No Brasil, PSD é o partido com mais prefeitos eleitos

Após 51 cidades brasileiras realizarem o segundo turno nas Eleições Municipais de 2024, o Partido Social Democrático (PSD) começa ciclo de 2025-2028 com mais prefeituras a nível nacional: 876 dos 5.570 municípios brasileiros, ou seja, 15,7%.

Além da eleição em Fortaleza (CE) — na qual o candidato Evandro Leitão (PT) saiu vencedor com 50,38% dos votos válidos —, São Paulo (SP) também representou uma corrida eleitoral intensa. Mesmo assim, Ricardo Nunes (MDB) foi reeleito prefeito na Capital paulista, com 59,38% dos votos válidos. O MDB é o segundo partido mais vitorioso no Brasil, com 846 prefeituras eleitas para 2025 (15,1%).

Veja o TOP 10 partidos eleitos no Brasil

​

A tendência partidária brasileira segue para a centro-direita. O Partido Liberal (PL), antro do bolsonarismo, é o quinto no ranking de prefeituras, liderando no próximo mandato 510 municípios.

O partido com menos prefeituras é o de extrema-direita Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), com apenas um município: Nova Brasilândia d'Oeste, em Rondônia. Lá, o candidato Ginão da Saúde foi eleito com 42,11% dos votos válidos (4.502) ainda no primeiro turno.



Mapa do Brasil de acordo com partidos eleitos