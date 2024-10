Com segundo turno em Fortaleza, veja mapa do Ceará colorido por partido

Veja qual será a nova configuração de poder no Ceará de acordo com o partido dos prefeitos eleitos em cada município

Com atraso no início da apuração das urnas eleitorais do Interior, o mapa do Ceará já começa a ser pintado com as parciais dos prefeitos que lideram seus pleitos. Em Fortaleza, está matematicamente confirmado o segundo turno entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

No mapa abaixo, confira o Ceará colorido pelos partidos que lideram nos municípios. O mapa segue em atualização até fechamento das apurações:

Em 2020, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) liderava em municípios comandados no Estado, com 66 prefeituras:

Ranking dos partidos eleitos em prefeituras do Nordeste em 2020

​

Entre elas, Fortaleza conferiu grande poder político ao PDT, considerando a proporção da população da Capital. Com o fim do mandato de José Sarto, no entanto, o partido perde muita influência; com o segundo turno, resta saber qual partido, PL ou PT, vai angariar o poder político da Capital.