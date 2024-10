Vereadores em Fortaleza: veja o perfil da nova Câmara Municipal

A nova bancada da Câmara Municipal de Fortaleza é majoritariamente de homens pardos e negros de 40 a 50 anos e com ensino superior.

Enquanto Fortaleza voltará às urnas em 27 de outubro para escolher entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) para a prefeitura, já é possível conhecer a bancada da Câmara Municipal de Fortaleza. Foram eleitos 43 vereadores para o período legislativo de 2025 a 2029.

A pessoa com mais votos eleita ao cargo neste ano foi a vereadora Priscila Costa (PL), reeleita por 36.226 votos. Em segundo lugar, o vereador reeleito Gabriel Biologia (Psol), com 30.682.

A nova bancada da Câmara Municipal de Fortaleza é majoritariamente de homens, pardos e negros de 40 a 50 anos e com ensino superior. Em Fortaleza, a maioria do eleitorado é de mulheres de médio nível educacional.



Apesar de Priscila Costa ser a candidata mais votada neste pleito, ela corresponde a uma pequena parcela da Câmara Municipal de Fortaleza: apenas nove mulheres foram eleitas para as 43 vagas disponíveis. Isso corresponde a 20% da Câmara, valor subrepresentativo do eleitorado, com 55% de mulheres votantes.





Além disso, pessoas negras ocupam 26 cadeiras na Câmara (21 pardos e 5 pretos). De acordo com os dados do TSE, a raça de 92,74% dos eleitores é desconhecida. Daqueles com declaração, Fortaleza tem 4,48% eleitores pardos, 2,11% brancos e 0,61% pretos. A partir de 2025, 49% pessoas autodeclaradas pardas e 12% negras estarão à frente das legislações fortalezenses.

Fortaleza também terá pessoas entre 40 e 50 anos legislando a partir do próximo ano. A vereadora eleita mais nova é Bella Carmelo, com 23, enquanto a mais velha é Bá, com 71 anos.

A partir de 2025, 69,8% dos vereadores da Capital terão ensino superior, enquanto 18,6% do eleitorado fortalezense têm o ensino médio completo.

