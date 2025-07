Que a corrida não siga o caminho das bets

Foto: Divulgação/Maratona do Rio Largada da Maratona do Rio 2025

A Maratona do Rio foi o primeiro evento do setor de corridas de rua a contar com o patrocínio de uma empresa de bet, que já domina o futebol. O mercado da corrida, como o nome diz, é um mercado e segue a lógica do lucro. Por mais que faça sentido do ponto de vista comercial, não te causa nenhum estranhamento que um evento com discurso de saúde e bem-estar divulgue uma casa de apostas?

A mim, causou. Fiquei até aliviada ao ver que inúmeros outros corredores — influenciadores ou não — também não se sentiram confortáveis com a parceria. Isso não é jamais uma crítica a quem participou do evento, que tem seu mérito incontestável. No Instagram, alguns participantes do percurso de 10km — que o foi patrocinado — compartilharam a camisa do evento com o nome da marca de bet riscado ou coberto.

Mas, por que se preocupar com isso? As bets atuam com mecânicas semelhantes às dos jogos de azar tradicionais, com alto potencial de causar vícios, principalmente em jovens. Os riscos da prática vão desde o superendividamento aos impactos para a saúde mental dos usuários.

Para pessoas em contexto de vulnerabilidade econômica e social, há o comprometimento da renda familiar. Cito o resumo de Wadih Damous, da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon): "É uma armadilha que combina desinformação, desespero econômico e estratégias de marketing altamente sedutoras".

Questionei à assessoria de imprensa se a marca acredita que empresas de apostas estão alinhadas com os interesses e os valores da Maratona do Rio e como organização se posiciona em relação às críticas dos participantes.

Sobre isso, o evento diz apenas que “a empresa patrocinadora está registrada para atuar no país e segue todas as normas que regulamentam o setor”. A Maratona do Rio respondeu ainda que “segue comprometida com o crescimento sustentável do evento e com o fortalecimento de todo o ecossistema da corrida no Brasil”.

Entendo a lógica do mercado, mas vale a pena se associar a esses valores?