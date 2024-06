Preço Comparado: Tomate, cebola e alho lideram alta de preços no 1º semestre, em Fortaleza; veja lista

Para se ter ideia, o quilo do tomate, que sofreu uma variação 88,8% no primeiro semestre, é comercializado com um valor médio de R$ 10,48 em junho. O fruto estava a R$ 5,55 em janeiro (preço médio, entre ofertas)

Em um cenário de endividamento e inflação dos alimentos em alta, a busca pelo menor valor na hora das compras pode ser uma alternativa para economizar nas contas de casa.



Para facilitar este processo, o projeto Preço Comparado, em parceria com o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), analisa os produtos que ficaram mais caros no primeiro semestre deste ano, nos supermercados de Fortaleza.

Eneylândia Rabelo, presidente do Procon Fortaleza, avalia que as maiores variações de preços alcançam produtos que têm alta sazonalidade e que são impactados por mudanças climáticas. "Frutas e verduras são itens que sofrem variações de preços constantes, devido a diversos fatores como transporte, armazenamento, abundância de chuvas ou secas prolongadas".

Foto: FERNANDA BARROS TOMATE puxa maior variação do preço médio do 1º semestre, em Fortaleza

A Presidente explica que, mesmo diante de fatores externos que possam interferir nos preços de alimentos e produtos, é preciso justificar a alta de preços. "O Código de Defesa do Consumidor proíbe elevação de preços sem justa causa. Desse modo, o consumidor que encontrar alta variação pode denunciar a prática abusiva aos órgãos de proteção e defesa dos seus direitos", explica.

Eneylândia também orienta que a melhor ferramenta para economizar continua sendo a pesquisa. Como dica, a presidente do Procon Fortaleza diz que aplicativos de compras de supermercados podem ser aliados na busca de descontos, assim como optar por dias de promoção de produtos. "Os supermercados fazem dias de promoções da carne, de frutas e de legumes. Nesses períodos é possível encontrar preços menores que os praticados habitualmente".

A pesquisa completa do Procon traz 100 produtos em cada um de 36 estabelecimentos na Cidade.

E O POVO compara as variações de preços para um mesmo item no levantamento de 3 a 13 junho, mas com o recorte dos 13 principais supermercados da Capital e 20 mercadorias.

Veja o destaque, por produto, para os supermercados mais caros e mais baratos em Fortaleza

Liderando a lista, o quilo do tomate, que sofreu uma variação 88,8% no primeiro semestre, sendo comercializado a uma média de R$ 10,48 em junho.

Para se ter ideia, o fruto estava R$ 5,55 em janeiro (na média, entre ofertas). Mas o maior preço médio do produto foi registrado em maio (R$ 12,26).

Porém, em junho, o item pode ser encontrado com valores que variam entre R$ 6,49, no Carnaúba Supermercados (Jangurussu) e no Nidobox Supermercado (Passaré), a R$ 13,99, no Frangolândia Supermercados (Varjota).

Compare os preços nos supermercados por produto ou categoria

A cebola pêra é outro produto que ficou bem mais caro em junho, se comparado com janeiro deste ano.

A alta foi de 58,1%, o que fez com que o preço médio chegasse a R$ 10,83. O maior valor encontrado foi na Praia de Iracema, no Guará Supermercado, a R$ 14,99. Em paralelo, o menor foi de R$ 7,49, no Centerbox Supermercados, no Jangurussu.

Compare os produtos que mais subiram de preço entre janeiro e junho, em Fortaleza



Seguindo a lista dos itens que mais variaram no período analisado, o quilo do alho a granel sofreu uma elevação no preço médio de 49%.

No sexto mês, a etiqueta mais cara foi registrada no Super Mercadinhos São Luiz da Aldeota, a R$ 50,75. Já o menor foi de R$ 32,99, no Centerbox Supermercados, na unidade do bairro do Jangurussu.

Preço Comparado: Produtos que sofreram as menores variações no 1º semestre de 2024

Quando se olham para os 100 produtos e 36 supermercados pesquisados pelo Procon Fortaleza, o produto que sofreu a menor variação no preço médio entre os seis primeiros meses de 2024 foi o quilo do maracujá, com queda de 24%.

Em junho, o maior valor foi de R$ 16,49, encontrado no Guará Supermercado, da Praia de Iracema. Já o mais barato foi R$ 6,59, no Supermercado São Francisco, na Granja Portugal.

Escolha um produto e compare os preços por supermercado entre janeiro e junho

No mesmo grupo dos itens que sofreram a menor variação do primeiro semestre, o quilo da tangerina morgote teve uma queda no preço médio de 18%.

Outra análise que pode ser vista pela pesquisa do Procon Fortaleza é que, entre março e abril, 67 produtos ficaram mais caros e 27 mais baratos. Outros registraram variação nula (ou não foram encontrados em um dos meses analisados) ou não registraram variação.



Produtos que ficaram proporcionalmente mais baratos entre janeiro e junho

Em junho, o maior valor registrado foi de R$ 13,99, também no Guará Supermercados, localizado na Praia de Iracema, enquanto o menor foi encontrado no Jangurussu, no Carnaúba Supermercados.

Quem manteve a mesma queda foi o quilo da goiaba. No sexto mês do ano, o Guará Supermercado, na unidade da Praia de Iracema, registrou a mais alta precificação, de R$ 9,99, enquanto a menor foi de R$ 3,79, no Araripe, no bairro Bom Jardim.

Evolução dos preços (mínimo, médio e máximo), por produto, entre janeiro e junho

Mas na análise dos 13 supermercados que o Preço Comparado seleciona, a unidade do Pão de Açúcar, localizada na Aldeota, foi o estabelecimento com a maior quantidade de produtos que atingiram as etiquetas máximas em junho.

Foram seis no pico de preços dentre os 20 itens avaliados: batata doce - 1 Kg (R$ 7,39); molho de tomate tradicional - Fugini 300 g (R$ 2,99); cebolinha - molho 1 unidade (R$ 3,09); coentro - molho 1 unidade (R$ 3,09); banana - prata 1 Kg (R$ 7,89); e leite sachê - Itambé integral 200 g (R$ 8,99).

Escolha um produto e compare o preço em até 5 supermercados ao mesmo tempo

Em seguida veio o Guará Supermercado (Praia de Iracema), com cinco itens no pico de valores praticados entre as empresas do recorte: cebola pêra - 1 Kg (R$ 14,99); beterraba - 1 Kg (R$ 14,99); café em pó - Santa Clara 250 g (R$ 12,29); manga tommy - 1 Kg (R$ 12,49); e azeite de oliva extra virgem - Andorinha Tradicional 500 ml (R$ 55,99).

Já o Cometa Supermercados, na Cidade dos Funcionários, e o Super do Povo Supermercados, no Henrique Jorge, foram os estabelecimentos com o maior número de itens que atingiram os patamares mais em conta.

Foram quatro mercadorias que apresentaram os menores preços, dentre a lista do Preço Comparado, que, vale destacar, já é dos itens que mais subiram de valor no primeiro semestre de 2024. (Com Alexandre Cajazeira/Cientista de Dados)

Navegue pelo mapa e veja a lista de produtos por supermercados

