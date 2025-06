Respiração, mobilidade e equilíbrio: os benefícios da yoga para a corrida

Foto: Freepik Yoga pode ajudar seus praticantes na corrida

A corrida busca ampliar distâncias. A yoga, por outro lado, propõe uma atividade dentro dos limites do tapete. Mas as duas modalidades têm muito em comum e, inclusive, a prática milenar originária da Índia pode ajudar e muito os corredores. Aspectos como respiração, flexibilidade e equilíbrio — muito trabalhados na yoga — são alguns desses benefícios.

Sobre essa relação, Luciana Grangeiro, professora de vinyasa yoga, enfatiza a importância dos pranayamas (técnicas de respiração) para expandir a capacidade respiratória, essencial para manter o fôlego durante a corrida. Além disso, as posturas de yoga são apresentadas como ferramentas para aumentar a mobilidade e estabilidade em áreas como quadril, pernas e tornozelos, prevenindo lesões e melhorando a pisada.

Luciana é instrutora de yoga da AYO Gym. Em alusão ao Dia Internacional do Yoga, comemorado no dia 21 de junho, a academia realizou um aulão especial de yoga gratuito e aberto ao público na unidade da AYO Beira Mar, em Fortaleza, nesse sábado, 28.

Foto: Igor Dantas A AYO Gym realizou um aulão especial de yoga gratuito e aberto ao público na unidade da AYO Beira Mar nesse sábado, 27

"A gente também trabalha muito a abertura de peito, a abertura de quadril, na corrida se usa muito quadril e perna. Então, a gente vai fazendo posturas que trazem mobilidade de tornozelo e alongamento aqui da parte posterior (da perna). Porque tem muita postura que a gente tá aqui com a perna esticada e leva o tronco lá embaixo, então estica tudo isso, né? Toda essa parte aqui de quadril, pernas e tornozelo é importante para vocês (corredores)", detalha.

Ela ressalta também o papel do yoga no desenvolvimento do equilíbrio, foco, concentração e resiliência mental. Tais habilidades permitem aos corredores manter a atenção no momento presente e superar o desejo de desistir, especialmente em percursos mais longos.

Saiba os principais benefícios da yoga para a corrida

Melhora a respiração, tornando-a mais consciente;

Confere maior consciência corporal, permitindo que o corredor perceba e execute os movimentos de forma mais correta;

Trabalha estabilidade e equilíbrio, crucial para uma pisada segura e para evitar desequilíbrios ou torções, especialmente ao aumentar o ritmo;

Mobilidade e flexibilidade;

Força mental, foco e resiliência, trazendo a mente para o momento presente.

A empresária Daniela Lopes, 54, começou a correr há cerca de 20 anos. Atualmente, ela ainda mantém a prática, embora com menor frequência, e foca na natação. Ela destaca a importância da consciência corporal e da respiração em qualquer atividade física, mas comprova a relação nos esportes que pratica, natação e corrida. Daniela sublinha os benefícios da "consciência corporal durante os movimentos", além de auxiliar no alongamento e na mobilidade.

