49% dos fortalezenses se diz petista e 28% bolsonarista; como eles votam para Prefeitura?

A um dia das Eleições Municipais de 2024, o deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Evandro Leitão (PT) ampliaram vantagem em relação aos demais concorrentes à Prefeitura de Fortaleza e tendem a se enfrentar em um eventual segundo turno. É o que mostra a pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, divulgada neste sábado, 5.

Comparação com levantamentos anteriores mostram um crescimento vertiginoso dos parlamentares, ao mesmo tempo que outros fortes concorrentes - Capitão Wagner (União Brasil) e o prefeito José Sarto (PDT) - iniciaram no topo e caíram consideravelmente ao longo das semanas.

Em comum, André e Evandro têm como padrinhos os protagonistas dos maiores blocos polarizantes da política brasileira, respectivamente, Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT). Configuração, apesar de nacional, pode exercer influência sobre as intenções de votos à Fortaleza: quase metade dos eleitores da Capital se dizem petistas e quase um terço, bolsonaristas.

O Datafolha entrevistou 1.134 eleitores, em todos os bairros de Fortaleza, durante 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O índice de confiança aponta a chance de o resultado da pesquisa estar dentro da margem de erro estimada. A pesquisa está registrada como TSE: CE-03351/2024.

49% dos fortalezenses se diz petista e 28%, bolsonarista

A pesquisa incluiu questionamentos a respeito da polarização Lula/Bolsonaro. Foi solicitado que cada entrevistado se declarasse como “bolsonarista”, “petista” ou em um nível intermediário.

Neste cenário, 49% dos entrevistados afirmaram estar no espectro do petismo. Autodeclarados bolsonaristas consistiram em 28%, enquanto os “moderados”, 19%. Um percentual de 4% dos eleitores elencaram-se como “nenhum” e 0% não soube responder.

Clique no menu e confira o perfil do eleitorado abaixo, em todos os segmentos.

​

Também é possível verificar, no gráfico acima, o percentual de bolsonaristas/petistas por segmento do eleitorado de Fortaleza. Foram considerados recortes de gênero, idade, escolaridade, renda familiar e religião.

O maior número de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro está entre os que se disseram evangélicos: 39%. Outros cinco segmentos apresentaram mais de um terço do eleitorado “bolsonarista”: homens (30%); pessoas de 25 a 34 anos (31%); pessoas de 35 a 44 anos (31%); com ensino médio completo (31%); e com renda familiar mensal entre 2 e 5 salários mínimos (30%).

A maioria dos que se consideraram petistas está no segmento de eleitores com ensino fundamental completo: 66%. Um percentual de mais de 50% apresentou-se entre os públicos: feminino (53%); 45 a 59 anos (57%); 60 anos ou mais (61%); e até dois salários mínimos (53%).

Eleitores mais jovens (16 a 24 anos) são os que se dizem ser mais moderados em Fortaleza: 33%.

Quem são os candidatos a prefeito de bolsonaristas e petistas em Fortaleza?

A expressa maioria (70%) dos eleitores ditos “bolsonaristas” informou intenção de votar justamente no candidato de Jair Bolsonaro (PL), André Fernandes. No lado dos petistas, uma maioria, ainda que menos expressiva que a do espectro opositor, (51%) apoia o postulante de Lula, Evandro Leitão (PT).

Um percentual de 17% dos apoiadores de Bolsonaro disse estar com Capitão Wagner (União). O candidato também concentra apoios de 12% dos “petistas”. É o terceiro maior percentual de apoio de petistas, ficando atrás do prefeito José Sarto (PDT), com 16% das intenções de votos deste grupo. Confira em detalhes na visualização abaixo.

Como bolsonaristas e petistas votam para Prefeitura de Fortaleza



​





A pesquisa revela ainda o perfil do eleitorado dos quatro principais candidatos, em relação a essa polarização nacional. De fato, os eleitores bolsonaristas consistem na maioria dos que declararam intenção de voto em André Fernandes: 64%. No entanto, ele ainda concentra um percentual de 14% que se diz petista e 18% de “moderados”.

O “engajamento” petista é forte no eleitorado de Evandro. Ele tem 88% de eleitores que se consideram petistas, contra apenas 3% de bolsonaristas e 8% moderados.

Capitão Wagner tem um eleitorado mais dividido: 38% se diz petista, 29% bolsonarista e 29% moderado. Já Sarto tem ampla maioria de petistas (63%), 7% de bolsonaristas e 25% moderados.

Metodologia

O Datafolha entrevistou 1.134 eleitores, em todos os bairros de Fortaleza, durante 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O índice de confiança aponta a chance de o resultado da pesquisa estar dentro da margem de erro estimada. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral como CE-03351/2024.



A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas.

Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com os dados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (Pnad 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.

Conheça o Agregador de Pesquisas O POVO

Com tanta pesquisa saindo, O POVO disponibiliza uma ferramenta que revela a média de levantamentos, informando o desempenho dos candidados, além de tendências até o dia das eleições.

O Agregador de Pesquisas O POVO leva em consideração todas as consultas eleitorais realizadas desde 31 de maio de 2024. A ferramenta monitora e analisa as tendências registradas nas principais cidades brasileiras. Em Fortaleza, 27 pesquisas já foram realizadas até 25 de setembro.

Ao reunir todas elas, o Agregador de Pesquisas O POVO busca proporcionar uma visão contínua das tendências eleitorais. Para isso, é aplicada uma média móvel ponderada que permite que as variações diárias e de diferentes institutos sejam niveladas, oferecendo uma tendência mais fiel ao longo do tempo.

A média móvel ponderada é influenciada diretamente pelos pesos dos institutos e a quantidade de pesquisas realizadas em cada dia, assegurando que as flutuações momentâneas não distorçam a percepção geral das intenções de voto.

Inicialmente a média móvel é calculada com uma distância de dez dias, para suavizar as variações diárias nas intenções de voto e o volume de pesquisas publicadas. À medida em que a eleição se aproxima, o distância da média móvel é reduzida para cinco dias. Essa mudança é feita para refletir mais rapidamente as alterações nas intenções de voto que tendem a ocorrer nesse período final.

Para evitar incorrer em distorções ou vieses, a equipe especializada em cobertura política e eleitoral do O POVO classificou os institutos realizadores de pesquisas, atribuindo pesos diferentes para cada um, considerando seu grau de credibilidade e acerto em eleições anteriores.

