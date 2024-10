Datafolha: André e Evandro largam iguais, o que é bom para o petista

Foto: Rômulo Santos / Especial Para O POVO e Fernanda Barros/ O POVO ANDRÉ Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) partem empatados tecnicamente neste 2º turno

Primeira rodada da pesquisa Datafolha para o 2º turno da eleição em Fortaleza mostra cenário indefinido entre André Fernandes (PL), que aparece com 47% das intenções de voto, e Evandro Leitão (PT), que tem 45%. Levando em consideração a margem de erro do levantamento, de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão hoje em situação de empate técnico. Em tese, resultado mostra André e Evandro em pé de igualdade no "ponto zero" da nova etapa da eleição na Capital. O resultado é especialmente importante para o atual contexto da disputa, em que bastidores são tomados por negociações de apoio a um dos candidatos. Na prática, no entanto, o levantamento acaba tendo mais notícias positivas para Evandro.

Estaca zero

A primeira, mais óbvia, sugere que a vantagem conquistada pelo candidato do PL no 1º turno pode já ter sido "igualada" pelo petista. Na primeira etapa, André saiu à frente com 40,2% dos votos, contra 34,33% de Leitão.

Acirramento

Desta forma, o empate acaba passando também a sensação de "crescimento" de Evandro, que partia de um patamar menor que o adversário. Outra notícia boa para o petista acaba envolvendo o próprio "vigor" das campanhas.

Ânimo

Desde o início da semana, políticos e militância da esquerda mostravam certo desânimo com o 1º turno, principalmente porque havia uma expectativa que o candidato do PT ficasse à frente na primeira etapa da disputa.

Tudo igual

Resultado desta quinta-feira, no entanto, mostra que o jogo parte igual para ambos. Sem nenhum favoritismo claro no início da disputa, fica claro que há muito jogo pela frente. Dos dois, era o PT que precisava mais desse ânimo.

PDT Neutro

Presidente nacional do PDT, o deputado André Figueiredo divulgou ontem nota defendendo "neutralidade" do partido na disputa do 2º turno. Tendência já havia sido sinalizada por outras lideranças do partido no Ceará.

Secultfor

Irmão do prefeito José Sarto (PDT), o vereador não reeleito Elpídio Nogueira (PDT) anunciou ontem licença do mandato na Câmara Municipal. Ele deve terminar o mandato na Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

Foto: EVARISTO SA / AFP LULA volta à capital cearense neste segundo turno

Lula hoje na Rádio O POVO CBN

Em viagem a Fortaleza para campanha de Evandro Leitão (PT), o presidente Lula concede hoje entrevista exclusiva à Rádio O POVO CBN. Entrevista com o jornalista Jocélio Leal vai ao ar a partir das 9h, com transmissão no canal do O POVO no YouTube.

Novo ciclo

Líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães (PT) disse ontem que o resultado das eleições deste ano no Ceará confirmam "novo ciclo político" no Estado do Ceará, "liderado pelo PT".

Líder e aliado

Neste contexto, Elmano de Freitas apareceria, ao lado de Camilo Santana e do PT, como principais lideranças do Estado, com Cid Gomes figurando como "aliado". Partido foi de 18 prefeituras em 2020 para 46 neste ano no Ceará.

Apoio de Acilon



Recém desfiliado do PL, o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, anunciou ontem apoio a Evandro Leitão (PT) no 2º turno. /// O apoio também se estende a outros membros do grupo político do prefeito, como o filho dele, o prefeito de Aquiraz Bruno Gonçalves (PRD), e a vereadora eleita de Fortaleza Carla do Acilon (DC).