Por que o Fortaleza pagou até multa para ter Sérgio Papellin de volta

Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC Executivo de futebol Sérgio Papellin em treino do Fortaleza no CT do Dragão, em Goiânia

A sexta-feira, 30, marcou o fim de uma indefinição que durava quase dois meses no Pici e um retorno após 554 dias: Sérgio Papellin deixou o Clube do Remo-PA para retornar ao Fortaleza como diretor de futebol. A coluna apurou os motivos que fizeram o Tricolor bancar até a multa rescisória para tê-lo de volta no departamento.

No início da semana, depois da derrota para o Cruzeiro e ainda com rescaldo da eliminação da Copa do Brasil, o comando da SAF do Leão definiu que era necessário fazer mudanças, prometidas pelo CEO Marcelo Paz em vídeo. Além da reformulação no elenco, preencher a lacuna no principal setor do clube era urgente. E Papellin despontou como principal opção.

Desde o primeiro contato, o dirigente se mostrou disposto a deixar Belém (PA) e retornar a Fortaleza, caminho inverso ao que fizera em novembro de 2023. Havia, porém, uma multa rescisória pouco inferior a R$ 1 milhão e a resistência do Remo a serem contornadas. O Tricolor aceitou desembolsar o montante pela quebra do contrato, e Sérgio Papellin deixou claro à cúpula azulina que queria se transferir. E assim foi feito.

A vontade do diretor de futebol de retornar ao Pici foi mais um fator visto como positivo pelo Fortaleza na negociação. O perfil agregador, o vasto relacionamento no mercado e o entrosamento com o atual departamento de futebol são vistos como trunfos para este momento de instabilidade, além da noção da realidade do clube, o que será um facilitador nas janelas de transferências do meio do ano.

Nesta nova configuração, Papellin contará com a contribuição mais ativa do assessor executivo de futebol Marcelo Boeck em algumas funções no dia a dia e no mercado da bola — os dois já trabalharam juntos em 2023.

Na quarta passagem pelo Leão (trabalhou entre 2004 e 2007; 2009 e 2010; e 2017 a 2023), Sérgio Papellin receberá o mesmo salário que ganhava no Remo. O Tricolor não divulgou o tempo de contrato, mas o vínculo deverá ter duração até o fim de 2027.