Maioria do eleitorado de Fortaleza é formado por mulheres, solteiros e de bom nível educacional

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresentam o perfil dos brasileiros que devem votar nas Eleições Municipais de 2024. Em Fortaleza, o perfil do eleitorado é, majoritariamente, composto por mulheres, com eleitores acima de 30 anos, solteiros e com formação de nível médio e superior

A largada pela busca dos votos das eleições 2024 está prestes a acontecer. Após entender quem foram aqueles que deixaram de comparecer dos pleitos eleitorais de 2020 e 2022, O POVO+ agora reúne informações que mostram quem são os eleitores aptos a participar do pleito deste ano. Em análise de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é possível apresentar o perfil dos brasileiros que depositarão seus votos nas urnas nas eleições 2024.

Ao analisar dados de gênero, faixa etária, escolaridade, raça e estado civil, O POVO+ indica quais grupos com título de eleitor na mão podem e devem ganhar uma atenção especial de partidos e candidatos. Em Fortaleza, onde a quantidade total de eleitores chega a mais de 1,77 milhão, o público feminino (54,93%), de 30 a 69 anos (69,33%), com ensino médio (39,63%) e solteira (60,03%) é o que mais se destaca.

Resguardadas as particularidades que serão detalhadas mais adiante, esse perfil eleitoral se repete tanto em nível estadual quanto em nível nacional. Isto é, mulheres solteiras, eleitores acima de 30 anos e com diploma de ensino médio ou superior são considerados a massa dos votantes no País. Essas características, portanto, sugerem algumas das possíveis prioridades a serem buscadas pelas campanhas dos candidatos a vereador e a prefeito.

Leia mais IA nas estratégias políticas e judiciais nas Eleições 2024 no Ceará

IA nas eleições: oportunidades e riscos para candidatos, eleitores e Justiça

Para entender o perfil do eleitorado da capital cearense, é preciso observar que a maioria do público que vai votar nas Eleições Municipais de 2024 é formada por mulheres. De acordo com dados do TSE, 1.770.862 cearenses estão aptos a participar do pleito a ser realizado em outubro de 2024. Desse total, a maior fatia é composta por mulheres: 972.680. A soma de eleitores homens, por sua vez, chega a 798.081. Cento e um eleitores não tiveram seu gênero informado.



Mulheres representam mais da metade do total de eleitores em Fortaleza



Quando o assunto é a faixa etária, a maior parte dos eleitores de Fortaleza (69,33%) tem entre 30 e 69 anos, seguida pela faixa de 18 a 29 anos (22,46%). A juventude de 16 a 17 anos representa apenas 1,05% dos eleitores. Já o público de 70 anos ou mais constitui 7,11% do eleitorado. Os dados do TSE ainda trazem uma categoria denominada "Inválido", que representa uma porcentagem muito pequena, de 0,05%.

Adultos acima de 30 anos são a maior parte do eleitorado de Fortaleza

Outro ponto de destaque no eleitorado fortalezense é o fato de possuir um bom nível educacional. A maioria dos votantes da Capital (39,63%) tem ensino médio, enquanto uma proporção considerável (16,01%) possui ensino superior – somadas, essas fatias representam mais de 55% do eleitorado da Cidade. A quantidade de eleitores analfabetos é baixa (1,32%) e aqueles que apenas leem e escrevem representam 21,22%. Já os eleitores com ensino fundamental constituem 21,81% do total. A categoria "Não informado" é insignificante (0,01%).

Eleitores de Fortaleza têm bom nível educacional



Uma reflexão extraída dos dados analisados pela reportagem é que o Tribunal Superior Eleitoral mostra certa dificuldade para conhecer o perfil racial dos eleitores. Tanto a nível estadual como nacional, a taxa de desconhecimento dessa informação supera os 88%. Em Fortaleza, o número é ainda maior, com 92,74% dos eleitores sem registro de sua raça ou cor.

Dos poucos números coletados e divulgados pelo TSE, é possível perceber que parte dos eleitores se identifica como parda (4,48%), seguida por branca (2,11%). As porcentagens de eleitores que se identificam como pretos, amarelos e indígenas são muito baixas, não chegando a 1,5% do total.

TSE tem dificuldades para conhecer perfil racial dos eleitores de Fortaleza



Se existe certa dificuldade para conhecer o perfil racial do eleitor de Fortaleza, o estado civil está escancarado nos dados do TSE. A maioria dos eleitores da Capital é solteira (60,03%) e parte significativa é formada por casados (32,51%). Pequenas proporções de eleitores são divorciados (4,09%), separados judicialmente (0,98%) e viúvos (2,37%). A quantidade de eleitores que não informaram seu estado civil é insignificante (0,01%).

Mais da metade dos eleitores de Fortaleza está solteira



Perfil geral do eleitorado de Fortaleza

Eleitores do Ceará e do Brasil mostram perfil semelhante nas Eleições 2024

Ao analisar os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre as pessoas que compõem o eleitorado do Ceará e do Brasil, percebe-se números bem parecidos em todas as categorias de gênero, faixa etária, escolaridade, raça/cor e estado civil. Pequenas variações são perceptíveis, mas um mesmo perfil é desenhado por essas informações – que também são muito semelhantes às dos eleitores de Fortaleza.

Tanto o Brasil quanto o Ceará apresentam uma maioria de eleitoras mulheres, com uma pequena diferença percentual. No Ceará, 52,54% dos eleitores são mulheres, enquanto no Brasil essa porcentagem é de 52,51%. A quantidade de eleitores cujo gênero não foi informado é insignificante em ambos os casos.

Mulheres são maioria do eleitorado no Ceará e no Brasil



No Brasil, 66,87% dos eleitores estão na faixa etária de 30 a 69 anos, enquanto no Ceará essa faixa etária representa 65,14% dos eleitores. A faixa de 18 a 29 anos é levemente mais representada no Ceará (23,98%) do que no Brasil (22,19%), assim como a porção de eleitores de 16 a 17 anos é maior no Estado (2,31%) em comparação com o País (1,42%). Já a faixa de eleitores com 70 anos ou mais é um pouco menor no Ceará (8,31%) comparada ao Brasil (9,40%).

Adultos acima de 30 anos representam são maioria do eleitorado no Ceará e no Brasil



O Ceará tem uma proporção maior de eleitores analfabetos (6,64%) em comparação com o Brasil (3,53%). A categoria "Lê e escreve" também é mais representativa no Ceará (30,32%) do que no Brasil (28,80%). Por outro lado, o Brasil tem uma proporção maior de eleitores com ensino médio (32,54%) e ensino superior (11,06%) em comparação com o Ceará (31,15% e 8,39%, respectivamente).

Eleitorado no Ceará e no Brasil tem índice de ensino médio e superior



Assim como em Fortaleza, a dificuldade para identificar o perfil racial dos eleitores se estende a nível estadual e nacional. Tanto é que a maioria não informou sua raça/cor nem no Brasil (89,91%) nem no Ceará (88,33%). Entre os que informaram, a maioria se identifica como parda, sendo essa proporção maior no Ceará (8,17%) em comparação com o Brasil (5,38%). A fatia de eleitores que se identificam como brancos, pretos, amarelos e indígenas é baixa em ambos os contextos, mas ligeiramente menor no Ceará.

Perfil racial apresenta dificuldade de registro de dados pelo TSE



No Ceará, a proporção de eleitores solteiros (63,15%) é maior do que no Brasil (60,16%). Em contrapartida, a proporção de eleitores casados é maior no Brasil (32,32%) do que no Ceará (30,84%). A quantidade de eleitores divorciados, separados judicialmente e viúvos é semelhante em ambos os contextos, com pequenas variações percentuais entre elas.

Solteiros são a maioria do eleitorado no Ceará e no Brasil

Perfil geral do eleitorado no Ceará e no Brasil

Metodologia

Para este material utilizamos a base de dados Eleitorado Atual, disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que apresenta os número de eleitores por seção eleitoral, agrupados por gênero, faixa etária, escolaridade, dentre outras categorias. Os dados foram agrupados por estados e municípios, em cada um dos segmentos observados. O download dos dados foi realizado em 31/05/24, com data de geração dos arquivos registrada em 28/05/24 pelo TSE, ou seja, representam a realidade brasileira nesta data.

As variáveis faixa etária e escolaridade foram reclassificadas para uma melhor compreensão dos dados. Portanto, a análise considera apenas quatro grupos etários (16 e 17 anos, 18 a 29 anos, 30 a 69 anos e 70 anos ou mais) e apenas os níveis de escolaridade completos (ou seja, as pessoas com ensino médio incompleto são contabilizadas como ensino fundamental, por exemplo).

Para garantir transparência e reprodutibilidade, os códigos utilizados para agrupar, segmentar e analisar os dados estão disponíveis neste link.