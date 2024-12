Preço Comparado: 65% dos produtos encareceram nos supermercados de Fortaleza em 2024

Ao longo de 2024, o custo de produtos em supermercados aumentou para as famílias de Fortaleza. Um levantamento realizado pelo Preço Comparado, iniciativa do O POVO em parceria com o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), revelou variações de preços na Capital.

A pesquisa comparou os valores de, aproximadamente, 100 produtos em mais de 30 estabelecimentos da Cidade, onde cerca de 64 insumos ficaram mais caros (65%) na comparação do início para o final do ano, isto é, de janeiro a dezembro. Destes, mais da metade foi do segmento de alimentos e bebidas – 43.

Dos produtos em alta, 39 eram comestíveis, como carnes, frutas, grãos e laticínios. Outros quatro eram bebidas, incluindo refrigerantes e água. Nove estavam enquadrados como itens de higiene pessoal, a exemplo de sabonetes, cremes e desodorantes. Os demais eram itens de limpeza doméstica e para animais de estimação.

A inflação acumulada em Fortaleza – que chegou a 4,24% até novembro de 2024, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – é um dos fatores para o aumento dos preços. O segmento de alimentos e bebidas teve destaque, com alta de 5,99% no período, contribuindo para a pressão no bolso dos consumidores.

Para a presidente do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, o excesso de chuva ou a escassez de água também podem influenciar os preços, especialmente de frutas e verduras, bem como questões voltadas ao transporte e ao armazenamento. "O que não pode é um mesmo estabelecimento subir o preço de um item sem justificativa."

O quilograma (kg) do abacate foi o que mais subiu neste ano, avançando 214,2%. O preço médio do fruto saiu de R$ 5,63 em janeiro para R$ 17,69 em dezembro. O valor mais barato no último mês do ano foi visto no Supermercado São Francisco – na Granja Lisboa –, a R$ 12,59; e o mais caro, no Supermercado Brasileiro – no Rodolfo Teófilo –, a R$ 26,99.

Em seguida, o pacote com 30 unidades do tapete higiênico para cães da marca Mega Seco teve uma alta de preços de 166,5%. O valor médio era de R$ 29,98 no primeiro mês de 2024 e foi para R$ 79,90 no último mês, em que o Mercado Extra – no Bairro de Fátima – foi o único a registrar o produto. A pesquisa ocorreu nos dias 6 a 17 de dezembro.

A especialista do Procon Fortaleza ressaltou, neste sentido, a importância da educação para o consumo. A ideia é, assim, estimular o hábito de pesquisar e conseguir descontos. "Parece pouco, mas isso interfere nos preços praticados, pois o fornecedor não quer ver seus produtos encalhados em prateleiras ou depósitos."

A diferença de valores nos supermercados é influenciada pela localização, infraestrutura e o próprio conforto do espaço, segundo Eneylândia. "Isso se diferencia em cada supermercado, possibilitando que preços diferentes sejam praticados", explicou.

Foto: FERNANDA BARROS Valor dos produtos em supermercados é analisado pelo projeto Preço Comparado. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

"É preciso avaliar se realmente compensa realizar deslocamento para um ou outro estabelecimento. Os custos com combustíveis e passagens também devem ser acrescidos na conta mensal da compra de alimentos e produtos", acrescentou, lembrando que os supermercados fazem dias de promoções.



Do lado de baixo da tabela, o que menos subiu de preço foi o Leite Ninho Fases 1 - Nestlé 400 g, com uma leve alta de 0,2% ao longo do ano. O preço médio em dezembro foi de R$ 29,21. O valor mais baixo registrado foi de R$ 22,69 no Hipermarket Supermercado – no Mondubim –; e o mais alto, R$ 29,99, no Ismael Supermercados – no Jangurussu.

A ração para gatos no sabor carne com delicrocs, da marca Whiskas Premium, de 1 kg, também teve uma pequena variação de 0,7% no preço em 2024, com o valor médio em dezembro de R$ 22,60. O preço mais acessível foi no Super Cordeiro – no Coité –, R$ 18,90, enquanto o mais alto foi no Hipermarket Supermercado, a R$ 29,99.

A presidente do Procon Fortaleza destacou, ainda, que os consumidores devem ficar atentos para eventuais práticas abusivas nos preços. O órgão recebe denúncias pelo site www.fortaleza.ce.gov.br, no campo defesa do consumidor, ou pela central de atendimento, no telefone 151.



