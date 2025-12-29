Patrocinador master do Fortaleza rescinde contrato após queda para Série B

Coordenador do Esportes O POVO. Jornalista curioso sobre os bastidores do mundo da bola e apaixonado pelo jogo nas quatro linhas
A parceria entre Fortaleza e Cassino chegou ao fim. A coluna apurou que após o rebaixamento do Tricolor para a Série B do Campeonato Brasileiro, a bet acionou a cláusula contratual que permitia a saída antecipada e encerrou o vínculo de patrocínio master, que teria duração até o fim de 2026.
O valor global do acordo era de R$ 60 milhões em dois anos, sendo R$ 30 milhões por temporada, divididos entre R$ 27 milhões fixos e R$ 3 milhões variáveis, de acordo com metas. Foi o maior patrocínio da história do clube.
O contrato previa a possibilidade de o contrato se rescindido em caso de queda do Leão na competição nacional. Nos últimos dias, a casa de apostas sinalizou que seguiria este caminho, e as partes passaram a discutir o distrato.
Desde então, em paralelo, o Fortaleza passou também a buscar um novo patrocinador master para 2026, em que disputará, além da Série B, o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.
A marca já não estará mais estampada nos uniformes de treino de jogadores e comissão técnica a partir desta segunda-feira, 29, no início da pré-temporada, e nem no Centro de Excelência Alcides Santos.
Outro patrocinador a encerrar a parceria ao final da temporada foi a Giga+Fibra, que ficava estampada na barra frontal da camisa de jogo. Outros parceiros também discutem um reajuste de valores dentro do novo cenário do Tricolor.
