Fortaleza vai às urnas: repórter do OP+ mostra como foi o dia do voto na Capital

Com uma campanha marcada pela hostilidade entre candidatos e despesas milionárias com conteúdos digitais, Fortaleza chega ao fim do primeiro turno com um dia de votação marcado pela tranquilidade

Mais um domingo de eleição mexeu com a rotina de Fortaleza. O primeiro turno do pleito 2024 foi marcado pela mobilização sutil de eleitores nos 670 locais de votação espalhados pela Capital. A partir das primeiras horas de votação, o movimento, apesar de tranquilo, já era perceptível em escolas e equipamentos públicos.

As instituições começaram os trabalhos logo cedo com os testes de integridade das urnas eletrônicas. O processo consiste em uma espécie de batimento, cujo objetivo é verificar se o voto depositado é o mesmo que será contabilizado pela urna eletrônica.

O procedimento, aberto ao público, está previsto na Resolução do TSE nº 23.673/2021. Conduzida pelo juiz auxiliar da Presidência do TRE-CE, Tiago Dias, que preside a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (CAVE) para as Eleições 2024, o evento aconteceu no auditório da sede do TRE-CE e atestou que a confiabilidade do processo eleitoral.

Foto: FERNANDA BARROS Mesários coferindo documentação dos eleitores, boa parte usou o e-título

Até o fim da votação, haviam sido registradas cerca de 145 ocorrências de erros técnicos envolvendo as urnas, cerca de 1% do total dos equipamentos em operação no Ceará. Esses casos, conforme o TRE-CE, também incluem falhas rápidas, sem a necessidade de substituição das máquinas.

“Essas falhas estão relacionadas, principalmente, ao modelo de 2013, que devido ao tempo de uso apresentava maior probabilidade de falhas. No entanto, todas as urnas com problemas foram trocadas, e não houve nenhuma seção eleitoral com funcionamento comprometido”, declarou o secretário de Eleições do TRE, Caio Guimarães, em coletiva de imprensa.



Dentre os casos registrados, a troca do equipamento só foi necessária em 78 casos em todo o Estado. Não foi preciso recorrer ao voto em cédulas de papel.

Movimento tranquilo e o dia dos candidatos



Nas zonas eleitorais 1 e 3, onde se concentram os bairros mais ricos da Cidade, a exemplo da Aldeota, Meireles e Dionísio Torres, a movimentação começou cedo, e o clima foi de normalidade. As filas mais longas só se formaram no final da manhã.

Ao O POVO+ eleitores que foram às suas seções no início da manhã manifestaram preocupação com uma possível abstenção, uma vez que não havia filas nem fluxo intenso de veículos. Ao longo do dia era possível transitar e estacionar com folga nessas regiões.

O clima de tranquilidade atraiu boa parte dos candidatos que vota nessa regiões. André Fernandes (PL) foi o primeiro a registrar o voto neste domingo. Ele chegou por volta das 8h à Assembleia Legislativa do Ceará, no Bairro Dionísio Torres. O candidato esteve acompanhado da esposa, Luana Fernandes.

"A expectativa é que hoje seja um dia vitorioso, que seja refletido nas urnas o sucesso da nossa campanha" André Fernandes, PL

Já Eduardo Girão (Novo), votou no Instituto de Ciências do Mar da UFC (Labomar), no Bairro Meireles, por volta das 9 horas. O candidato estava acompanhado da esposa, Márcia Thé, e da vice Silvana Bezerra.

"Muito feliz com essa caminhada em poder apresentar uma proposta realmente diferente para a Fortaleza" Eduardo Girão, Partido Novo

José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, votou na Escola Estadual Johnson, no Bairro Luciano Cavalcante. Destacou toda a equipe que trabalhou na campanha e reforçou nas mudanças que fez na cidade no seu mandato.

"No segundo turno, pode vir quem vier e nós vamos continuar defendendo um projeto por amor a Fortaleza" José Sarto, PDT

Por sua vez, Capitão Wagner (União Brasil), votou no Colégio Maximus, no Bairro Parquelândia. Ele chegou ao local por volta das 9h45min e, pela ausência de filas, logo se dirigiu à sua seção eleitoral.

"Tenho convicção que mais tarde estaremos comemorando a passagem para o segundo turno" Capitão Wagner, União Brasil

O candidato Evandro Leitão (PT) também votou no fim da manhã na Faculdade FB, na Varjota. Evandro estava acompanhado da esposa, Cristiane Sales, do governador Elmano de Freitas, além da vice-governadora Jade Romero e do ministro da educação Camilo Santana.

"O importante é passar pro segundo turno, e aí depois de passar pro segundo turno, a gente vê os horizontes e as estratégias" Evandro Leitão, PT

George Lima (Solidariedade), Chico Malta (PCB), Zé Batista (PSTU) e Técio Nunes (PSOL) também votaram no período da manhã. Dentre as declarações à imprensa, se destacou a fala de Técio Nunes, quando declarou que o correligionário João Alfredo deverá responder por infidelidade partidária. Figura histórica do PSOL no Ceará, João Alfredo declarou apoio a Evandro Leitão (PT) nas redes sociais.

Quem também aproveitou para votar pela manhã foi dona Francisca Leite, 66. A professora aposentada mora no bairro Messejana e votou na Escola Estadual José de Alencar. Francisca disse ao O POVO+ que espera que o próximo prefeito de Fortaleza olhe com mais atenção para as áreas "longe dos turistas".

"Você anda ali pela Varjota, pelo calçadão [da Beira-Mar] e é tudo uma maravilha. Aqui, todo dia tem esse esgoto descendo e em dia de eleição, eles ainda enchem os bueiros com esses santinhos. A Messejana poderia ser tão limpa e organizada quanto o Meireles, era só tomar uma atitude", disse.

Foto: FERNANDA BARROS Santinhos jogados na rua em frente ao local de votação

Dona Francisca foi a pé ao local de votação, mas essa não foi a realidade de todos os eleitores. Muitos dependem do transporte coletivo para exercer o direito ao voto. Com o intuito de facilitar o acesso às seções eleitorais, a administração pública garantiu a gratuidade em viagens no transporte metroviário, rodoviário, intermunicipal e metropolitano.



O motorista Adaílson Silva, de 58 anos e morador do bairro José Walter, afirmou que a gratuidade é importante e relatou o desafio que enfrenta a cada eleição.

"Eu moro no José Walter, mas voto aqui no Planalto Ayrton Senna. Todo ano tenho que pegar dois ônibus para chegar até a escola onde eu voto. Então é bom quando a gente consegue vir sem se preocupar com a passagem e com o ônibus mais vago", contou enquanto esperava.



Foto: FERNANDA BARROS Pessoas idosas e portadoras de deficiência comparecendo às urnas para votar

Adaílson é motorista de Fernando Sales, advogado e morador do Meireles, que destacou a facilidade em sua experiência de votar:

"Eu vim a pé com minha esposa, votamos em 10 minutos. Não tive problemas para chegar aqui, como sei que muita gente enfrenta nas periferias. Isso faz a gente perceber a diferença brutal de acesso que existe na cidade", afirmou.



Além da distância e questões de locomoção, a mudança de local em várias seções em Fortaleza causaram transtorno aos eleitores. Na Maraponga, seções que estavam alocadas na sede do Detran passaram para uma escola, no mesmo bairro. Muitos eleitores não sabiam da alteração e só descobriram ao chegar ao local.

Na Grande Messejana, a antiga sede da Secretaria Regional VI também teve suas seções migradas para outro local. Dona Antônia Alves, 66, se informou previamente e buscou a ajuda dos netos para encontrar o novo endereço.

"Vi no jornal que houve as mudanças, então pedi para o meu neto olhar no aplicativo se o meu tinha mudado. Ainda bem que mudou pra um lugar perto, se fosse mais distante eu não iria mais", afirmou.

Apesar dos pontuais transtornos, o balanço final indicou um dia tranquilo na Capital.

Operação de segurança pública: prevenção e prisões

Tema muito explorado na campanha, a Segurança Pública foi também central neste dia de votação. Para o professor José Lenho Diógenes, professor curso de Gestão de Políticas Públicas da UFC, embora as relações entre política e crime seja um problema antigo, ela se intensificou nos últimos pleitos.

"No Ceará, as forças de segurança realizaram operações para coibir essa influência, realizando prisões. Isso mostra o quão complexa é a questão da violência política, que envolve atores ilegais tentando moldar o cenário eleitoral a seu favor", afirmou.

Para garantir que o cearense votasse com tranquilidade neste domingo, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) realiza desde o início da semana a Operação Eleição 2024. O trabalho integrado teve a participação de mais de 21.500 agentes, atuando de forma integrada no 1º turno da eleição municipal em todos os 184 municípios do Estado.

Só a Polícia Militar do Ceará (PMCE) destacou um efetivo de 18.275 PMs em todas as cidades cearenses. Ao todo, durante o pleito eleitoral, viajaram para o interior do Estado 1.274 militares. Na última segunda-feira (30), 326 militares seguiram para 39 cidades e 81 delegacias funcionaram em esquema de plantão.

Foto: Luiz Queiroz Polícia Militar presente no Colégio Sesi Senai, no bairro Junco (Sobral)

Em comparação com a eleição 2022, a Polícia Civil do Ceará aumentou em 138% o total de delegacias em funcionamento, com 47 delegacias a mais em relação ao pleito de 2022. Enquanto isso, a Polícia Federal do Ceará (PF-CE) registrou pelo menos 13 casos de crimes eleitorais.

O balanço com o quantitativo de crimes eleitorais coloca o Ceará como o segundo estado com o maior número de ocorrências no País. O Estado ficou empatado com o Maranhão em número de casos e só fica atrás somente do estado do Rio de Janeiro, com 23 ocorrências.

Sobre a atuação das forças de segurança, na avaliação do professor José Lenho Diógenes, é preciso que a presença, nesse contexto, vá além da presença ostensiva nas ruas. "É fundamental o uso de inteligência policial para prevenir e agir rapidamente diante de denúncias de violência ou interferência no processo eleitoral.

O Gabinete de Gestão de Eventos Complexos, pode desempenhar um papel essencial para coordenar essas ações, garantindo uma resposta ágil e eficaz a incidentes que possam comprometer o pleito", explicou.

Foto: Jessika Sisnando/O POVO Homem preso no Jóquei Clube teria resistido a prisão

Investindo no trabalho de inteligência, a Polícia Federal informou que R$ 48,8 milhões em bens e valores foram apreendidos, sendo R$ 21,3 milhões em espécie. Os principais crimes apurados foram o de propagando irregular e corrupção eleitoral, a compra de votos.

Um dos casos registrados foi o de um homem que foi flagrado realizando boca de urna no bairro Barroso, em Fortaleza. O acusado de cometer crime eleitoral foi encaminhado pela PMCE à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, no bairro Aeroporto, na Capital.

Ainda em Fortaleza, o candidato a vereador Edilson Tomaz (PSB) foi preso após fazer boca de urna no bairro Mondubim. Com ele, foram apreendidos dois mil santinhos, que estavam sendo distribuídos próximo a uma escola municipal na avenida Bernardo Manuel. Edilson Tomaz alegou que não sabia que a prática é considerada crime eleitoral.

“Um candidato me disse, não foi só um e nem dois, não, foram vários candidatos: Edilson, você pode fazer a boca de urna a partir de 300 metros da votação'”, disse em entrevista ao O POVO após ser detido pela Polícia Militar.

Em Sobral, o deputado federal Moses Rodrigues (União) recebeu voz de prisão no fim da tarde, devido às aglomerações realizadas em frente a colégios eleitorais em Sobral. Ele é filho do candidato a prefeito Oscar Rodrigues (União).

Apuração e festa: os preparativos para o segundo turno

Com o fim da votação às 17h, no horário de Brasília, começaram as apurações e ficou a dúvida: o resultado das pesquisas vai refletir na contagem de votos? O diretor de análise política do instituto AtlasIntel, Yuri Sanches, conversou com o jornalista Ítalo Coriolano na cobertura do O POVO News nas Eleições 2024.

“As pesquisas para estas eleições têm resultados com previsibilidade maior, como para o Rio de Janeiro, Recife e Salvador. No entanto, São Paulo, Fortaleza e Manaus têm dinâmicas desafiadoras para os institutos de pesquisa”, enumerou.

Ainda segundo Yuri, a presença de candidatos polêmicos no pleito acabam dificultando o trabalho dos pesquisadores:

“Os institutos têm o desafio de captar o voto tímido, especialmente quando há um candidato mais controverso, ou mais no espectro mais radical à direita. As pesquisas que têm interação humana, como as feitas de porta em porta ou em espaços de grande fluxo, acabam ressaltando esse aspecto da timidez do eleitor”, indicou.

Entre a maioria dos candidatos, a certeza de um segundo turno era nítida. Em declarações à imprensa, Wagner, Sarto e Evandro levantaram a possibilidade e se disseram tranquilos. Dentre os apoiadores, porém, a tensão era grande.

Ao O POVO+ um militante ligado à campanha de Evandro Leitão chegou a manifestar preocupação com a viabilidade da candidatura em chegar a um segundo turno. "Sabemos que as pesquisas são um bom parâmetro, mas não predizem futuro. Às vezes tenho receio de que não chegaremos lá", disse.

A preocupação era a mesma no comitê de José Sarto. Apesar dos grandes volumes de investimentos na camapanha presencial e digital, nem todos os correligionários do prefeito postulante à reeleição acreditaram na campanha ao segundo turno.

"A gente sabe que a primeira eleição, de 2020, veio em um momento muito específico, dentro de uma coalizão e com apoios importantes. Desta vez, o cenário é diferente e, honestamente, não tenho certeza de um segundo turno com o PDT", afirmou o pedetista que não quis se identificar.

Com os resultado matemático divulgado pelo TSE por volta das 19h, a eleição municipal em Fortaleza não foi decidida no primeiro turno e seguirá para um embate entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

O segundo turno promete ser marcado por uma intensa polarização. Enquanto Fernandes aposta em uma campanha que enfatiza segurança e valores conservadores, Leitão busca atrair o eleitorado da periferia e da classe média com propostas voltadas à educação integral, programas sociais e políticas de inclusão.

Ambos os candidatos já estão reorganizando suas estratégias para ampliar suas bases. Fernandes tentará mobilizar o eleitorado antipetista e conservador, enquanto Leitão pretende atrair votos dos eleitores indecisos e dos que votaram em candidatos de centro-esquerda. A expectativa é de uma reta final acirrada, com debates que devem abordar temas como segurança pública, saúde e inclusão social.

No comitê de André Fernandes, o clima era de festa. O candidato, cercado por apoiadores, discursou agradecendo os votos recebidos e prometeu intensificar a campanha no segundo turno para garantir a vitória. Músicas provocativas contra Evandro Leitão embalaram as comemorações.

Foto: Guilherme Gonsalves No comite de André Fernandes (PL) apoiadores comemoram a ida do candidato ao segundo turno

Já no comitê de Evandro Leitão, o clima foi inicialmente de apreensão, com apoiadores e membros da campanha acompanhando de perto a apuração e demonstrando preocupação com os números apertados. Quando a confirmação do segundo turno chegou, o sentimento mudou para alívio e renovação das energias.

Foto: FCO FONTENELE No comitê de Evandro Leitão (PT), apoiadores celebram a votação de mais de 34% que garantiu uma vaga no segundo turno

Leitão fez uma postagem no Instagram, agradecendo pelos os votos recebidos e convocou os eleitores a se engajarem ainda mais na nova etapa da campanha.

"Cada passo foi dado com coragem, humildade e a certeza de que só chegamos longe quando vamos juntos. Obrigado por cada gesto de carinho e apoio, que são a energia ao longo desse caminho", dizia a postagem.

A estratégia de Leitão será ampliar as visitas às periferias e apresentar mais propostas concretas para saúde, educação e moradia, consolidando o apoio de lideranças locais e articulando coligações que possam fortalecer sua base no segundo turno.

Os dois candidatos devem buscar apoio nos derrotados José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União), que não tiveram movimentação nos comitês. No QG do atual prefeito, membros da campanha barraram a entrada de terceiros. Wagner, por sua vez, se limitou a uma nota, em que agradeceu à Deus e aos eleitores pela campanha.

abrir (Foto: Cíntia Duarte/ O POVO)No comitê de José Sarto, portas fechadas e esvaziamento marcam o fim do primeiro turno; candidato foi o primeiro da história de Fortaleza a não ser reeleito (Foto: Isabelle Maciel)No comitê de Capitão Wagner, do União Brasil, o esvaziamento chamou a atenção

"Foram 45 dias intensos e de muito trabalho, agora eu preciso me dedicar a minha família e estarei, durante os próximos dias descansando com ele", finalizou o comunicado.

Com os ânimos acirrados e a cidade dividida, Fortaleza se prepara para um segundo turno que promete ser intenso e decisivo.

