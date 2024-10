Quais capitais terão segundo turno e quais já elegeram prefeitos

Das 26 capitais brasileiras, 15 terão segundo turno para a eleição de prefeitos. Entre elas Fortaleza, com disputa entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT); e São Paulo (SP), com Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol) superando o coach Pablo Marçal (PRTB) por mais de 56 mil votos.

Em Belo Horizonte (MG) foi outra capital com uma corrida eleitoral intensa. Findou com segundo turno entre o candidato do PL, Bruno Engler, e do PSD, Fuan Noman.

Por outro lado, 11 capitais já contam com o próximo prefeito. No Nordeste, Salvador (BA), São Luís (MA), Recife (PE) e Maceió (AL) tiveram decisões folgadas, com mais de 70% dos votos. No Norte, foi o candidato Arthur Henrique (MDB), de Boa Vista, o prefeito eleito com tranquilidade: ganhou 75% dos votos no primeiro turno.

Veja o cenário das capitais brasileiras: