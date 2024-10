Fortaleza e Recife são as únicas capitais do Nordeste comandadas pela centro-esquerda

As capitais do Nordeste se voltam cada vez mais para o centro e à direita. Das nove cidades, sete estão com partidos destes espectros políticos. As únicas exceções são Fortaleza e Recife. Número aumentou em relação à 2020, quando partidos de centro-esquerda comandavam quatro capitais.

O partido com maior número de capitais é o União Brasil, de centro-direita. A sigla conquistou três Prefeituras: Salvador, Teresina e Natal. A seguir, vem o PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, com duas capitais: Aracaju e Maceió.

Demais partidos, com uma capital apenas, são o PSD (São Luís), o PP (João Pessoa), e, os mais à esquerda, PT (Fortaleza) e PSB (Recife).

Clique nas capitais, em azul, e confira os prefeitos eleitos e a porcentagem dos votos



Apenas dois prefeitos de Capital não se reelegeram no Nordeste

A tendência nas eleições de 2024 é de manutenção de máquinas. Cinco prefeitos de capitais se reelegeram, quatro deles no primeiro turno e com ampla margem. João Campos (PSB), de Recife; Bruno Reis (União), de Salvador; e JHC (PL), de Maceió; e Eduardo Braide (PSD), de São Luís.

Todos acima conseguiram índices que ultrapassaram os 70% dos votos válidos. Já Cícero Lucena (PP), de João Pessoa, foi reconduzido ao cargo, mas no segundo turno.

Confira abaixo um resumo da configuração de poder em cada capital do Nordeste

​

Nas outras quatro capitais, a força municipal não foi a predominante. Dois prefeitos concorriam à reeleição e não conseguiram se eleger. Em Teresina, o prefeito Dr. Pessoa (MDB) foi derrotado, em uma eleição definida no primeiro turno.

Já em Fortaleza, o pleito teve segundo turno, mas o prefeito ficou de fora. José Sarto (PDT) ficou apenas em terceiro lugar no percentual de votos válidos.

Em Aracaju e Natal, os prefeitos eram reeleitos. Na capital do Sergipe, Emília Corrêa venceu de Luiz Roberto Dantas (PDT), apoiado pelo prefeito Edvaldo (PDT). Em Natal, o governismo venceu. Paulinho Freire era apoiado pelo prefeito Álvaro Dias (Republicanos).

Somente duas capitais estão alinhadas com o Governo Estadual

Das nove capitais do Nordeste, em apenas duas Prefeitura e Governo do Estado estarão alinhados a partir de 2025: Fortaleza, João Pessoa. Na capital do Ceará, há aliança do governador Elmano de Freitas (PT) com o prefeito eleito Evandro Leitão (PT).

Na Paraíba, João Azevêdo (PSB) comemorou a vitória de Cícero Lucena (PP). Os dois têm uma relação de alinhamento, apesar dos partidos são terem coligado nas eleições deste ano.

Confira o mapa das Prefeituras do Nordeste

Além das capitais, você pode conferir abaixo o mapa com todos os prefeitos eleitos do Nordeste. Cada cor representa um partido. Você pode clicar nos círculos coloridos e filtrar as informações.



Mapa do Nordeste de prefeitos por município