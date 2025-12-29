Coordenador do Esportes O POVO. Jornalista curioso sobre os bastidores do mundo da bola e apaixonado pelo jogo nas quatro linhas
Dois dias após o anúncio da saída, Marcelo Paz, ex-CEO da SAF do Fortaleza, esteve na sede do clube nesta segunda-feira, 29, e se despediu de funcionários e jogadores, apurou a coluna. O dirigente cearense assumirá o cargo de executivo de futebol do Corinthians.
Com o início da pré-temporada e o encontro do Conselho Deliberativo para votação do orçamento marcadas para esta segunda, o dia foi de reuniões no Centro de Excelência Alcides Santos, envolvendo tanto Conselho de Administração da SAF e diretoria executiva da associação quanto departamento de futebol e comissão técnica.
Com semblante emocionado, após 11 anos quase ininterruptos no clube, como diretor de futebol, vice-presidente, presidente e CEO, Marcelo Paz se despediu dos dirigentes, dos funcionários do clube e dos jogadores, além dos membros da comissão técnica - ainda sem Thiago Carpini, que se apresentará no próximo sábado, 3.
Apesar de o contrato estabelecer a obrigação de um processo de transição, em caso de saída do CEO, Paz não cumprirá o rito, já deixou o Fortaleza e se apresentará ao Corinthians nos próximos dias. O vínculo, vale lembrar, também não tinha multa rescisória em razão do rebaixamento do Leão no Brasileirão.
Paz comunicou a saída do clube do Pici no último sábado, 27, e já foi anunciado pelo Timão no mesmo dia, contrato até o fim de 2026. O Tricolor, no domingo, 28, comunicou a contratação de Pedro Martins como novo CEO da SAF.
