Valores além da performance: Olympikus aposta em copos reutilizáveis na BPC

Foto: Eduardo Biermann Corrida Bota Pra Correr na Serra do Cipó, Minas Gerais, 2025

A prova Bota Pra Correr, da Olympikus, cujo próximo evento será realizado em novembro no Cumbuco, no Ceará, disponibiliza copos e garrafas reutilizáveis para o consumo de água, ao invés de recipientes de plástico. Para a marca, a "simples gesto de carregar o próprio copo reforça uma consciência coletiva sobre consumo responsável e cuidado com a natureza".

Alguns adeptos da corrida minimizam a preocupação com o lixo jogado ao chão. Sob a lógica de que "se jogar e retirar depois, tá tudo certo". Mas a questão dos resíduos não é tão simples assim. A prática não é uma novidade do evento e os frequentadores já são habituados. Mas qual seria a reação do público se mais eventos de corrida adotassem ações efetivas para a redução da geração de lixo?

Além de questões da própria proposta de ESG da Olympikus, a medida tem a ver com os valores e a proposta do evento em si: o Bota Pra Correr não é apenas sobre performance, e sim sobre vivência, descoberta e conexão com o Brasil, diz a marca.

Para a empresa, a medida "ajuda a preservar o bioma local e evita acúmulo de resíduos em áreas de difícil acesso ou de preservação ambiental".

Este ano, a primeira edição da BPC foi na Serra do Cipó, em Minas Gerais, em março. Para a prova do Cumbuco, as inscrições já estão encerradas. A BPC já esteve em Jalapão, Pantanal, Alter do Chão, Chapada dos Veadeiros, São Miguel dos Milagres, Costa do Conde, Morretes e Itacaré.

O conceito do evento está ligado ao contato com a cultura local e ao cuidado com o meio ambiente. "O uso do copo reutilizável agrega valor à experiência, sem comprometer a essência do projeto, e os pontos de hidratação são estruturados para minimizar qualquer impacto na performance individual", acrescenta.

"Acreditamos que o esporte tem um papel transformador, capaz de mobilizar pessoas em torno de causas maiores. O Bota Pra Correr acontece em regiões únicas do Brasil, que precisam ser preservadas. Ao trazer a sustentabilidade para o centro das nossas ações, mostramos que é possível viver grandes experiências esportivas com responsabilidade ambiental e social, sem deixar de lado o cuidado com as comunidades locais", detalha.

Foto: Divulgação Olympikus Corrida Bota Pra Correr na Serra do Cipó, Minas Gerais, 2025

A Olympikus diz ainda que as práticas sustentáveis estão presentes em outras iniciativas da marca, como a Casa do Corre, com escolhas de materiais reutilizáveis e redução de resíduos.

"O controle sobre o uso de copos reutilizáveis é exclusivo do Bota Pra Correr, que é nossa corrida proprietária. No calendário das demais 50 corridas, em que a Olympikus atua apenas como apoiadora, não conseguimos garantir esse tipo de cuidado em todas as provas", diz.

/// Challenge

Nos dias 30 e 31, Fortaleza recebe programação do Challenge Family, maior circuito de triatlo da Europa. No Half Distance, atletas do Brasil e do exterior se desafiarão em 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida.

/// Circuito do Aço

A corrida da ArcelorMittal mudou de nome e de data. O agora Circuito do Aço será realizado no dia 15 de novembro, na avenida Beira Mar de Fortaleza. Inscrições abrem em 2 de setembro.

/// 18ª Corrida Unimed Fortaleza

A 18ª edição da Corrida Unimed Fortaleza será realizada no dia 19 de outubro, na avenida Beira Mar, com percursos de 5 km, 10 km e 21 km. Inscrições abertas.