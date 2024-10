A migração de poder nas prefeituras do Ceará

Em 2024, o PSB e o PT foram os partidos que mais conquistaram prefeituras no Ceará, assumindo o controle de muitos municípios que anteriormente eram dominados pelo PDT. O partido de Ciro Gomes, inclusive, que em 2020 contava com 65 prefeituras, viu sua representação despencar para apenas cinco neste ano

A política no Ceará é marcada por uma dinâmica singular de troca de forças, onde não há espaço para vácuos de poder. Quando uma grande força se retrai, outra imediatamente ocupa a lacuna, reafirmando sua influência local. Esse fenômeno ficou evidente nos resultados das urnas nas Eleições Municipais de 2024, nas quais os partidos PSB e PT se destacaram na migração de poder nas prefeituras cearenses.

Confira no gráfico interativo abaixo a movimentação partidária de 2020 para 2024.

Quem roubou a prefeitura de quem?

Ligado ao político Eudoro Santana e a Cid Gomes, o PSB apresentou um crescimento significativo entre as eleições de 2020 e 2024. Enquanto em 2020 o partido elegeu apenas oito prefeitos, neste ano esse número saltou para impressionantes 65. A maior parte dessas novas administrações foi conquistada em detrimento do PDT, que perdeu 34 prefeituras.

PSB foi o partido que mais conquistou prefeituras no Ceará em 2025

Dominante no cenário político cearense em 2020, quando venceu 65 prefeituras, o PDT viu sua influência cair drasticamente neste ano, ocupando somente cinco prefeituras – três delas foram mantidas entre uma eleição e outra.

PDT foi o partido com maiores perdas entre uma eleição e outra

Por outro lado, o Partido dos Trabalhadores demonstrou força no pleito de 2024 e elegeu 45 prefeitos. Desse número, 15 haviam sido ocupados por representantes do PDT quatro anos atrás. Essa movimentação ajuda a ilustrar uma nova reconfiguração do cenário político cearense, refletindo sobretudo a força do ex-governador do Ceará e hoje ministro da Educação, Camilo Santana.

PT de Camilo Santana conquistou 45 prefeituras em 2024

Partidos como PL, PSD e Republicanos mantiveram um desempenho relativamente estável, mas sem grandes avanços. O PSD, em particular, continuou a ter uma presença significativa, mas com uma capacidade de conquistar novas prefeituras ainda limitada.

Veja como se comportam cada um dos partidos