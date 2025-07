Catedral, Praça dos Leões e Estação das Artes: veja percurso da 21k Terra da Luz

Foto: Júlio Maia Meia maratona 21k Terra da Luz foi lançada na noite dessa segunda-feira, 30, em evento na Turatti Varjota

Com arena localizada na praça do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, percurso da 7ª edição da Meia Maratona 21k Terra da Luz deve privilegiar pontos históricos e turísticos de Fortaleza. Trajeto passará por locais como: Mercado Central, Catedral Metropolitana de Fortaleza, Praça dos Leões, Parque das Crianças (Parque da Liberdade) e Praça do BNB (Praça Murilo Borges). Em seguida, descerá pela Estação das Artes e avenida Leste-Oeste.

O retorno será pela avenida Beira Mar e Praça dos Marinheiros (Praça Amigos da Marinha), no Mucuripe.

Prova será realizada no dia 14 de dezembro, com percursos de 7km, 14k e 21km. Detalhes da prova foram divulgados em evento nessa segunda-feira, 30, na Turatti Varjota.

"É um percurso que a gente sonha há muito tempo. Mas esse ano, com a parceria da AMC, nós vamos conseguir", afirma Fernando Elpídio, diretor geral da 21k Terra da Luz e da Nova Letra, organizadora da prova.

Feira esportiva deve acontecer dias 12 e 13 de dezembro

Segundo Elpídio, a ideia da feira esportiva é trazer "os grandes organizadores de corridas do Brasil". "Justamente para mostrar essa conexão entre Rio, Fortaleza, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Natal. Pra gente crescer juntos", prospecta.

O evento busca, conforme o diretor de prova, promover um intercâmbio com grandes organizadores de corridas de outras regiões do Brasil para fomentar o crescimento conjunto do esporte.

A intenção é que a feira seja realizada na Estação das Artes, provavelmente com a retirada de kits. Elpídio explicou que a proposta para realizar a feira no equipamento já foi levada para a Secretaria de Turismo. As negociações com a pasta ocorrerão em breve.

"Este ano, nós estamos pretendendo levar a entrega para dentro da Estação das Artes, que é um ponto histórico e turístico para a gente realizar a feira do esporte", afirma.

Cortesias para projetos sociais

Serão disponibilizadas 200 cortesias para projetos sociais desenvolvidos por entidades federadas no Ceará. Inscrições são destinadas a pessoas com mais de 18 anos.

"Nós sabemos que as inscrições têm um custo para todo mundo. Então, eu pego as minhas cortesias, 200 cortesias, e distribuo de forma igual para projetos que tenham trabalho com esporte e sejam federados, ou seja, tem um CNPJ, funcionem de maneira prática e a gente entra em contato, manda a planilha 100%, kit igual para todo mundo", detalha.

Serviço

21K Terra da Luz

Quando: 14 de dezembro, a partir das 4h50min

Inscrições e mais informações: 21kterradaluz.com.br e @21kterradaluz