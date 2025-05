O runner’s high, ou barato da corrida, é cientificamente comprovado; entenda

Foto: Freepik. Gerado com IA Conexões neurais no cérebro. Imagem de apoio ilustrativo

Qual o efeito da corrida no seu cérebro? Você já ouviu falar do “runner’s high” ou o “barato da corrida”? Neurologistas explicam que o efeito é cientificamente comprovado. Isso porque, durante a corrida, nosso corpo libera neurotransmissores, como os endocanabinoides — a versão natural da cannabis no cérebro —, que dão a sensação de prazer, bem-estar e euforia relatada pelos praticantes. Os médicos detalham os benefícios da prática para cognição, memória, neuroplasticidade e prevenção de doenças neurodegenerativas.

“Quando eu faço uma atividade física aeróbica, por exemplo, a corrida, eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo cerebral. O fluxo sanguíneo cerebral é a quantidade de sangue que chega no nosso cérebro”, explica Marcos Lange, neurologista e membro da Comissão de Medicina do Estilo de Vida da Academia Brasileira de Neurologia (ABN).

Ele explica que esse aumento de fluxo sanguíneo para áreas importantes do cérebro, como o córtex pré-frontal e o hipocampo, melhoram funções cognitivas, como memória, tomada de decisão, planejamento e execução de tarefas. A longo prazo, prática tem efeitos preventivos, pois promovem a neuroplasticidade, protegendo o cérebro contra o envelhecimento e doenças neurodegenerativas.

Marcel Simis, neurologista, neurofisiologista e fisiatra, detalha alguns efeitos agudos da corrida. “Quando a corrida começa, há um aumento do tônus adrenérgico e a liberação de adrenalina endógena. Essa liberação sistêmica se comunica com o cérebro via nervo vago, que se conecta a regiões do tronco cerebral. Nessas regiões, há a produção de neurotransmissores importantes como noradrenalina, dopamina e serotonina”, relaciona Simis, que é médico e pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein.

A longo prazo, os benefícios da prática incluem “o aumento da liberação de fatores neurotróficos, que podem estimular a produção de sinapses e a formação de novos vasos sanguíneos cerebrais, contribuindo para o efeito neuroprotetor. Pode, inclusive, estimular a formação de novos neurônios na região do hipocampo”.

Ambos confirmam que o runner’s high é cientificamente comprovado. A base fisiológica dessa sensação está ligada à liberação de diversas substâncias no corpo durante corrida de, no mínimo, 30 minutos. São elas:



- Dopamina: associado à motivação e recompensa;



- Serotonina: relacionada ao prazer e à melhora do humor e bem-estar;



- Noradrenalina: juntamente com outros neurotransmissores, provoca uma ativação cerebral (arousal);



- Opioides endógenos (endorfinas): substâncias produzidas naturalmente que trazem analgesia (redução da dor) e euforia;



- Endocanabinoides: substâncias produzidas pelo corpo que agem em receptores semelhantes aos da cannabis. Um deles, a anandamida, é responsável pela sensação de calma e bem-estar.

O neurologista Marcos Lange, pondera para os riscos do overtraining, que pode aumentar a fadiga mental, prejudicar o sono e a performance cognitiva. É preciso cuidado no caso de pessoas que têm condições neurológicas como epilepsia que demandam maiores cuidados e acompanhamento. Marcel Simas também alerta para os riscos da desidratação e que é importante evitar jejuns muito prolongados e o uso excessivo de estimulantes.

