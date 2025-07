Facções e política: ações ocorreram em 12 municípios, com 2 prefeitos presos

Atuação do crime organizado avança sobre prefeituras e câmaras municipais no Ceará. Facções ampliaram influência nas eleições de 2024, com compra de votos e ameaça a candidatos. Dezenas de pessoas foram presas

As eleições municipais de 2024 no Ceará registraram um salto preocupante na atuação de facções criminosas em relação ao pleito de 2020. A presença de grupos organizados cresceu em número de municípios, formas de atuação e grau de influência sobre o processo eleitoral.

Segundo levantamento do O POVO, ao menos 12 cidades cearenses foram alvo de investigações por coação a eleitores, financiamento ilícito de campanhas, extorsões a candidatos e ameaças a adversários políticos.

Essa escalada levou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) a colocar a atuação de faccionados como uma das principais ameaças ao processo democrático, ao lado da disseminação de fake news.

Foto: OPOVODOC Em 2020, á houve registro da atuação do crime organizado nas eleições municipais, mas no pleito de 2024, o cenário foi significativamente mais grave

O alerta foi reforçado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE), que estruturou redes de investigação para rastrear candidaturas suspeitas de envolvimento com o crime organizado.

Em comparação com 2020, quando já havia sinais do problema em cidades como Maranguape, Redenção, Santa Quitéria, Fortaleza e no Sertão Central, o cenário de 2024 foi significativamente mais grave. A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), chegou a citar o Ceará como um dos estados que mais preocupavam a Corte por conta do avanço de facções na política.

Este ano, dois prefeitos foram presos: Braguinha (PSB), de Santa Quitéria, e Luan Dantas (PP), de Potiretama. Ambos negam as acusações e recorrem.

Foto: OPOVODOC Guerra Sem Fim retrata a presença das facções e o impacto na vida da população do Ceará, com destaque para o avanço do crime organizado nos municípios do Interior

Roberto Filho (PSDB), de Iguatu, também teve contra ele decisão pela cassação, que foi revista pelo mesmo juiz nessa segunda-feira, 28.



Ameaças foram registradas em Sobral, onde ocorreu ainda cobrança de "pedágio", na qual candidatos tinham de pagar para fazer campanha em alguns lugares. Situação também observada em Fortaleza. Na Capital, candidatos que não pagaram foram ameaçados e houve até comitê que precisou mudar de endereço. Em Caucaia, vários candidatos foram alvos e houve dezenas de prisões.

Casos emblemáticos de facções envolvidas com política no Ceará em 2024



A atuação da Justiça Eleitoral e dos órgãos de segurança foi intensificada em 2024, com ações coordenadas entre TRE-CE, MPCE/Gaeco, Polícia Civil e Polícia Federal. Diversos processos estão em andamento ou já resultaram em cassações e prisões, mas o avanço das facções sobre o território eleitoral cearense exige mecanismos mais robustos de prevenção, fiscalização e punição.

O histórico recente mostra que, além da violência física, os grupos criminosos vêm se sofisticando politicamente: interferem em campanhas, financiam candidaturas, cooptam servidores públicos e se infiltram em estruturas de poder. A preocupação com as eleições de 2026 já começa agora.

Grupos querem deixar de ser poder paralelo e tomar o poder político

Facções criminosas têm atuação eleitoral há várias eleições, mas se trata de uma presença crescente. Nas eleições municipais de 2024 no Ceará, o impacto foi muito mais direto que dois anos antes, em 2022, aponta Adriano Saraiva, promotor de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

"Se não houver uma reação à altura, (a tendência) é de crescimento. E é o que estamos tentando fazer aqui, reagir para impedir esse crescimento, que é muito perigoso. O Estado, que era paralelo, vai se transformar em um Estado formal, porque eles vão fazer parte da política", explica Saraiva, em depoimento para o documentário Guerra sem Fim: Facção e Política, spin-off da série Guerra Sem Fim, que estreou na segunda-feira, 28 de julho, na plataforma O POVO+.

O caso mais destacado é o do município de Santa Quitéria, distante 223 km de Fortaleza. Lá, o prefeito reeleito, José Braga Barrozo (Braguinha), do PSB, foi preso e cassado por vínculo com facção.

Foto: Reprodução / Documentário Guerra Sem Fim Promotor de justiça Adriano Saraiva

A produção audiovisual conta com depoimentos de autoridades, advogados e jornalistas, que discutem como as organizações criminosas buscam controlar territórios e influenciar eleições em municípios cearenses, com o objetivo de infiltrar-se e formalizar o poder no sistema político.

O documentário narra desde o início da investigação, a partir da denúncia de que um membro da facção Comando Vermelho estaria se deslocando do Rio de Janeiro para o Ceará, em meados de 2024, para a região de Santa Quitéria e Varjota, com a intenção de coagir eleitores de um candidato, tumultuar o pleito.

Na antevéspera da eleição, em outubro, foi feita uma operação da Polícia Federal com busca e apreensão e a prisão deste faccionado. A apreensão mostrou ligação com prefeito que acabara de ser reeleito, Braguinha.

Segundo as investigações, foram detectadas ações por parte da facção criminosa com o intuito de garantir a vitória de Braguinha na eleição. Dentre elas, a entrega, no Rio de Janeiro, de um veículo Eclipse Cross cheio de dinheiro, feita por servidores municipais a um traficante, chefe do CV em diversos municípios da região Norte do Estado.

"Quem manda mesmo tá lá no Rio. Quem manda mesmo é uma pessoa chamada Doze", conta Saraiva. Doze é o apelido de Anastácio Paiva Pereira, 36 anos. Ele é um dos chefes da facção.

Ele teria se envolvido na eleição de Santa Quitéria em troca da promessa de um pagamento de R$ 350 mil. Porém, conforme a investigação, ele não recebeu o dinheiro, que teria sido pago a outro membro da facção. "Ele ficou revoltado", narra o promotor.

O promotor Emanuel Girão Pinto, do Ministério Público do Ceará (MPCE), conta no filme que foi disponibilizado quatro vezes o contingente normal para atuar na eleição de Santa Quitéria, com reforço de juiz, promotor e trabalho conjunto de inteligência dos órgãos públicos.

A defesa nega qualquer envolvimento de Braguinha com o Comando Vermelho. "De plano, eu posso dizer que não há envolvimento delitivo do nosso cliente em relação à facção criminosa. Não, inclusive, nada nos autos que o vincule, seja por ação, seja por omissão, ao resultado finalístico criminal", afirma Valdir Xavier, um dos advogados de defesa.

O também advogado de defesa, Fernandes Neto, no documentário, levanta ainda um questionamento: "Quem garante que algum órgão público, do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, não tenha pessoa de alguma forma ligada, indireta ou diretamente, com facções criminosas hoje?"

