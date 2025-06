Maracanaú: no 20º ano do ciclo, meta é reduzir a pobreza no 2º maior PIB do Ceará

Roberto Pessoa (União Brasil) está no quarto mandato como prefeito de Maracanaú, município na Região Metropolitana de Fortaleza, a 25 quilômetros da Capital. Ele governou por dois mandatos consecutivos (2005-2012) e, em 2024, foi reeleito pela segunda vez, estando no cargo desde 1º de janeiro de 2021.

Entre um momento e outro, houve dois mandatos do aliado Firmo Camurça, que foi vice de Pessoa nas duas primeiras gestões. Em 2025, o ciclo político completou 20 anos. É o mais longo domínio de um grupo político entre os dez maiores municípios cearenses.

Maracanaú tem 234.509 habitantes, segundo o IBGE 2022

O mandato atual chega à marca dos primeiros seis meses e Roberto aponta ter, dessa vez, uma meta diferente das gestões anteriores que, segundo ele, foram mais focadas em infraestrutura.

"Isso aqui é o quarto início do quarto mandato. O que nós fizemos muito foi a infraestrutura, avenidas, ruas, asfalto, praças, não é? E também na educação e na saúde. Focamos muito nisso", disse ao O POVO.

Foto: Reprodução Instagram Prefeitura Maracanaú Vista aérea do município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza

A meta agora é a redução da pobreza no município, garante Pessoa. Maracanaú tem hoje 34 mil famílias no Cadastro Único O Cadastro Único é o principal instrumento do Estado brasileiro para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, do Pé-de-Meia, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do Auxílio Gás, do Programa Minha Casa Minha Vida, entre outros. Além disso, ele também serve como critério para a seleção de beneficiários de programas oferecidos pelos governos estaduais e municipais. , número que surpreendeu até o próprio prefeito.

"Então, eu disse: 'Chama meus secretários, vamos mudar isso'. Então a nossa meta é reduzir para 17 mil famílias em 4 anos. É muito desafio, mas estou contando com o Governo do Estado, com o Governo Federal. Maracanaú vai ser uma cidade-polo experimental para fazer essa mudança de marcador, no Ceará e no Brasil", prevê.

Maracanaú é o segundo maior PIB do Ceará, atrás apenas de Fortaleza.

Foto: Reprodução/Instagram Roberto Pessoa O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União)

Base do governo, base eleitoral

Apesar de o União Brasil ser sigla de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT), Roberto Pessoa e o grupo político se aproximaram do Governo do Estado, recebendo o apoio do Partido dos Trabalhadores durante a campanha, o que culminou em tornar aliados até líderes históricos de oposição no Município. Foi um reencontro, já que, nos primeiros mandatos, o PT apoiava Pessoa.

Mas Roberto Pessoa também tem bom trânsito na oposição, em particular com o presidente do União Brasil, Capitão Wagner. Entre 2023 e 2024, o ex-deputado federal foi secretário da Saúde do Município, cargo hoje ocupado pela irmã do Capitão, Vanderlange de Sousa Gomes.



Apesar de a oposição estar hoje diminuta em Maracanaú, Roberto ressalta a importância de ter adversários políticos fiscalizando a gestão. "Eu prefiro ter oposição, porque com oposição você erra menos e, errando menos, você acerta mais. É mais democracia", explica.

Leia mais Exclusiva: Ministério do Turismo anuncia R$ 1,8 milhão no São João de Maracanaú e 110 obras no Ceará

Maracanaú recebe autorização do MEC para ter primeiro curso de Medicina

Roberto Pessoa destaca a saúde de Maracanaú como a "menos ruim" do Ceará Sobre o assunto Exclusiva: Ministério do Turismo anuncia R$ 1,8 milhão no São João de Maracanaú e 110 obras no Ceará

Maracanaú recebe autorização do MEC para ter primeiro curso de Medicina

Roberto Pessoa destaca a saúde de Maracanaú como a "menos ruim" do Ceará

Social e educação

Maracanaú está ganhando a primeira universidade municipal do Ceará, além de recentemente ter recebido autorização para receber o primeiro curso de medicina do Município.

Roberto acredita que, com investimento no social, será possível avançar ainda mais também na educação. Para o prefeito, nesse quesito, Maracanaú é referência no Estado.

"A educação do Município é a melhor do Ceará. Sobral, com permissão de Sobral, nós estamos com o índice melhor do que de Sobral. Com todo respeito, repito".

Foto: Divulgação/Prefeitura de Maracanaú Sede da Prefeitura de Maracanaú

Saúde "menos ruim do Ceará"

Recentemente, Roberto Pessoa afirmou que a saúde do Município é a “menos ruim do Ceará”. A fala, segundo o próprio, reflete o fato de não estar satisfeito com os resultados obtidos.

"Como eu disse que é menos ruim, naturalmente é melhor. Só que é a melhor que não me agrada, não é? Então, vou focar também nesta questão", afirmou, antes de listar algumas ações que pretende implantar daqui para frente.

Foto: MAURI MELO Vacinação nos postos de saúde

Segundo o prefeito, será ampliado o número de UTIs no hospital municipal, assim como de leitos em geral. Outra questão que aponta como importante é a atenção às pessoas dentro do espectro autista. "Nós temos muitos autistas aqui no Maracanaú e nós já temos 450 cuidadores. Escola particular não tem nenhum", explica.

Roberto destaca, ainda na saúde, o fato de o município ter uma unidade hospitalar com atendimento odontológico 24 horas. "Tu imaginou uma dor de dente à 1 hora da manhã? Não tem para onde ir, não é? Em Maracanaú, tem para onde ir. É na UPA de Pajuçara", diz, orgulhoso.

Violência urbana

Não diferentemente da maioria das cidades brasileiras, do Ceará, Maracanaú sofre com a violência urbana. Roberto Pessoa destaca o trabalho da Guarda Municipal, que atua para conservar o patrimônio público da cidade.

"Veja bem, a Guarda Municipal tem de ser guarda patrimonial, para tomar conta do patrimônio do Município, que é depredado muitas vezes, não é? Inclusive, nas escolas, para dar segurança aos alunos também. Aí sim", defende.









O chefe do Executivo municipal explica que estão sendo instaladas 360 câmeras de monitoramento, que ajudarão na fiscalização e poderão fazer um trabalho informativo para os órgãos competentes de combate à violência.

"Eu vou informar quem pode resolver, que é Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Bombeiros, ambulância. Informar em tempo real, com imagem nítida e de primeiro mundo. Isso é um grande benefício que o município faz pela segurança pública. Informação com imagem do fato, na hora", explica.

Maracanaú cultural

A cada ano, cresce em tamanho e repercussão o São João de Maracanaú, que já recebe investimentos até do Governo Federal e se consolida como uma das maiores festividades juninas do país.

Segundo o prefeito, o evento tem destaque também do ponto de vista do empreendedorismo, gerando mais de 3 mil empregos diretos no município.

Roberto Pessoa destaca a importância dos megashows realizados no evento - esse ano (2025), por exemplo, o São João de Maracanaú recebe nomes de repercussão nacional, como Wesley Safadão e Ivette Sangalo.

Foto: Fransuilson Alves / Ascom Prefeitura de Maracanaú São João de Maracanaú

“Isso não é novidade, tem em qualquer lugar do Brasil. Mas, o megashow junto com a cultura, com o ambiente 80 mil m² de área, que é o nosso. E mais, nunca teve um incidente no São João nesses 20 anos de edição. Então são muitas vantagens, cada vez melhora mais”, vibra.

Pessoa destaca ainda a valorização da cultura junina. "A cultura é fantástica. Qualquer pessoa que vier do exterior, e do Brasil, que vem aqui, sai de boca aberta pela magnitude da decoração, não é? E também da cultura. São 360 quadrilhas juninas. Toda hora, até 5 horas da manhã, tem quadrilha junina", relembra.

Foto: Reprodução / Instagram @sjmaracanau Em Maracanaú, o São João virou um festejo de repercussão para além do Ceará

Por fim, Roberto Pessoa diz que o evento enche de orgulho a população maracanauense. "Eu fiquei impressionado com um fator que eu não tinha imaginado, que foi a autoestima do povo de Maracanaú. O que acontece? O cara mora em Maracanaú e um amigo mora em Fortaleza, ou no Crato, ou no Juazeiro, que diz: 'Menina, a tua cidade está muito bonita'. Isso levanta a autoestima do povo. Esse é um fator que eu não tinha ainda percebido, entendeu?", finaliza.

Sem planejamento e sem preparo



Um dos adversários de Roberto Pessoa nas últimas eleições municipais, em 2024, o deputado estadual Lucinildo Frota (PDT) faz críticas contundentes à gestão, destacando o que chama de falta de planejamento e despreparo em diversas áreas.

"Nesses seis primeiros meses da gestão do atual prefeito Pessoa, é um governo que continua sem planejamento, sem cuidado com a população e que continua cometendo os mesmos erros do passado", lamenta.

Foto: José Leomar/Alece Lucinildo Frota, deputado estadual do PDT, a caminho do PL

O parlamentar aponta escassez de médicos e infraestrutura inadequada no hospital geral, além de obras públicas mal executadas, que necessitam de reparos em curto prazo.

"O que a gente vê esse ano? Obras entregues ou que sequer foram inauguradas, cheias de buracos, rachaduras e crateras. É a falta de planejamento, falta de fiscalização e, por conta disso, acontece falha na execução, gera transtorno para quem passa por lá todos os dias", destaca, informando ter feito denúncia ao Ministério Público de que a Prefeitura estaria reformando obras, mesmo tendo elas cinco anos de garantia.

Para Lucinildo, os problemas ocorrem por haver inversão de prioridades, com muito zelo com as festas juninas do Município, mas o mesmo cuidado não ocorrendo com as outras áreas da administração pública.

"Não sou contra o evento do São João, mas é impressionante como há todo o cuidado com a festa, que se diz a maior do planeta, mas não se vê esse mesmo zelo com a saúde, com a educação e com a infraestrutura da cidade. Se tivesse o mesmo compromisso com essas áreas, Maracanaú já estaria em outro nível, entendeu?", compara.

Foto: Joao Filho Tavares Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú pela quarta vez

Por fim, Frota lembra que foram elevados recentemente os valores cobrados de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no município, algo que definiu como “um crime contra a população”.

"Apesar de não ser ilegal, é imoral o aumento que ele deu ao IPTU. A população sente no bolso um aumento de três vezes, quatro vezes, chegando até cinco vezes o valor do IPTU do ano passado", reclama.

O deputado cita a justificativa apresentada pela Prefeitura, de que estaria apenas atualizando o valor venal dos imóveis, que há muitos anos não era atualizado, mas questiona:

"Por que não fez isso gradativamente? Deu uma pancada na população. Há casos de pessoas que estavam pagando R$ 200 e estão pagando mais de R$ 1 mil. Ou seja, foi um choque que a população está sentindo até hoje (...) a gestão precisa mudar o foco, precisa cuidar das pessoas, investir no que realmente importa", finaliza.