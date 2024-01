Além da diva: Beyoncé pelas lentes da maternidade e da fé

Beyoncé Knowles-Carter domina o mundo pop desde os anos 90. Conhecida como Queen Bey (uma brincadeira com o termo em inglês para abelha-rainha), a cantora acumula prêmios, recordes e dólares. Mas além da faceta de diva, Beyoncé tem sido clara no que realmente a motiva e a inspira: a maternidade

Para muitos, Beyoncé Knowles-Carter é um fenômeno divino. A presença da cantora estadunidense é capaz de transformar um dia cotidiano em evento histórico; Salvador que o diga. Desde os 15 anos no mundo pop-star, a influência cultural de Queen Bey já ultrapassa o tempo. O nome da artista deixou de ser apenas um marco dos anos 2000, seja ao lado das Destiny's Child, seja em carreira solo — hoje, Beyoncé é sinônimo de sucesso, excelência e poder.

Foto: Reprodução/Instagram @beyonce Beyoncé fez uma aparição surpresa em Salvador (BA) para o lançamento do filme Renaissance: A Film by Beyoncé

Colecionadora de condecorações, ela é simplesmente a artista mais premiada do Grammy Awards, com 32 troféus. Ela bateu o recorde em 2023, ao ter o álbum Renaissance como vencedor na categoria Melhor Álbum de Dance/Eletrônica, o single Break My Soul como Melhor Gravação Dance e as faixas Cuff It e Plastic Off The Sofa como a Melhor Música R&B do Ano e a Melhor Performance Tradicional de R&B, respectivamente.

Mesmo antes de sair com os quatro megafones de ouro nos braços, Beyoncé já carregava o título de artista mais indicada na história do Grammy, com 88 indicações.

Características da música de Beyoncé

Os dados são do Spotify, em escala de 0 a 1. Na parte inferior do recurso, você tem acesso às definições das características e como elas são analisadas

Para alcançar marcos do tipo, é preciso ser uma perfeccionista à frente da produção: “Eu escolho investir meu tempo e energia apenas em projetos pelos quais sou apaixonada. Depois de me comprometer, eu dou tudo de mim”, afirmou à Vogue em novembro de 2020.

“É preciso muita paciência para trabalhar comigo. Meu processo é tedioso. Eu reviso cada segundo da filmagem várias vezes, conhecendo-a de trás para frente. Eu encontro cada pedaço de magia e então a desconstruo. Continuo construindo mais camadas e repito esse processo de edição por meses. Não vou desistir até o produto inegavelmente atingir todo o seu potencial.”

Para quem já conquistou tanto, o que significa sucesso? Em 2019, à revista Elle, Beyoncé respondeu sobre uma possível frustração ao não vencer prêmios: “Eu comecei a buscar um significado mais profundo quando a vida começou a me ensinar lições que eu não sabia que precisava. O sucesso parece diferente para mim agora”, disse a cantora.



Segundo ela, “a dor e a perda são na verdade uma dádiva”, referindo-se principalmente aos abortos espontâneos que sofreu antes do nascimento da filha Blue Ivy. “Ter abortos espontâneos me ensinou que eu precisava me maternar antes de poder ser mãe de outra pessoa. Depois tive Blue, e a busca pelo meu propósito tornou-se muito mais profunda. Morri e renasci em meu relacionamento, e a busca por mim mesma ficou ainda mais forte. É difícil para mim voltar atrás.”