Pesquisa Atlas Juazeiro: Santana é melhor entre homens, Glêdson tem ampla maioria entre mulheres

Veja as intenções de voto em Juazeiro do Norte conforme gênero, idade, escolaridade e renda dos eleitores, pela pesquisa AtlasIntel

Homens e mulheres têm visões que podem variar bastante sobre a eleição para prefeito de Juazeiro do Norte, conforme a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 19, pela rádio O POVO CBN Cariri.

Entre os eleitores homens, Fernando Santana (PT) tem 53,5% das intenções de voto. Glêdson Bezerra (Podemos) fica com 42,5%.

Foto: Junior Pio/Assembleia Legislativa do Estado do Ceará FERNANDO Santana (PT)

Entre as mulheres, todavia, a situação se oinverte de forma considerável. Glêdson vai a 64,7%. Santana fica com 24,2%.

Foto: Ascom Prefeitura de Juazeiro Glêdson Bezerra (Podemos)

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O campo da sondagem foi de 13 a 18 de agosto, compreendendo 800 respondentes. O nível de confiança é de 95%. O trabalho está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01510/2024.

Como a idade influencia o voto?

Nos recortes de idade, Glêdson tem melhores números entre quem tem de 25 a 34 anos. Chega a 68,9%. Os piores são entre 16 e 24 anos, segmento no qual fica com 38,6%. Nesta faixa etária, Fernando Santana fica com 61,3%. É o melhor resultado do petista, seguido da faixa entre 45 e 59 anos, na qual tem 47,3%.

Como a escolaridade influencia o voto?



No quesito escolaridade, Glêdson tem maioria ampla entre os eleitores com ensino fundamental: 81%. Santana tem maioria entre quem tem ensino médio (54,3%) e ensino superior.

Como a renda influencia o voto?



As intenções de voto em Glêdson caem na medida em que aumenta a renda dos eleitores. Entre aqueles com renda familiar mensal até R$ 2 mil, ele tem 63,2%. Na faixa acima de R$ 10 mil, fica em 25,5%.



Fernando Santana tem melhores números justamente nessa faixa de maior renda, com 72,4%.



No segmento com renda de R$ 5 mil a R$ 10 mil, destaque para brancos e nulos, que alcançam 25,3%.

Intençoes de voto

O prefeito de Juazeiro do Norte e candidato à reeleição, Glêdson Bezerra (Podemos), lidera com 54,3% das intenções de voto. A seguir aparece Fernando Santana (PT), com 38,1%, e Sued Carvalho (UP), com 2,6%.

Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para prefeito da cidade de Juazeiro do Norte?





De acordo com a pesquisa AtlasIntel, “não sei ou não responderam” são 1,1% entre os consultados, enquanto os votos em “branco/nulos” somam 3,9%.

A pesquisa não incluiu a candidatura de Lino Alves (PCO), que só se inscreveu para concorrer após o registro da pesquisa.

Votos válidos

Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para prefeito da cidade de Juazeiro do Norte?

Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, a forma de contagem adotada pela Justiça Eleitoral no processo de apuração das urnas, Glêdson detém 57,1%; Fernando Santana, 40,1%; e Sued Carvalho, 2,8% — uma vantagem relativamente folgada do candidato do Podemos.

Debates no Cariri

Na próxima quinta-feira, 22 de agosto, a rádio O POVO CBN Cariri realiza debate para a Prefeitura de Juazeiro do Norte. Será às 17 horas, com transmissão pelo Youtube e as mídias sociais do O POVO.

Nos dias 20 e 21 de agosto, haverá debates em Barbalha e Crato, respectivamente.

A AtlasIntel faz pesquisas confiáveis?

A AtlasIntel iniciou as atividades em 2017, em Seattle, Estados Unidos, e São Paulo. Em 2019, realizou a única pesquisa a acertar os resultados dentro da margem de erro de todos os candidatos na eleição presidencial da Argentina.

Em 2020, foi o instituto com melhor desempenho nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. As pesquisas AtlasIntel tiveram erro médio de dois pontos percentuais, o menor entre mais de 390 institutos, considerando levantamentos estaduais e nacionais. A pesquisa nacional final teve erro de 0,2 ponto percentual.

Nas eleições municipais no Brasil em 2020, foi o instituto que mais se aproximou do resultado em todos os municípios onde fez pesquisa antes da eleição — São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Porto Alegre.

Em 2021, teve o melhor desempenho no primeiro turno na eleição presidencial no Chile. Em 2022, foi a única pesquisa a se aproximar do resultado do plebiscito constitucional chileno.

Em 2022, realizou a pesquisa que mais se aproximou do resultado do 1º turno da eleição presidencial no Brasil, além das pesquisas mais precisas em 9 dos 11 estados nos quais realizou pesquisas.

Em 2023, teve os melhores resultados nas eleições parlamentares na Espanha e no primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina. Foi o único instituto que apontou Sergio Massa na frente no primeiro turno, além de indicar vitória de Javier Milei no segundo turno.

O que é a AtlasIntel?

O instituto foi fundado por Andrei Roman e Thiago Costa. Ambos são doutores pela Universidade de Harvard. Roman em Ciência Política e Costa em Matemática Aplicada. Costa é cearense e foi um dos destaques em omlipíadas de matemática, com medalha de ouro na edição brasileira e duas de prata na olimpíada universitária internacional.

Como é feita a pesquisa AtlasIntel

A pesquisa usa a metodologia de Recrutamento digital aleatório (RDR, da sigla em inglês). Usuários recebem convites aleatórios para responder aos questionários por meio de anúncios online.

Os questionários são validados com verificação do token único em cada convite, o que impede que seja considerada mais de uma resposta ao mesmo questionário, ou de questionários com token inválidos. IPs de aparelhos que já submeteram um questionário são automaticamente barrados de ter um novo questionário considerado, mesmo que seja submetido novo token válido.

Qual a vantagem do método?

Uma vantagem no método é o fato de não haver entrevistador. A ausência de interação humana evita o efeito do eleitor tímido ou que reluta em expressar a real opinião.

Questionamento

A metodologia enfrenta crítica por se limitar a usuários de internet, o que reduziria a abrangência. Todavia, o instituto já demonstrou capacidade de realizar pesquisas precisas em regiões diversas do ponto de vista socioeconômico, como no Nordeste brasileiro e lugares remotos em Angola, Argentina, Colômbia, Equador, México e Romênia.

Mecanismos de ponderação são implantados para ajustar possíveis distorções na representação demográfica.