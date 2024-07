O perfil do eleitorado cearense por município: solteiros são maioria em todo o Estado

O POVO+ elaborou um mapeamento detalhado da composição do eleitorado em todos os municípios cearenses. Utilizando dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram analisadas as categorias de gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil e raça/cor. Confira!

Para candidatos e partidos políticos, é fundamental conhecer o perfil dos eleitores que irão decidir o futuro do executivo e legislativo nas cidades brasileiras. Com esse intuito, O POVO+ tem se dedicado a analisar minuciosamente os dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), investigando as características do eleitorado nos níveis local, estadual e nacional. Agora, porém, o foco é detalhar a composição do eleitorado nos municípios do Ceará.

Por meio de um cruzamento de diferentes informações, OP+ criou o mapa abaixo, que apresenta todos os municípios cearenses. Nele, é possível identificar a composição dos eleitores em cada localidade, considerando gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil e raça/cor.

Conforme mostrado nos episódios anteriores, os perfis do eleitorado de Fortaleza, Ceará e Brasil são praticamente idênticos. De modo geral, são formados por uma maioria feminina, com pessoas entre 30 e 69 anos, com diploma de ensino médio e solteira. Dos 6.940.465 eleitores aptos a votar no Estado, o mesmo se repete, mas algumas cidades chamam atenção em diferentes quesitos.





O perfil dos eleitores cearenses município a município

Se estiver acessando pelo computador, passe o mouse por cima para ver as informações. Caso esteja pelo celular, basta clicar no município desejado

Eleitores com 30 a 69 anos prevalecem em todos os municípios

Quando analisados os municípios cearenses um a um, percebe-se que em todos o grupo de eleitores de 30 a 69 anos prevalece. Nesse sentido, a capital Fortaleza puxa a média cearense para cima, com 69,33%, sendo a cidade com maior percentual deste público. Em contrapartida, municípios como Salitre, Martinópole e Granja não chegam aos 59% nesse eleitorado.

Na faixa etária entre 18 e 29 anos, Martinópole (29,11%), Granja (28,59%) e Salitre (28,47) são os que mais se destacam. Enquanto isso, São João do Jaguaribe (17,58%), Orós (19,54%) e Itaiçaba (19,76%) não passam dos 20%.

Ao analisar os públicos que não são obrigados a votar nas Eleições Municipais de 2024, percebe-se que Madalena (9,98%), Carnaubal (9,95%) e Quixelô (9,93%) sãos os que mantém maior proporção de eleitores com 70 anos ou mais. Enquanto isso, entre os jovens de 16 e 17 anos, Potengi (3,95%), Graça (3,85%) e Araripe (3,82%) aparecem com maior destaque, mas com números não muito extraordinários.





Perfil etário dos eleitores dos municípios cearenses

Eleitores que apenas “leem e escrevem” são maioria em 160 municípios

Algumas particularidades chamam atenção quando analisadas os dados de escolaridade dos municípios. É possível perceber que o grau de instrução é bem mais baixo em cidades menores do que quando comparado com cidades maiores. Ao considerar as categorias Analfabeto, Lê e escreve, Ensino fundamental, Ensino Médio e Ensino superior, a reportagem chegou aos seguintes resultados:

Ipueiras (21,62%), Boa Viagem (21,49%) e Pedra Branca (21,48%) são as cidades que registram os maiores índices de analfabetismo do Ceará. Entre os que estão registrado como que sabem “Ler e escrever”, Tarrafas, Salitre, Orós e Piquet Carneiro são os municípios com maiores porcentagens, com todos ultrapassando a marca de 45%.

De modo geral, o público dos que apenas sabem “ler e escrever” é maioria em 160, dos 184 municípios cearenses. Ou seja, em somente 24 cidades o grau de instrução de ensino fundamental ou médio é superior ao daqueles no estádio do início do letramento. Quanto ao índice de eleitores com ensino superior completo, a porcentagem varia entre 4% e 16,01%.

Perfil escolar dos eleitores dos municípios cearenses



Mulheres são maioria do eleitorado em 154 municípios cearenses

Os dados de gênero do eleitorado cearense revelam uma distribuição quase equilibrada entre homens e mulheres. Em geral, há uma clara predominância do sexo feminino em 154 dos 180 municípios do Estado. Em 29 cidades, os homens representam mais de 50% dos eleitores totais, enquanto que em um cidade a igualdade prevalece.

Em Fortaleza e Crato, o número de eleitoras mulheres ultrapassam os 54%; enquanto os eleitores homens, ficam pouco acima dos 45%. Em contrapartida, Miraíma (51,9%), Pires Ferreira (51,23%) e Choró (51,03%) são as cidades onde o público masculino se sobressai.

O único município em que eleitores masculinos e femininos estão em pé de igualdade, com 50% para cada lado. Em números absolutos, são 3.464 mulheres e 3.464 homens na cidade.

Perfil de gênero dos eleitores dos municípios cearenses



TSE com dificuldade para coletar dados raciais dos eleitores

A distribuição racial dos eleitores no Ceará varia significativamente entre seus municípios. Embora a população parda apresente uma leve predominância em alguns locais, a principal dificuldade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) demonstra ser a coleta de informações precisas sobre a raça e cor dos eleitores.

Com isso, a categoria "Não informado" é a mais prevalente no Estado. Em Fortaleza, por exemplo, 92,74% dos eleitores não têm sua raça/cor identificada. Nos registros disponíveis, nota-se que os eleitores pardos constituem uma pequena porcentagem, destacando-se levemente em municípios como Itaitinga, Jijoca de Jericoacoara e General Sampaio, onde esses índices aproximam-se de 20%.

Perfil racial dos eleitores dos municípios cearenses

Solteiros são maioria em todos os municípios do Ceará



A maioria dos eleitores do Ceará é solteira, chegando a 81,68% em Viçosa do Ceará, município com o maior percentual nessa categoria. Na sequência, aparecem as cidades de Camocim (78,97%), Itarema (77,61%) e Martinópole (77,32%). No lado oposto desse ranking estão Baixio (50,71%), Barro (51,33%) e Aurora (52,2%).

Para além dos solteiros, a parcela de eleitores casados é a que mais aparece nos municípios. Baixio (42,4%), Milagres (41,73%), Aurora (41,15%) e Tarrafas (41,1%) são os locais com mais eleitores comprometidos; enquanto isso Crato (3,49%), Juazeiro do Norte (3,43%) e Iracema (3,41%) aparecem com maior índice de divorciados.



Estado civil dos eleitores dos municípios cearenses







Metodologia

Para este material foram utilizadas as bases de dados do Perfil do eleitorado por seção eleitoral (Atual - CE), disponibilizada no portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral e que apresenta os número de eleitores agrupados por gênero, faixa etária, escolaridade, dentre outras categorias.

As variáveis faixa etária e escolaridade foram reclassificadas para uma melhor compreensão dos dados. Portanto, a análise considera apenas quatro grupos etários (16 e 17 anos, 18 a 29 anos, 30 a 69 anos e 70 anos ou mais) e apenas os níveis de escolaridade completos (ou seja, as pessoas com ensino médio incompleto são contabilizadas como ensino fundamental, por exemplo).

Para garantir transparência e reprodutibilidade, os códigos utilizados para agrupar, segmentar e analisar os dados estão disponíveis neste link. Dúvidas ou sugestões: alexandre.cajazeira@opovo.com.br.