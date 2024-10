Fernandes ou Evandro? Datafolha indica para quem vai o voto dos torcedores de Ceará e Fortaleza

O segundo turno das eleições para a Prefeitura de Fortaleza revela não apenas uma polarização política, mas também esportiva. De acordo com pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO, para além das disputas entre bolsonaristas e petistas simbolizadas pelos candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), respectivamente, há uma evidente divisão que se desenha entre os torcedores de Fortaleza e Ceará.

Mais votado no primeiro turno, André Fernandes é o líder das intenções de voto entre o eleitorado da capital cearense, com 47%. Evandro Leitão, por sua vez, aparece com 45%. Apesar da vantagem do candidato do PL, a margem de erro de três pontos percentuais indica um empate técnico. Os votos brancos e nulos somam 6%, enquanto 2% dos eleitores ainda não sabem em quem votar no próximo dia 27 de outubro de 2024.

Diante desse cenário de indefinição, a pesquisa do Datafolha permite uma análise mais detalhada de diferentes segmentos do eleitorado, entre eles o esportivo. Ao examinar o futebol, paixão nacional e cearense, nota-se uma preferência nítida entre os torcedores tricolores e alvinegros por um ou outro candidato.

2º Turno - André x Evandro - Pesquisa para Prefeitura de Fortaleza Eleições 2024

A pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, foi realizada de 8 e 9 de outubro de 2024 com 826 pessoas entrevistadas pessoalmente. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 p.p.

Maior parte dos torcedores do Fortaleza apoiam André Fernandes

Os torcedores do Fortaleza demonstram um apoio mais expressivo a André Fernandes. Segundo a pesquisa do Datafolha, 51% dos tricolores afirmam votar no candidato do PL, enquanto Evandro Leitão conta com 43% desse segmento. A diferença de 8 pontos percentuais revela uma vantagem considerável para Fernandes entre os torcedores do Leão.

Um dos torcedores mais destacados do Fortaleza é o ex-presidente do clube Eduardo Girão (Novo), que já declarou apoio a André Fernandes neste segundo turno. Atualmente senador licenciado, Girão obteve no primeiro turno 1,06% dos votos válidos, ficando em quarto lugar, com 14.878 votos.

Apesar de ser torcedor do Ceará, André Fernandes tem conquistado simpatia entre os torcedores do clube rival. Para estreitar essa conexão, o candidato do PL lançou um jingle que faz uma provocação ao seu adversário no segundo turno. A música, com uma crítica direta à gestão do ex-dirigente do Ceará, traz a letra: "Vozão/Leão Não Vota Leitão".

A intenção de voto dos torcedores do Fortaleza

Torcedores do Ceará dão apoio a Evandro Leitão



Em contraste, a pesquisa Datafolha indica uma tendência de maior apoio ao candidato Evandro Leitão entre os torcedores do Ceará. Presidente do clube entre 2008 e 2015, período em que o time conquistou uma Copa do Nordeste e quatro campeonatos Cearenses, Evandro registra 48% das intenções de voto dos torcedores alvinegros.

André Fernandes aparece em seguida, com 46%, mostrando uma diferença pequena, mas que reforça o cenário competitivo e evidencia o favoritismo de Leitão entre os torcedores do Ceará.

Em reportagem publicada em agosto de 2024, antes mesmo do primeiro turno das eleições municipais, O POVO+ já destacava a divisão política interna no Ceará. Na convenção que oficializou a candidatura do petista, por exemplo, a principal torcida organizada do clube, a Cearamor, foi vista apoiando Evandro Leitão, com integrantes cantando em coro: "Uh, terror, o Evandro é Cearamor".

Por outro lado, outros membros de torcidas organizadas protestaram contra o ex-presidente do clube, pendurando faixas por Fortaleza com mensagens como “Evandro abandonou o clube” e “Torcedor do Ceará não vota no Leitão”.

A intenção de voto dos torcedores do Fortaleza

Católicos e evangélicos diferem em candidato

Há uma clara diferença de preferência por candidato de acordo com a religião do eleitor. A pesquisa do Datafolha investigou como católicos e evangélicos votam, e apontou que André Fernandes é candidato dos evangélicos, enquanto Evandro Leitão seria eleito pelos católicos.

Entre os evangélicos, o bolsonarista angaria 69% da intenção de votos, contra 22% de votantes para o petista e 9% de votos em branco/nulos. Apenas 1% dos evangélicos não sabem em quem votar.

Já para os católicos, a eleição seria de Evandro, com 54% das intenções de votos. Por outro lado, 38% dos católicos afirmam votar em André; 6% em branco/nulo e 2% não sabem.

Intenção de voto: Evangélicos x Católicos

Metodologia

A pesquisa Datafolha foi contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE-03752/2024. A pesquisa foi realizada de 8 e 9 de outubro de 2024 com 826 pessoas entrevistadas pessoalmente. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas.

Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com os dados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (Pnad 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.