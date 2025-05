O POVO+ 5 anos: prêmios, milhares de reportagens, colunas e a construção de um novo jornalismo

Em um tempo em que as notícias cruzam fronteiras com a velocidade de um clique, contar histórias com profundidade e rigor continua sendo um compromisso que atravessa décadas. Há cinco anos, esse compromisso ganhou um novo endereço digital.

Lançada em 13 de maio de 2020, a plataforma O POVO+ nasceu para integrar a tradição quase centenária do Grupo de Comunicação O POVO com as exigências e possibilidades do jornalismo contemporâneo.

Desde o primeiro dia, O POVO+ reuniu reportagens especiais, séries audiovisuais, colunas de opinião, crônicas, cursos, podcasts, livros e palestras – tudo em um só ambiente. Estreou com cinco grandes reportagens, três séries em vídeo e dezenas de colunistas que ampliaram as vozes e os olhares sobre temas que atravessam política, artes, meio ambiente, tecnologia, economia, comportamento, cultura, entretenimento e esportes.

Cinco anos depois, a plataforma consolidou-se como um espaço de produção de conhecimento e de jornalismo aprofundado. Até 13 de maio de 2025, são:

Neste aniversário, O POVO+ apresenta os números que marcam a trajetória de uma plataforma pensada para quem busca mais do que informação: um jornalismo que interpreta o presente e projeta o futuro. A seguir, os principais dados dessa caminhada.

Reportagens especiais consolidam OP+ como referência em jornalismo premiado

Ao longo desses cinco anos, as reportagens especiais se consolidaram como uma grande força de conteúdo da plataforma, sustentando a proposta de oferecer jornalismo aprofundado e análise qualificada. De 13 de maio de 2020 a 13 de maio de 2025, foram 2.455 reportagens especiais publicadas, com uma média mensal que manteve a evolução de produção elevada e consistente, mesmo diante das oscilações naturais do cenário jornalístico em transformação.

O ano de lançamento, 2020, registrou 448 reportagens especiais, uma média de 37 por mês. Já em 2021, mesmo sob o impacto prolongado da pandemia, foram 410 publicações, consolidando a rotina de entregas com 34 novas reportagens mensais. Em 2022, o volume cresceu: 452 reportagens, média de 38 por mês. No ano seguinte, 2023, a plataforma manteve a estabilidade com 408 reportagens (34 por mês).

Mas foi em 2024 que O POVO+ atingiu seu maior pico: 551 reportagens especiais publicadas, com uma média mensal de 46, um aumento expressivo que refletiu tanto o amadurecimento da equipe quanto o apetite crescente do público por análises aprofundadas em um ano marcado por eleições e transformações tecnológicas. Em 2025, até agora, já foram publicadas 186 reportagens, mantendo uma média superior a 40 por mês.





Reportagens especiais ao longo dos anos

Esse volume não passou despercebido. O reconhecimento veio também na forma de prêmios jornalísticos. Desde 2022, O POVO+ acumula 30 premiações nacionais e regionais, reafirmando o compromisso da plataforma com a excelência. Naquele ano, foram dez prêmios.

Em 2023 e 2024, a marca se repetiu com nove prêmios em cada período. Já em 2025, até abril, dois reconhecimentos foram adicionados ao currículo.

O POVO+ já conquistou 30 premiações jornalísticos

As reportagens que desdobram as complexidades da política, as nuances da cultura, os desafios ambientais, as inovações tecnológicas e as mudanças no comportamento social formam o fio condutor dessa jornada. Mas tem sido o olhar apurado e a curadoria criteriosa que transformam esses dados em histórias que seguem informando, questionando e conectando leitores em todo o Brasil.

Com uma pluralidade de temas – que vai das histórias de empreendedores que unem cultura geek à inclusão social no Ceará; passeando pelos rastros arqueológicos e pré-históricos do Ceará; até chegar às conquistas das populações LGBTQIA+ –, o jornalismo praticado pelo OP+ evidencia busca pela diversidade tanto em causas locais quanto globais.

Abaixo, confirma as reportagens premiadas ao longo dos anos.

Colunas ampliam o alcance e a pluralidade de O POVO+

As colunas também se consolidaram como outro pilar fundamental do O POVO+. Com uma curadoria que combina vozes locais e nacionais, a plataforma oferece um mosaico diverso de análises, opiniões e reflexões que percorrem temas como política, economia, esportes, games, comportamento, ciência e saúde, arte e cultura, gastronomia, tecnologia, memória e ombudsman. Tudo isso para permitir que o leitor transite entre o factual e a análise, entre o urgente e o atemporal.

De 2020 a 2025, foram publicadas 64.120 colunas, um volume que traduz a evolução robusta e a abrangência editorial da plataforma. Em 2020, foram 12.269 conteúdos, com uma média mensal de 1.022. No ano seguinte, 2021, houve um salto para 14.810 colunas (1.234 por mês).

O ritmo se manteve elevado em 2022, com 15.009 publicações e uma média mensal de 1.251 – o maior da série histórica. Em 2023, mesmo com o cenário de reconfiguração das rotinas pós-pandemia, foram 12.610 colunas (1.051 por mês). Já em 2024, a plataforma ajustou o foco editorial, contabilizando 6.803 textos (567 por mês). Até agora em 2025, somam-se 2.619 colunas, mantendo uma média superior a 650 por mês.

Colunas publicadas no O POVO+ ao longo dos anos





Audiovisual amplia narrativas e diversifica formas de informar no O POVO+

Além do texto e da análise, O POVO+ consolidou um acervo robusto de conteúdos audiovisuais, ampliando as formas de narrar e aprofundar histórias. Entre 2020 e 2025, foram disponibilizados 641 conteúdos em vídeo, construindo um catálogo que atravessa temas como política, memória, arte, comportamento e economia.

O volume inaugural, em 2020, já havia registrado 179 produções, com uma média mensal de 15 lançamentos. Em 2021, foram 177 títulos (15 por mês). Em 2022, foram 109 publicações (nove por mês). Já o ano de 2023 somou 77 conteúdos (seis por mês), e em 2024 foram 52 (quatro por mês). Já em 2025, até abril, já são 47 produções, com uma média mensal que alcança as 12 produções.

Entre os títulos disponíveis, destacam-se obras como Nordeste Insurgente, documentário que revisita a Confederação do Equador e as lutas republicanas no Nordeste; Castello, O Ditador e A Colônia, filmes que exploram recortes políticos e históricos marcantes; e Voo 168 – A Tragédia da Aratanha, que reconstitui o maior acidente aéreo do Ceará.







Filmes e séries publicados no O POVO+ ao longo dos anos

