O medo de morrer pode abreviar a vida

Ana Márcia Diogénes é jornalista, professora e consultora. Mestre em Políticas Públicas, especialista em Responsabilidade Social e Psicologia Positiva. Foi diretora de Redação do O POVO, coordenadora do Unicef, secretária adjunta da Cultura e assessora Institucional do Cuca. É autora do livro De esfulepante a felicitante, uma questão de gentileza
Exercícios físicos são indicados para evitar o sedentarismo, para prevenir doenças como diabetes, questões cardíacas, hormonais e inúmeras outras. Mas, o excesso deles e/ou a prática sem orientação especializada podem acarretar problemas bem maiores, inclusive o fim da vida.
Por outro lado, o medo de envelhecer tem levado mulheres e homens a cobrarem de seus corpos uma conta que eles nem sempre conseguem pagar com saúde.
Não há aqui qualquer crítica às crescentes possibilidades de se usar o desenvolvimento científico e tecnológico para criar atalhos no nosso relógio biológico. O que trago para reflexão são os excessos.
Anos atrás presenciei uma conversa inusitada. Uma avó, com menos de 40 anos, ensinava a neta pequena a chamá-la de tia. Chegou a criar a desculpa de que era porque queria que a menina não estranhasse as “tias” da escola-creche onde ia estudar.
Quanto mais ela tentava convencer a criança de que era como uma tia da escolinha, mais a criança ria e dizia vovó. A história acabou em choro.
O que venho percebendo é que o medo de envelhecer pode destruir o caminho inteiro por conta de um atalho que impressiona e pressiona: o mito da eterna juventude.
O natural de quem está vivo é ter o corpo em constante declínio, decorrente do tempo. Se não nos acostumarmos a esta certeza, passaremos a vida tateando o impossível, que é não morrer.
Ter cuidados consigo mesmo faz bem à alma e ao corpo. Quem quer evitar rugas precoces tem que preservar a pele da exposição intensa ao sol; quem quer barriga tanquinho precisa aliar boa alimentação a exercícios específicos. Isso é saudável.
O que não faz bem ao corpo e à mente é ter hábitos invasivos à saúde e depois agendar cirurgias anuais para corrigir os efeitos.
No caso das academias - e aqui não entrando no que motivou as mortes recentes – estas costumam ficar lotadas antes de feriados prolongados, devido à tentativa dos seus usuários de disciplinar o que os maus hábitos acarretaram.
E há também os que faltam alguns dias e querem compensar dobrando a quantidade de exercícios a fazer. Só que corpo não é agenda, em que se risca o que não é feito e desloca de um dia para outro.
O que acontece é que de um dia para outro o corpo simplesmente não aguenta mais tudo o que não fizemos por ele: seja como prevenção, seja quando ele começou a dar sinais de que precisava de mudanças.
Se queremos mesmo viver mais e melhor é importante buscar, em profundidade, o que pode nos fazer seguir. Não será só tentando enganar o tempo que vamos nos dar bem. Melhor treinar nosso bom senso primeiro.