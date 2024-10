A Eleição 2024 de Fortaleza ao Brasil em gráficos interativos

As apurações das Eleições Municipais de 2024 estão em andamento desde 17h, com o fechamento das urnas eletrônicas em todo o Brasil. Marcado por disputadas acirradas e extremimos, o pleito irá eleger prefeitos e vereadores de todos os municípios.

Acompanhe nesta página a apuração das eleições por meio de gráficos e mapas interativos desenvolvidos pelo O POVO+. Note que os gráficos serão atualizados periodicamente, de acordo com a porcentagem de apuração das seções finalizadas.

Fortaleza e Ceará



Em Fortaleza, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma segundo turno entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). Analisando as zonas eleitorais de Fortaleza, é possível ver a adesão da Capital para cada candidato:

No gráfico abaixo, o mapa está colorido de acordo com partido do prefeito em primeiro lugar. Clique nos municípios para ver o cenário atual. Veja os resultados parciais em todos os municípios do Ceará:

Os municípios mais disputados no Ceará são Fortaleza, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte. O partido que vencer nestes locais ganha poder político também por comandar grandes colégios eleitorais — em 2024, Fortaleza é o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, atrás de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Veja a distribuição de poder político dos partidos proporcional à população de cada município do Ceará:

Com as eleições municipais de 2024, o cenário político do Ceará mudou. O PDT, que em 2020 encabeçava 65 prefeituras, perdeu 34 para o PSB e 26 para outros partidos. Agora, o PSB virou o maior partido do Estado, com 65 prefeituras, seguido do PT, que saiu de 18 prefeituras em 2020 para 45 no primeiro turno de 2024. Resta saber o resultado do segundo turno em Fortaleza e Caucaia para consolidar o próximo período legislativo.

A Câmara Municipal de Fortaleza terá maioria parda e preta no período legislativo de 2025-2029.

Nas reportagens abaixo, veja também o perfil de gênero, raça e faixa etária dos prefeitos no Ceará e vereadores eleitos em Fortaleza.

Leia mais Homens brancos: o perfil dos prefeitos eleitos no Ceará

Vereadores em Fortaleza: veja o perfil da nova Câmara Municipal

Vereadores em Fortaleza: veja o perfil da nova Câmara Municipal

Em 2020, o Ceará se mostrou um estado majoritariamente comandado por homens na faixa dos 50 a 60 anos de idade. Já em 2024, a meia idade venceu, com prefeitos eleitos principalmente entre os 40 e 50 anos.

Nordeste

No gráfico abaixo, você verá o novo cenário de partidos no Nordeste, quando as urnas alcançarem o 100% de apurações.

Uma característica que chama atenção é a idade dos prefeitos eleitos nas cidades do Nordeste em 2024. Na média, a grande maioria dos prefeitos têm 47 anos.

Os mais jovens têm 21 anos, tratando-se de Pedro Allan (PSB) que foi eleito em Pacujá (CE); e Juninho de Marinalva (MDB), que foi eleito em Curral Novo do Piauí (PI). Já o mais velho é Coronel Eloi, que foi eleito para assumir a prefeitura de Barro Duro (PI) aos 87 anos.

Abaixo, confira a idade de cada prefeito eleito em todos os municípios do Nordeste.

Idade dos prefeitos eleitos no Nordeste

Brasil

Das 26 capitais brasileiras, 15 terão segundo turno para a eleição de prefeitos. Entre elas Fortaleza, com disputa entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT); e São Paulo (SP), com Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol) superando o coach Pablo Marçal (PRTB) por mais de 56 mil votos. Por outro lado, 11 capitais já contam com o próximo prefeito.

Confira quais capitais vão para segundo turno e a porcentagem dos vencedores em primeiro: