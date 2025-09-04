"Corra Por uma Causa": corrida com show de Zélia Duncan vai beneficiar a luta contra a fome

Foto: FOTOP Evento "Corra Por uma Causa" chega a Fortaleza com corrida de rua e show gratuito de Zelia Duncan na Praia de Iracema

Fortaleza recebe a segunda edição do "Corra por uma causa com Zélia Duncan" no dia 5 de outubro, no Aterrinho da Praia de Iracema. O objetivo do evento é arrecadar fundos e alimentos para a luta contra a erradicação da fome. A corrida é promovida pela Ímã - Conexões com Propósito, empresa fundada por Zélia e suas irmãs Helena e Ana Vitória.

O trajeto terá opções de caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km, com categorias feminina, masculina, não-binária e PCDs. Ao final da corrida, programação terá um show de Zélia Duncan.

O evento irá apoiar diretamente o Pacto Contra a Fome, "uma coalizão suprapartidária e multissetorial que atua no engajamento da sociedade para erradicar a fome, promover alimentação adequada e reduzir o desperdício de alimentos de forma estrutural e permanente".

Além disso, os participantes da prova serão incentivados a doar alimentos não perecíveis para o programa Ceará Sem Fome, do Governo do Estado.

Corrida será organizada pela BRB Marketing Esportivo, conta com o patrocínio da Olympikus e da Personal Trainer Bruna Crachi, criadora do programa “Virando a chave”, além do apoio do Governo do Estado do Ceará, São Luiz Supermercados e da Construtora Mota Machado.

"O 'Corra por uma Causa' é uma oportunidade de contribuir por algo tão fundamental como a erradicação da fome. Fortaleza tem se tornado um destaque nas corridas de rua, no fomento ao turismo e na cultura, o que a torna o cenário ideal para este evento. Estamos otimistas que o público abrace essa causa tão importante”, declara Zélia Duncan.

Inscrições e mais informações

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site: https://www.ticketsports.com.br/e/corra-por-uma-causa-com-zelia-duncan-fortaleza-73810.

O primeiro lote, no valor de R$ 160 (+ taxa administrativa), está disponível até o dia 10 de setembro ou enquanto durarem os estoques. O valor inclui a doação obrigatória de 2 kg de alimentos não perecíveis. O segundo lote terá o valor de R$ 180.

Inscrições para assessorias e grupos: a cada 15 inscrições pagas, a organização oferece uma cortesia. Os atletas que utilizarem o cupom do grupo terão direito a um desconto de 10% (não acumulativo). Para obter esse benefício ou outras informações, entre em contato pelo SAC / WhatsApp do evento (85 98177-0099) ou pelo e-mail contato@brbmktesportivo.com.br.

Atletas PCDs e com mais de 60 anos têm direito a 50% de desconto no valor da inscrição, mediante a apresentação de um laudo comprobatório.