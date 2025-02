Em semana decisiva, Eunice Paiva e Bob Dylan lideram bilheteria do Oscar

Quando as campanhas para o Oscar 2025 estão se aproximando ao fim, os estúdios lançam suas últimas cartadas para atrair o eleitorado da Academia de Artes e Ciências de Hollywood. Esses movimentos estratégicos seguiram até as 22h da última terça-feira, 18, quando foram encerradas as votações que vão decidir os vencedores das 23 categorias.

Na semana anterior a essa data decisiva, Ainda Estou Aqui seguia seu trajeto meteórico nos Estados Unidos não só para chamar atenção dos votantes, mas principalmente do público.

Com bilheteria de US$ 2.288.453 entre 7 e 17 de fevereiro, o brasileiro foi o segundo de maior arrecadação dentre os indicados ao Oscar de Melhor Filme, atrás somente dos US$ 3.343.141 de Um Completo Desconhecido, cinebiografia sobre Bob Dylan com forte apelo popular. O representante do Brasil ficou à frente de O Brutalista, Wicked, Nickel Boys, Conclave e até mesmo de Anora, grande favorito ao principal prêmio da noite.



Mesmo que existam equivalências particulares por conta do tempo que cada filme está em cartaz, a forte atração de Ainda Estou Aqui na sua quarta semana no mercado americano, logo na última de votação para o Oscar, é algo impressionante diante dos seus limites mercadológicos.

Grande parte dessa atenção aconteceu também porque, nesses dias, a distribuidora Sony Classics garantiu que Fernanda Torres estivesse onipresente na mídia.

Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro por Melhor Atriz em Filme de Drama

Ela viralizou nas redes sociais ao encontrar Ariana Grande no Festival de Santa Barbara, apareceu na televisão em dois programas matinais, ganhou destaque no jornal impresso do Los Angeles Times e estampou até a revista The Hollywood Reporter.

A publicação a apresentou um longo ensaio fotográfico e entrevista com uma frase de sua mãe, Fernanda Montenegro, na capa: “Fernanda Torres já venceu”, referindo-se ao impacto da sua trajetória elétrica nos EUA até aquele momento.

Nos portais online, a Variety repercutiu seu interesse em interpretar uma vilã de James Bond, a Vogue apresentou sua “montanha-russa até o Oscar”, a Deadline contou sobre a coincidência da premiação acontecer durante o Carnaval brasileiro e a W Magazine fez uma longa reportagem analisando cada uma das roupas vestidas pela atriz.

A W Magazine destaca os looks de Fernanda no tapete vermelho desde a estreia do filme no Festival de Veneza, em 2024, destacando a sobriedade e elegância do seu estilo para respeitar a trama sóbria da história. Em tom de torcida, The Washington Post publicou uma matéria com o título: “A vencedora de Melhor Atriz pode estar escondida à vista de todos" – tudo isso na mesma semana.

Esse barulho, sem dúvidas, levou o público aos cinemas. Grandes sucessos de bilheteria não têm qualquer influência direta para as escolhas do Oscar – o sci-fi Duna: Parte 2, por exemplo, que arrecadou quase US$ 300 milhões, é o último na lista das apostas para Melhor Filme neste ano.

O sucesso de Ainda Estou Aqui, porém, é “estranho” demais para um filme internacional, falado em português, com duração consideravelmente longa e sobre um tema de aparência tão “regional”.

Walter Salles, porém, observou grande parte dessa razão em entrevista no dia 10 de fevereiro: “Estamos vivendo um momento de extrema fragilidade da democracia em diferentes partes do mundo e acho que isso é em grande parte responsável pelo fato de o público dizer: ‘Bem, não é um filme sobre o passado. É um filme sobre quem somos agora'".

Foto: Reprodução/Um Completo Desconhecido Filme Um Completo Desconhecido é um dos indicados a Melhor Filme no Oscar 2025

Do outro lado, Um Completo Desconhecido também tem certa camada política ao mergulhar nos EUA dos anos 1960, mas em maior parte é um filme pensado para proporcionar diversão e conforto.

O astro Timothée Chalamet está bem na pele de um Bob Dylan amargo e recluso, emprestando seu próprio corpo para tocar e cantar à sua maneira o mestre americano – equação que justifica, diretamente, sua boa recepção pela audiência.

Há um ano, porém, ninguém poderia imaginar que Eunice Paiva se encontraria com Dylan dessa forma, justamente no país que deu aporte financeiro e operacional para o Golpe Militar que marcaria sua vida para sempre.

Assim como abraçou o mea-culpa de Oppenheimer, filme de Christopher Nolan sobre a criação da bomba atômica, que venceu o Oscar de Melhor Filme, o público dos EUA também parece disposto a aceitar que sua tão brilhosa nação faz parte de toda dor e aflição que assistem nos olhos de Fernanda Torres, em cena, quando sua personagem percebe a vida que lhe foi arrancada.

Foto: Divulgação Fernanda Torres foi indicada ao Oscar por sua interpretação de Eunice Paiva no filme ‘Ainda Estou Aqui’

Ainda Estou Aqui segue em cartaz nos cinemas da América do Norte (EUA, Canadá e México), América Central (República Dominicana), América do Sul (Brasil, Chile, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina, Peru, Uruguai e Equador), Oceania (Australia) e Europa (Inglaterra, Irlanda, Romênia, Itália, Eslováquia, Portugal e França). Até o fim de fevereiro, chegará também na Polônia e na Turquia.

No 97º Oscar, concorre aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional. A cerimônia acontece no dia 2 de março.