Silêncio que atordoa: a cartografia da Ditadura Militar pelo Ceará

Tortura, política de estado

O Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade identificou no Ceará dez centros de tortura, a maioria em Fortaleza. Milhares de fortalezenses passam por eles cotidianamente: o 23º Batalhão de Caçadores do Exército, a Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará, o 10º Grupo de Artilharia de Campanha… Em todos estes espaços, homens e mulheres foram torturados.

As técnicas mais usadas eram as dos paus de arara e dos choques. Os militares prendiam eletrodos às orelhas, mãos, pernas, testículos e outras regiões dos presos políticos e passavam horas em “interrogatórios”. Na Casa dos Horrores, localizada na zona rural de Maranguape, a tortura era ininterrupta. A cada torturado desmaiado e ensanguentado que saía da sala, outro entrava.

Em 2004, o jornalista Raimundo Madeira e o repórter fotográfico Evilázio Bezerra, do O POVO, identificaram a possível localização na zona rural de Maranguape com a ajuda de ex-presos políticos da Ditadura Militar. O processo de rastreamento e visita à casa foi registrado em reportagem publicada em 19 de junho de 2004.

Leia a reportagem especial sobre a Casa dos Horrores e as histórias de tortura física e psicológica vividas por presos políticos durante a Ditadura Militar em Fortaleza:

As ruas da Capital também testemunharam sequestros relâmpagos, com militares encapuzando vítimas da ditadura, invasão de casas e diversos protestos. Aliás, a própria cidade foi moldada pela repressão.



No artigo A cidade impressa: o cotidiano de Fortaleza na imprensa (1968-1970), a historiadora Vânia Lúcia da Silva Lopes descreve como projetos de “humanização” ou “modernização” das vias públicas de Fortaleza almejavam impedir a interação social e a troca de ideias.

Em meados dos anos 1960, a prefeitura dedicou-se a retirar vendedores ambulantes das ruas e extinguir as feiras livres de praças públicas. Assim, ficava mais difícil para as pessoas pararem nas ruas e, literalmente, ter tempo de conversar.

A mesma lógica servia para a ampliação de espaços. Na época, estava em debate a reforma da Praça do Ferreira: o público queria ampliação das calçadas, mais espaço para os transeuntes e menos para os carros; a prefeitura não aprovou.

“Ampliação dos espaços também poderia significar maiores possibilidades de concentração e, por extensão, a ampliação das redes de sociabilidade nas vias públicas”, destaca Vânia no artigo. “Considerando o que ocorreu com a Praça do Ferreira, onde os bate-papos e os encontros sofreram interferência incisiva, fica evidente que as intervenções urbanas do período visavam justamente o contrário.”

Vale lembrar que a Praça do Ferreira, assim como a Praça José de Alencar, eram pontos de concentração das passeatas estudantis contra a Ditadura Militar. Era crucial reduzir o espaço, impedindo ao máximo o “conluio dos subversivos”.

A resistência deve ser rememorada

No Ceará, o governador Virgílio Távora foi muito rápido ao “mostrar serviço” para os ditadores. Já nos dias 9 e 10 de abril, promoveu as cassações nas câmaras dos Deputados e dos Vereadores. Os sindicatos foram sufocados e restou aos estudantes e aos artistas a missão de liderar os protestos contra a Ditadura Militar.

A Universidade Federal do Ceará (UFC), a Uece, o Liceu do Ceará, a Escola Normal Justiniano de Serpa e tantos outros espaços educacionais viraram centros de resistência. O papel do movimento estudantil contra a repressão foi tanto que, alguns meses após a publicação do Ato Institucional Número Cinco (AI-5), o presidente-ditador Artur da Costa e Silva baixou o Decreto 477, em fevereiro de 1969, que previa a punição de professores, alunos e funcionários de universidades considerados culpados de subversão ao regime.





i Saiba mais Frei Tito de Alencar foi preso e torturado pelo regime militar (Foto: Wikicommons)

Por isso, as universidades são testemunhas vivas da Ditadura Militar e erguem-se como bastiões de resistência. Além disso, tantos outros logradouros públicos resgatam nomes que dedicaram a vida a acabar com o governo obscuro e também foram vítimas de torturas.

Em Fortaleza, Frei Tito de Alencar é o nome mais marcante. Ele foi fichado e perseguido pelo regime militar por sua participação em um congresso clandestino da União Nacional dos Estudantes (UNE), em 1968. O doloroso relato de Frei Tito sobre o período em que foi torturado descreve a crueldade da Ditadura Militar e os horrores que os brasileiros viveram. Clique na foto de Frei Tito e leia o relato completo.

Sem revisionismos históricos, são esses relatos que devem ser resgatados pela sociedade brasileira para poder gritar “nunca mais”. “A memória vem junto com justiça”, reforça o historiador Edmilson.

Todo ano em democracia é uma oportunidade para a sociedade exigir por políticas de memória efetivas que tirem os ditadores das ruas como herois e os coloquem onde realmente cabem: nas sarjetas de traidores da democracia e de torturadores da nação brasileira.