Eleições 2024: O que dizem as pesquisas até agora

Para tentar facilitar a leitura dos eleitores, O POVO+ unificou dados das principais pesquisas eleitorais para mostrar como estão desenhados os cenários das Eleições Municipais 2024 em sete cidades do Brasil até o momento. Por meio de visualizações de dados detalhadas, veja como se comportam os candidatos e saiba quais são as tendências que se apresentam em suas campanhas

A corrida mais importante que ocorre nas ruas das cidades brasileiras começou, com milhares de competidores tendo um objetivo muito claro em mente: conquistar o voto do eleitor. Entender quais são as candidaturas mais competitivas e as que mais se fortalecem ou enfraquecem ao longo dos dias, porém, não é uma tarefa fácil.

Para facilitar a leitura, esta reportagem do O POVO+ unificou, em um único lugar, os dados das principais pesquisas eleitorais em sete capitais do Brasil "São Paulo, Teresina, Belo Horizonte, Natal, Belém, Rio de Janeiro e Fortaleza" , realizadas no período de maio a agosto de 2024.

Como resultado do trabalho de um grupo integrado e responsável pela coleta, processamento e disponibilização de pesquisas eleitorais no contexto das Eleições Municipais de 2024, OP+ apresenta um panorama geral das capitais brasileiras com mais consultas realizadas até aqui.

Em um formato de "agregador de pesquisas", os eleitores podem acessar de maneira visual e detalhada o cenário eleitoral em cada um dos municípios analisados.

No gráfico abaixo, é possível perceber visualmente as tendências e flutuações das intenções de voto entre os candidatos à Prefeitura de Fortaleza em 2024 em diferentes pesquisas. Nele, cada ponto representa o desempenho das candidaturas: se estão em crescimento, queda ou estáveis. Isso no momento do levantamento por cada instituto.

Agregador das pesquisas à Prefeitura de Fortaleza em 2024

Se você não tem muita familiaridade com visualizações de dados complexas, não feche a página!

Vamos tentar entender juntos o que todas essas informações significam.

Para isso, podemos começar analisando o candidato que aparece em primeiro lugar nas pesquisas de Fortaleza.

Em sua terceira tentativa de assumir a prefeitura da capital cearense, Capitão Wagner liderou em todas as pesquisas realizadas. No gráfico abaixo, observe a seguinte informação: cada bolinha azul mostra a pontuação que Wagner obteve nas pesquisas realizadas entre 31 de maio e 23 de agosto de 2024 (da esquerda para a direita).

Já a linha pontilhada azul que acompanha essas pesquisas representa a tendência dos resultados. No caso de Capitão Wagner, há sinais de estabilidade, apesar de uma leve inclinação para baixo nas últimas consultas.

Cenário da Prefeitura de Fortaleza em 2024 para Wagner



Ao observar o comportamento dos demais candidatos nas pesquisas, é possível identificar um momento de crescimento. O atual prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), começou com 15% das intenções de voto, mas viu seus números subirem ao longo do tempo. Na consulta em que obteve seu melhor desempenho, ele alcançou 23%.

Cenário da Prefeitura de Fortaleza em 2024 para José Sarto

O mesmo ocorre com André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), que ocupam a terceira e quarta posições, respectivamente. Concorrendo pela primeira vez a um cargo executivo, ambos os candidatos têm visto seus nomes se popularizarem entre os eleitores de Fortaleza, em grande parte devido ao apoio de fortes padrinhos políticos.

André Fernandes conta com o ex-presidente Jair Bolsonaro como seu principal aliado, enquanto Evandro Leitão tem ao seu lado nomes como o atual presidente Lula, o ministro Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas, todos do PT. Dessa forma, é possível perceber que ambos começaram a corrida eleitoral mais atrás, mas à medida que associam suas imagens aos de seus aliados, seus desempenhos nas pesquisas aumentam.

Prova disso é que a tendência de ambos, assim como a de Sarto, é de crescimento com o passar do tempo.

Cenário da Prefeitura de Fortaleza em 2024 para André e Evandro

Entre os candidatos com melhor desempenho em Fortaleza, Eduardo Girão (Novo) vive o oposto dos principais concorrentes. Enquanto Wagner, Sarto, André e Evandro apresentam candidaturas estáveis ou em crescimento, o senador licenciado vê sua popularidade, que chegou a somar 6%, cair para 3%. A tendência de queda de sua candidatura, portanto, começa a ficar perceptível pesquisa após pesquisa.

Cenário da Prefeitura de Fortaleza em 2024 para Eduardo Girão

Também aparecem nos resultados do agregado de dados as parcelas da população fortalezense que preferem outros candidatos, que consideram votar em branco ou anular o voto, ou que ainda permanecem indecisas. Embora esses segmentos representem uma parte significativa do eleitorado, há uma tendência de queda nesse público.

Porcentagem de quem vota em outros candidatos, em branco, nulo ou está indeciso

Resultados de cada pesquisa para a Prefeitura de Fortaleza

Os gráficos apresentados anteriormente são uma compilação dos dados de todas as pesquisas para a Prefeitura de Fortaleza, realizadas e divulgadas entre 31 de maio e 23 de agosto de 2024. No gráfico a seguir, é possível visualizar cada pesquisa individualmente, permitindo a filtragem por instituto realizador e data de divulgação, para comparar diretamente o desempenho dos candidatos entre si.

Pesquisas divulgadas em Fortaleza até 23 de agosto de 2024

Eleições 2024 em outras capitais brasileiras

O trabalho do O POVO+ de coletar, processar e disponibilizar pesquisas eleitorais também abrange outras capitais do Brasil, além de Fortaleza. O critério de escolha desse mapeamento considerou o volume de pesquisas disponíveis ao longo da corrida eleitoral de 2024. Dessa forma, capitais das regiões Norte, Nordeste e Sudeste estão incluídas na análise.

São Paulo, a maior e uma das mais importantes cidades do Brasil, exerce forte influência política e, por isso, não poderia ficar de fora. No gráfico abaixo, OP+ apresenta um panorama geral da disputa na capital paulista com dois modelos de visualização: um que agrega todas as pesquisas e outro que as separa, permitindo análises individuais a partir de filtros.

Agregado de pesquisas para Prefeitura de São Paulo

Já Teresina é a segunda cidade brasileira com o maior número de pesquisas coletadas, ficando atrás apenas de São Paulo. Sendo a capital nordestina com mais pesquisas registradas, o gráfico abaixo destaca tanto o cenário geral das pesquisas na capital piauiense quanto os resultados individuais.

Agregado de pesquisas para Prefeitura de Teresina

Para acompanhar os resultados de outras pesquisas pelo Brasil, O POVO+ selecionou Belo Horizonte, Belém, Natal e Rio de Janeiro. A escolha dessas cidades se baseou no critério de maior volume e disponibilidade de consultas eleitorais. Veja no quadro abaixo a situação dos candidatos em cada uma dessas capitais.

Pesquisas em diferentes capitais pelo Brasil





Número de pesquisas

Ao todo, O POVO+ já coletou dados de mais de 150 pesquisas realizadas por diferentes institutos, datas e cidades. São Paulo, Teresina e Belo Horizonte aparecem como as cidades com mais consultas realizadas até 23 de agosto de 2024. No gráfico abaixo, veja o comparativo entre as cidades. Para realizar novas leituras, você também pode selecionar o instituto de sua preferência por meio do filtro.

Quantidade de pesquisas realizadas nas cidades cidades analisadas



Metodologia

O POVO deu início a uma central de dados de pesquisas eleitorais para as Eleições Municipais de 2024 com um grupo de trabalho integrado para coletar, processar e disponibilizar pesquisas eleitorais em 20 cidades brasileiras. Os dados obtidos fornecem aos leitores visualizações amplas e detalhadas sobre o cenário eleitoral em cada uma das cidades compreendidas. Neste material, destacamos as cidades com maior número de pesquisas coletadas até 23 de agosto de 2024 para o 1º turno para as eleições deste ano.