mostrar, bairro por bairro, como é composto o eleitorado da capital cearense.

Por meio de um cruzamento de informações, OP+ chegou ao mapa abaixo, que mostra todos os bairros de Fortaleza considerados pela Justiça Eleitoral. Nele, é possível perceber os seguintes grupos em cada localidade: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil e raça/cor.





O perfil dos eleitores cearenses município a município

Se estiver acessando pelo computador, passe o mouse por cima para ver as informações. Caso esteja pelo celular, basta clicar no bairro desejado

Faixa etária dos eleitores de Fortaleza por bairro

De maneira geral, o eleitorado de Fortaleza tem um perfil muito parecido com o eleitorado do Ceará e do Brasil. Para se ter ideia, a base de 1,77 milhão de eleitores fortalezenses é composta por mulheres (54,93%), pessoas de 30 a 69 anos (69,33%), com ensino médio (39,63%) e solteira (60,03%).

Agora ao colocar uma lupa sobre a Cidade, temos um retrato mais detalhado. É visível a existência de um padrão de distribuição deste perfil pelos bairros. A faixa etária de 30 a 69 anos, por exemplo, prevalece em todas as localidades, mas um destaque especial recai sobre bairros como Parque Santa Rosa (78,86%), Ellery (76,46%), De Lourdes (75,59%).

Os bairros com a maior proporção de jovens de 16 e 17 anos são Parque Araxá (15,49%), Ancuri (3,71%) e Sabiaguaba (2,90%). Em contrapartida, locais como Guararapes (0,29%), Praia de Iracema (0,45%) e Aldeota (0,75%) são quem apresentam as menores porcentagens dessa fatia do eleitorado.

Já os bairros cuja presença de eleitores com 70 anos ou mais prevalece são Meireles (17,41%), Aldeota (14,11%) e Dias Macedo (11,97%). Já Ancuri (2,21%), Parque Araxá (2,82%) e Planalto Ayrton Senna (3,38%) são os bairros com menores porcentagens de eleitores nesta faixa etária.





Perfil etário dos eleitores dos bairros de Fortaleza



Escolaridade dos eleitores de Fortaleza por bairro

Com base nos números fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, é possível observar uma distribuição variada nas diferentes regiões de Fortaleza. Em termos gerais, a maioria dos bairros apresenta percentuais significativos de eleitores com pelo menos o ensino fundamental completo. Pela Cidade, porém, uma variação na escolaridade é perceptível principalmente quando colocados frente a frente os bairros mais ricos e pobres.

Bairros como Meireles (58,04%), Aldeota (55,80%) e Guararapes (55,39%), por exemplo, se destacam por terem uma parcela considerável de eleitores com ensino superior completo. Enquanto isso, mais afastados dos centros comerciais e administrativos de Fortaleza, Pirambu (4,8%) Barroso e Parque São José (ambos com 5,01%) aparecem lá embaixo como os locais com menos eleitores diplomados.

Conforme indicam os dados do TSE, a bairros como Sabiaguaba (3,58%) e Genibaú (3,16%) aparecem na ponta dos bairros com maiores índices de analfabetismo. Parque Santa Rosa (39,75%), novamente Genibaú (36,54%) e Ancuri (35%) surgem na liderança com eleitores que apenas sabem ler e escrever.





Perfil escolar dos eleitores dos bairros de Fortaleza



Gênero dos eleitores de Fortaleza por bairro

Os dados de gênero do eleitorado de Fortaleza revelam uma distribuição quase equilibrada entre homens e mulheres. Em geral, há uma leve predominância do sexo feminino, com uma média de aproximadamente 54,93%, enquanto os homens representam cerca de 45,07% do total.

Ao analisar o mapa da Cidade, porém, observa-se uma variação nas proporções de gênero em algumas localidades, mas quase sempre com as mulheres sendo a maior parte do eleitorado. O Ancuri é o bairro com maior proporção de mulheres em sua base eleitoral. São 60,51% de eleitoras presentes no local, frente aos 39,49% eleitores. Cidade 2000, Farias Brito, Bom Futuro e Ellery, por sua vez, superar os 57% de público feminino.

O único local em Fortaleza que foge à regra é a Sabiaguaba, onde há uma predominância significativa do sexo masculino: 50,68% do seu eleitorado é formado por homens, enquanto que as mulheres representam 49,32% dos votantes locais.

Perfil de gênero dos eleitores dos bairros de Fortaleza



Perfil racial dos eleitores de Fortaleza por bairro

Os dados raciais dos eleitores de Fortaleza apresentam uma distribuição variada entre os bairros. A população parda é a que surge como uma pequena vantagem no eleitorado da Capital, mas em suma, o dado mais revelador é a dificuldade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de coletar as informações de raça e cor do eleitorado.

A categoria "não informado" é significativamente superior a todas as outras na Capital. Para se ter ideia, 92,74% dos eleitores fortalezenses aparecem sem a identificação de sua raça/cor. Dos poucos registros contabilizados é possível perceber índices muito tímidos de eleitores pardos principalmente no Planalto Ayrton Senna e Ellery; ou brancos no Cambeba e no Cocó. Em nenhum dos locais, porém, os registros chegam aos 8%.





Perfil racial dos eleitores dos bairros de Fortaleza



Estado civil dos eleitores de Fortaleza por bairro

A maioria dos eleitores de Fortaleza é solteira, chegando ao percentual de 60,03%. Logo na sequência, aparecem os eleitores casados, viúvos e aqueles que estão separados judicialmente. Em localidades como Parque Araxá (77,46%), Ancuri (74,13%) e Moura Brasil (70,23%) são onde mais se encontram os eleitores solteiros, enquanto Guararapes (47,88%), De Lourdes (44,51%) e Parque Manibura (44,26%) é onde existem mais casados.

A presença de eleitores viúvos e separados judicialmente é pequena em todos os bairros. Ainda assim, Cocó (8,38%) e Meireles (7,77%) aparecem como locais onde há maior porcentagem de eleitores divorciados; enquanto Parque Araxá (4,23) e Amadeu Furtado e Ellery (ambos com 3,69%) como os bairros com maiores índices de viúvos.





Estado civil dos eleitores dos bairros de Fortaleza



Metodologia

Para este material foram utilizadas as bases de dados do perfil do eleitorado por seção eleitoral (Atual - CE), disponibilizada no portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que apresenta os número de eleitores agrupados por gênero, faixa etária, escolaridade, dentre outras categorias.

As variáveis faixa etária e escolaridade foram reclassificadas para uma melhor compreensão dos dados. Portanto, a análise considera apenas quatro grupos etários (16 e 17 anos, 18 a 29 anos, 30 a 69 anos e 70 anos ou mais) e apenas os níveis de escolaridade completos (ou seja, as pessoas com ensino médio incompleto são contabilizadas como ensino fundamental, por exemplo).

Para garantir transparência e reprodutibilidade, os códigos utilizados para agrupar, segmentar e analisar os dados estão disponíveis neste link. Dúvidas ou sugestões: alexandre.cajazeira@opovo.com.br.