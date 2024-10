Datafolha: para onde irão os votos dos eleitores de Sarto e Wagner no 2º turno

A segunda fase da disputa para a Prefeitura de Fortaleza em 2024 está acirrada entre os dois concorrentes, segundo pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 10. O candidato bolsonarista, André Fernandes (PL), aparece numericamente na frente com 47% das intenções de voto. Em seguida, vem Evandro Leitão (PT), com 45%. Ambos estão empatados dentro da margem de erro de 3 p.p. Leia mais Datafolha: André e Evandro largam iguais, o que é bom para o petista Sobre o assunto Datafolha: André e Evandro largam iguais, o que é bom para o petista André terminou o primeiro turno na liderança, com 40,2% dos votos válidos. Evandro conseguiu a segunda vaga, com 34,33%. A disputa foi competitiva, com outros dois fortes concorrentes no páreo: José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União). Ainda que tenham minguado das intenções de votos em pesquisas para o resultado eleitoral, os dois mantiveram mais de 10% do eleitorado cada, o que abre margem à questão: para onde irão estes votos?

A pesquisa Datafolha foi contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE-03752/2024. A pesquisa foi realizada de 8 e 9 de outubro de 2024 com 826 pessoas entrevistadas pessoalmente. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.





Para onde irão os votos de Sarto e Wagner?

O prefeito José Sarto terminou o primeiro turno em Fortaleza em terceiro lugar, com 11,75% dos votos válidos. Pesquisa Datafolha informou que a maioria (66%) dos que afirmam terem votado no prefeito deverá transferir o voto para o candidato Evandro Leitão (PT).



A segunda maior parcela de transferência dos votos do prefeito de Fortaleza irá para o candidato André Fernandes (PL): 23% dos que declararam voto em Sarto no primeiro turno. Um percentual de 5% dos autodeclarados eleitores do pedetista declararam que votarão em branco, nulo ou em ninguém, enquanto 7% não souberam responder.

66% dos que declararam voto em Sarto irão transferir para Evandro

O pedetista e o petista, vale lembrar, são ex-colegas de partido e integraram juntos a liderança do Governo Camilo Santana na Assembleia Legislativa. O PT e o PDT eram aliados e romperam em 2022, em meio à disputa pelo Governo do Estado. Evandro deixou a sigla brizolista um ano depois, no fim de 2023, e integrou PT, tornando-se o candidato do partido na disputa em Fortaleza, contra Sarto.



Nesta campanha, o prefeito direcionou duras críticas contra o petista. Após o resultado do primeiro turno, o dirigente do PDT a nível nacional, deputado federal cearense André Figueiredo, informou neutralidade do PDT na disputa em Fortaleza, criticando o cenário polarizado.

Foto: Fabio Lima: OPOVO Maioria dos eleitores de Sarto no primeiro turno responderam que vão votar em Evandro Leitão

Já Capitão Wagner terminou o primeiro turno em quarto lugar, com percentual muito próximo de Sarto: 11,40%. O candidato do União Brasil se resguardou após o resultado, apenas lamentou a derrota e alegou que descansará com a família.



Segundo o levantamento, 58% dos que declararam voto em Wagner no primeiro turno disseram que irão votar em André Fernandes. Um percentual de 29% afirmou que destinará o voto a Evandro Leitão; intenções de voto brancos/nulos/ninguém somaram 9%, enquanto 4% não souberam responder.



58% dos que declararam voto em Wagner irão transferir para André

Apesar da falta de apoio público, Wagner foi procurado. Tanto Evandro quanto Fernandes disseram ter contatado o adversário. Discussões sobre apoio do partido dele, União Brasil, já chegaram aos dirigentes em Brasília e enfrenta um dilema: apesar do ex-vínculo de Wagner com o bolsonarismo, a sigla integra o Governo Lula e contém membros com grande rejeição à figura de André. O posicionamento oficial do UB será divulgado ainda na noite desta quinta-feira, 10.

Além disso, Wagner já foi aliado de André Fernandes. O deputado o apoiou na campanha para a Prefeitura em 2020 e para o Governo do Estado em 2022. O candidato do União era, até então, o principal representante da oposição em Fortaleza, com a imagem atrelada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda que, às vezes, de forma discreta. Tudo mudou com a campanha deste ano, com a candidatura de André Fernandes (PL).

Foto: AURÉLIO ALVES Capitão Wagner, Andre Fernandes, Carmelo Neto, Dayane do Capitão e outros políticos conservadores durante visita de Jair Messias Bolsonaro ao Ceara





Quem os eleitores de Sarto e Wagner mais rejeitam?

A pesquisa ainda apontou o índice de rejeição dos eleitores de Sarto e Wagner. Dentro do autodeclarado eleitorado do prefeito, 65% disseram “não votar de jeito nenhum” em André Fernandes. Evandro Leitão, por outro lado, é rejeitado por 20% deste mesmo grupo.



Nos eleitores de Wagner, a diferença de rejeição entre os concorrentes do segundo turno se inverte. Um percentual de 26% alegaram não votar de jeito nenhum em Fernandes. Já 59% que votaram no candidato do União Brasil, afirmaram que não votarão em Evandro.

Eleitores de Sarto rejeitam mais André; eleitores de Wagner rejeitam mais Evandro

E quem votou em Lula e Bolsonaro em 2022?

A campanha de Fortaleza é uma das poucas cujo cenário polarizado nacional tem apresentado grande impacto nos resultados eleitorais. Neste sentido, a pesquisa trouxe um panorama de transferência de votos de eleitores do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto Evandro é apadrinhado por Lula, André é por Bolsonaro.



Essa tendência de apoio se revelou no levantamento. Dentre os que afirmaram ter votado em Lula em 2022, 70% disseram que destinarão o voto a Evandro Leitão. Um percentual de 21% responderam que irão com André Fernandes; enquanto 6% afirmaram que votarão em branco/nulo/nenhum e 2% não sabem responder.

70% dos que declararam voto em Lula, em 2022, irão votar em Evandro

Entre os que disseram ter votado em Bolsonaro no pleito passado, 92% afirmaram que votarão em André Fernandes. Apenas 4% indicaram Evandro Leitão, enquanto 3% declararam intenção de votos brancos/nulos e 1% não soube responder.



92% dos que declararam voto em Bolsonaro, em 2022, irão votar em André

Quanto à rejeição, 71% dos que declararam voto em Lula, em 2022, afirmaram “não votar de jeito nenhum" em André Fernandes. A rejeição de Evandro, nas mesmas perspectivas, foi de 19%.



Já os eleitores de Bolsonaro rejeitam, em suma, Evandro. O percentual é de 89% dos autodeclarados eleitores bolsonaristas que “não votarão de jeito nenhum” no petista, em Fortaleza. A rejeição de André Fernandes, no mesmo segmento, é de 4%.



Eleitores de Lula rejeitam mais André; eleitores de Bolsonaro rejeitam mais Evandro

Metodologia

A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas.

Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com os dados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (Pnad 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.