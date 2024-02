Matuê e o reecontro com Fortaleza após uma volta ao mundo

Matheus Brasileiro Aguiar inventa e reinventa a cena do rap/trap no Brasil. Com mais de 10 milhões de seguidores só no Instagram, Matuê consegue lançar cantores e quebrar recordes, sem esquecer que é cearense

Matheus Brasileiro Aguiar, Matuê ou só Tuê é o nome do trapper mais ouvido do Brasil. Na infância, Tuê era um menino “rueiro”. Descia a calçada de skate, ouvia um som ‘daora’ e ficava ali - prensado nessa brisa. Mas acontece que ele não era “rueiro” em qualquer avenida, mas nas ruas de Fortaleza, capital do Ceará.

O artista e diretor criativo da 30PRAUM se reinventa e inventa a cena trap no Brasil. Nesse cenário, a pesquisadora de Rap, Nerie Bento, comenta que Matuê é um artista de projeção. Ele consegue popularizar o gênero musical rap/trap, mas não foca na cultura hip hop - que é preta e periférica.

Pelas ruas da capital, imagine uma batida densa, coloque por cima letras hedonistas sobre o que vê. Foi assim que Matheus conquistou o seu título. Apesar de ter 10 milhões de seguidores no Instagram, a cena ainda é undergrond Cultura que foge dos padrões comerciais, que está fora da mídia .

Matuê é um rapper, cantor, compositor e guitarrista brasileiro

O cantor se destacou nacionalmente em 2016, com a faixa “RBN”. No mesmo ano, o trapper e a empresária Clara Mendes criaram a produtora 30PRAUM, a fim de administrar a carreira do artista e abrir espaço para o trap em solo cearense.

O seu primeiro álbum, "Máquina do Tempo" (2020), quebrou o recorde semanal de execução no Spotify, o que lhe rendeu uma placa de ouro pelos mais de 20 milhões de streams em 1 mês.



Em 2023, Matuê foi indicado ao MTV EMA na categoria “Melhor Artista Brasileiro”. O artista foi o único rapper brasileiro nas indicações.



Hoje, Matuê reinventa a cena musical, mescla ritmos como reggae e trap e consegue, ainda, lançar outros sucessos como WIU e Teto. A empresa do trapper, 30PRAUM, também é responsável por criar o “Plantão Festival”, primeiro festival de rap realizado no Ceará.



Mas tudo isso demorou algumas viagens para fora — onde recebeu o apelido Matuê — e uns ‘trampo’. Ou seja, para entender, você precisa dechavar Desfazer ou triturar algum tipo de fumo que esteja prensado essa história.

Núbia Brasileiro, a avó, e o primeiro violão

A primeira referência de Matuê é Núbia Brasileiro, a avó e matriarca da família, a qual lhe presenteou com seu primeiro violão. “Minha mãe era muito nova e minha avó me criou”, afirmou o cantor ao programa Entrevista com Bial. Matheus nasceu em 1993, sua mãe tinha pouco mais de 20 anos.

Núbia era professora de arte, poeta, escritora e ensinou as ‘paradas’ para Matheus. Em apresentação no The Town "Festival de música idealizado pelo mesmo criador do Rock in Rio, Roberto Medina. O evento acontece em São Paulo

" , Matuê — com uso de IA — trouxe imagem e voz de sua mentora ao Autódromo de Interlagos.

A arte de Matuê foi acendida por sua avó, que mais do que ensinar música, ensinou como o garoto do 085 deveria ter orgulho de ser quem é — Fortalezense.

Matuê nasceu em Fortaleza e com 8 anos foi para San Leandro alguns minutos de Oakland na Califórnia, Estados Unidos. “Quando aprendi ‘fuck you”, era ‘fuck you" para todo mundo”, afirmou o trapper para o podcast Podpah. Quando começou a ‘majar’ da língua, ele ‘desenrolava’ o resto, relata. Na adolescência, Matheus começou a se interessar pelo mundo do rap.

Nessa época surgiu o trap nos Estados Unidos, em Atlanta, estado da Geórgia. Trap — que significa armadilha em inglês — é fruto de uma cena violenta, de quando o tráfico explodia pela região.

A principal característica sonora é a atmosfera densa do beat eletrônico, a bateria 808, as linhas melódicas psicodélicas possíveis com o autotune "Criador de áudio que usa uma matriz sonora para corrigir os desempenhos no vocal e instrumental" . O que antes funcionava como aperfeiçoamento de um vocal, se tornou elemento estético de sonoridade.



Em entrevista no Conversa com Bial, da TV Globo, o traper afirma que “com o autotune conseguimos desenhar algumas melodias, que dão a sensação de elevação”.

Antes de começar a produzir, Matheus viu a oportunidade de investir na carreira com o dinheiro que ganhava como professor de inglês, “me abriu muitas portas e me possibilitou a dar iniciativa na minha caminhada musical”, contou ele ao jornal Correio Braziliense.

Apesar de ter conhecido o trap na América do Norte, ele afirma que o ritmo que faz é abrasileirado. “Fortal City é uma mistura; Da Oeste pra Zona Sul; É o terror do Pirambu”, letra de "É sal", faixa 6 do álbum "Máquina do Tempo" (2020). Essa é uma das músicas que o artista cita a cidade natal.

Você percebeu que ele ainda não é Matuê, mas Matheus? Pois é, esse nome surgiu na França.

Com 21 anos, Mateus vendeu o próprio carro e comprou passagens para França, sem dinheiro, mas - ainda assim - na França.

Em uma garagem, dormindo em um sofá, ele viu a oportunidade de criar. Não tinha dinheiro, nem as possibilidades apareciam. Ou seja, para se manter, ele precisou recorrer aos amigos que havia feito.

Acontece que “os moleques faziam o corre Vender ou comprar drogas da ganja”, como ele revelou ao Podpah, e ele “virou correria (entregador) dos cara também”. Matuê vendia maconha só para universitários, “só para fazer ponta”. E eles coroaram o Matheus de Matuê.

Esses novos amigos descobriram que Matuê tocava, deram-lhe um violão e o incentivaram a tocar novamente. De maneira caseira, com um microfone qualquer e o violão, fez um som que chamou de ‘Tropical Island Honey’:



